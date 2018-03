Chris Evans - sinh ra để làm người hùng

'Captain America' muốn từ bỏ nghiệp diễn / ‘Captain America 2’, chiến binh mùa đông ‘khai bom’ mùa hè

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Chris Evans đã gặp khó khăn trong việc tạo dựng thương hiệu cho mình, khi tên của anh trùng với một người dẫn chương trình kỳ cựu của đài BBC. Thế nhưng chỉ sau hơn một thập kỷ, khi nhắc đến Chris Evans thì phần đông mọi người đều sẽ nghĩ ngay tới chàng diễn viên điển trai người Mỹ nổi tiếng với các vai diễn siêu anh hùng. Sau khi làm “Human Torch” của Fantastic Four, Chris Evans đã trở thành siêu sao toàn cầu với vai diễn Captain America.

Khởi nghiệp từ việc đóng phim teen

Chào đời ngày 13/6/1981 tại Boston, Chris Evans là con thứ hai trong một gia đình có ba anh chị em. Ngay từ nhỏ, anh đã sở hữu gương mặt sáng sủa nhờ mang trong mình dòng máu lai, với cha là người Mỹ còn mẹ có gốc Italy lẫn Ireland. Tuy nhiên, Chris vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày theo đuổi nghiệp diễn viên một cách nghiêm túc, cho tới khi anh theo học ở trường Lincoln - Sudbury và được giáo viên dạy kịch ca ngợi khả năng.

Chris Evans thưở còn đóng phim teen.

Sau khi tham gia một số vở diễn ở trường và sân khấu địa phương, Chris Evans quyết định tới New York để thử vận may. Tại đây, anh được một suất thử việc trong một công ty tuyển diễn viên. Với sự gần gũi thân thiện, một trong những nhân viên tại đây đã đồng ý cộng tác với Chris và kiếm cho anh những vai diễn đầu tiên.

Chris Evans khởi nghiệp năm 2000 và bắt đầu đi lên từ những vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Opposite Sex, The Fugitive hay Boston Public. Tới năm 2001, anh bắt đầu gây được sự chú ý khi tham gia bộ phim Not Another Teen Movie - một bộ phim hài giễu nhại các tác phẩm điện ảnh dành cho giới trẻ. Nhân vật của Chris là một anh chàng học sinh cấp 3 nổi tiếng trong trường, tìm cách chinh phục một cô gái xấu xí nhằm chiến thắng vụ cá độ với các bạn.

Khi đó, Chris Evans chưa có thân hình cơ bắp cuồn cuộn như ngày nay và khi biết được yêu cầu của vai diễn là sẽ có cảnh cởi trần, anh đã... phát hoảng và vùi mình trong phòng tập. Theo Chris lý giải thì “tham gia một bộ phim có nghĩa là hình ảnh bạn sẽ trở thành tư liệu và tôi không thể để các con mình sau này thấy cha nó chỉ có 140 pound (hơn 60kg) được. Tôi cần trở nên cơ bắp hơn”.

Với kinh phí chỉ khoảng 15 triệu USD, Not Another Teen Movie thu về gần 70 triệu USD và là tấm giấy thông hành cho Chris Evans đến với khán giả cũng như các đạo diễn của Hollywood. Gương mặt có phần thư sinh của Chris giúp anh có được vai chính trong bộ phim The Perfect Score (2004) - tác phẩm nói về một nhóm học sinh tìm cách đánh cắp đề thi trước kỳ kiểm tra. Không thực sự thành công nhưng bộ phim dành cho tuổi teen này đã giúp Chris trở thành bạn tốt với Scarlett Johansson, người sẽ sát cánh cùng anh sau này trong các bộ phim Captain America hay The Avengers.

Cũng trong năm 2004, Chris Evans còn tham gia bộ phim Cellular và được cộng tác cùng các ngôi sao như Jason Statham hay Kim Basinger. Tuy vậy, phải mất thêm một năm nữa, chàng diễn viên này mới được tận hưởng cảm giác của một ngôi sao phòng vé. Gương mặt điển trai cùng thân hình cơ bắp đã đem về cho Chris Evans vai diễn Human Torch trong Fantastic Four - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Marvel.

Thành danh nhờ các vai siêu anh hùng

Nhân vật của anh trong Fantastic Four có tên thật là Johnny Storm, em trai của nhà khoa học Susan (Jessica Alba). Trong một chuyến du hành vũ trụ, họ cùng hai người đồng hành khác gặp một tai nạn và khi trở về Trái Đất, 4 người đều bất ngờ có được những siêu năng lực khác nhau và hợp thành “Bộ tứ siêu đẳng” để bảo vệ chính nghĩa. Anh chàng Johnny vốn nóng tính sở hữu năng lượng phát ra lửa, khiến mọi người đặt biệt danh cho anh là Human Torch (Đuốc sống).

Dù gặt hái tới 330 triệu USD tại các rạp toàn cầu song Fantastic Four vẫn bị giới phê bình đánh giá thấp do phần nội dung đơn giản. Tuy vậy, màn trình diễn của Chris Evans lại là một điểm sáng hiếm hoi của phim khi anh truyền vào tác phẩm năng lượng cũng như sự hài hước, bên cạnh sự quyến rũ vốn có. Hai năm sau, phần hai của Fantastic Four mang tên Rise of the Silver Surfer tiếp tục kiếm được gần 300 triệu USD dù vẫn bị chê về mặt chất lượng. Đó cũng là lần cuối cùng Chris Evans vào vai Human Torch để rồi vào năm 2011, anh rực sáng trở lại với một nhân vật siêu anh hùng khác của Marvel: Captain America.

Có tên đầy đủ là Captain America: The First Avenger, đây là bộ phim nằm trong giai đoạn một của loạt phim Marvel Cinematic Universe (giới thiệu các siêu anh hùng dựa trên truyện tranh Marvel). Được khởi đầu năm 2008 với Iron Man và kết thúc bước đầu với The Avengers bốn năm sau đó, giai đoạn một có nhiệm vụ giới thiệu khán giả làm quen với những người hùng như Iron Man, Thor hay Hulk. Captain America cũng là một thành viên trong nhóm Avengers, thậm chí còn là người chỉ huy, nhưng anh lại là người hùng thầm lặng nhất.

Chris Evans sở hữu gương mặt hoàn hảo cho các vai diễn siêu anh hùng.

Không có chất “thiên tài, tỷ phú, tay chơi” như Tony Starks, chẳng phải một vị thần như Thor hay mạnh mẽ như Hulk, Captain America thực chất là một anh chàng gầy gò có tên Steve Rogers. Lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, Steve khao khát được tòng quân để tham gia Thế chiến II song vóc dáng bé nhỏ đã khiến anh luôn bị từ chối nguyện vọng. Số phận mỉm cười với Steve khi anh được chọn tham gia một chương trình thử nghiệm siêu huyết thanh có khả năng biến người được tiêm trở thành những siêu chiến binh.

Kể từ đó, huyền thoại về Captain America - người động viên tinh thần các binh lính và cũng trực tiếp lăn xả trong các nhiệm vụ gian lao - được ra đời. Cuối The First Avenger, Captain America bị đóng băng và chỉ tỉnh lại sau 70 năm ở thế giới hiện đại, từ đó bước vào trận chiến long trời lở đất trong The Avengers.

Một trong những yêu cầu đầu tiên của vai diễn Captain America là vóc dáng bởi nhân vật này sau khi được tiêm huyết thanh sẽ sở hữu một cơ thể hoàn hảo. Dù đã tập thể hình chăm chỉ trước đó nhưng Chris Evans vẫn phải tuân theo sự hướng dẫn từ các chuyên gia để tăng thêm 5kg cơ bắp và giảm lượng mỡ trong cơ thể xuống chỉ còn 8%.

Sự nỗ lực của Chris Evans đã được đền bù xứng đáng, khi cảnh tượng Steve Rogers bước ra khỏi cỗ máy với thân hình đẹp như tạc thực sự đem lại ấn tượng cho khán giả (ở khúc đầu phim, vóc dáng còi cọc của Steve là do kỹ xảo máy tính xử lý). Về mặt diễn xuất, Chris Evans cũng hoàn thành xuất sắc và khiến người xem cảm nhận được trái tim nhân hậu, tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của nhân vật Captain America - những yếu tố giúp anh trở thành nhân vật không thể thiếu của nhóm Avengers sau này.

Dù chủ yếu mang tính chất giúp khán giả làm quen với Captain America và nội dung chỉ ở mức trung bình khá, The First Avenger vẫn đạt doanh thu gần 400 triệu USD, trước khi Chris Evans cùng những Robert Downey Jr, Chris Hemsworth hay Mark Ruffalo... làm nên lịch sử phòng vé mùa hè 2012 với bom tấn The Avengers. Quy tụ một loạt người hùng của hãng Marvel và thỏa mãn khán giả với nửa tiếng chiến đấu cuối cùng đầy gay cấn, bộ phim này thu về tới hơn 1,5 tỷ USD để trở thành phim ăn khách thứ ba mọi thời đại.

Chàng trai đa tài

Những thành công trên khiến Chris Evans từ một diễn viên vô danh đã trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood. Mùa hè này, phần kế tiếp của Captain America mang tên The Winter Soldier đã trở thành bom tấn mở đầu mùa phim hè.

Ngay trong 10 ngày đầu ra mắt, The Winter Soldier thu về hơn 300 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu mở màn vào tháng 4 cao nhất lịch sử, vượt mặt Fast Five. Có được điều này là nhờ “hiệu ứng Avengers” bên cạnh chất lượng không thể phủ nhận của bộ phim. Gay cấn, hấp dẫn, phức tạp và đen tối hơn - The Winter Soldier là bộ phim có chiều sâu hàng đầu trong các phim siêu anh hùng của Marvel thời gian gần đây.

Được hai anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo đề nghị đi tập võ, Chris Evans đã chứng tỏ thành quả trên màn ảnh với các màn cận chiến nhanh và đẹp mắt. Nhưng dù tần suất hành động có tăng lên, trái tim hướng thiện của Steve Rogers vẫn là thứ khiến người ta nhớ đến nhất về nhân vật này. Diễn xuất của Chris Evans cũng được đánh giá cao hơn, khi anh khiến khán giả cảm thấy xót xa cho sự lạc lõng của Steve trong thế giới hiện đại hay xúc động trong đoạn anh gặp lại người tình cũ Peggy sau 7 thập kỷ.

Chris Evans với tạo hình Captain America trong phần hai.

Đã đóng đủ thể loại phim, từ tình cảm (What's Your Number?), hình sự (Street Kings), hài (Scott Pilgrim Vs. The World) cho tới viễn tưởng (Snowpiercer), Chris Evans cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của mình. Không chỉ vậy, anh còn mới đạo diễn bộ phim đầu tay 1:30 Train và sẽ cho ra mắt nó trước khi lại một lần nữa dùng chiếc khiên của Captain America nghiền nát các kỷ lục phòng vé mùa hè 2015 với The Avengers: Age of Ultron.

Từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng “nếu bạn muốn nổi tiếng sau khoảng 10 năm thì bạn cần làm điều gì đó để tách biệt với phần còn lại”, Chris Evans đã chứng tỏ anh không chỉ nói suông. Tài năng, sự chăm chỉ và nỗ lực đã giúp anh từ một chàng trai thư sinh trở thành một siêu sao toàn cầu, giống như cách nhân vật Steve Rogers đã vụt biến thành Captain America.

Thịnh Joey