Chris Evans hối lỗi khi gọi 'Black Widow' lẳng lơ

‘Avengers: Age of Ultron’ và sức hút từ các siêu anh hùng / Góa Phụ Đen - nữ chiến binh gợi cảm, bí ẩn

Chris Evans công khai xin lỗi sau khi anh và tài tử Jeremy Renner bình luận khiếm nhã về nhân vật siêu anh hùng Black Widow trong Avengers: Age of Ultron - do Scarlett Johansson đóng. Ngôi sao nói trên Huffington Post: "Hôm 22/4, lúc được hỏi về tin đồn Black Widow (Góa Phụ Đen) muốn hẹn hò với cả Hawkeye và Captain America (hai nhân vật do Jeremy Renner và Chris Evans đóng), chúng tôi đã trả lời khá trẻ con và xúc phạm, làm người hâm mộ giận dữ. Tôi rất hối hận và thành thật xin lỗi các bạn".

Trước đó, Renner nói trên EW: "Tôi xin lỗi vì đã đùa vô duyên về nhân vật hư cấu và làm xúc phạm mọi người. Tôi không cố ý nói vậy. Trong những buổi phỏng vấn khá nặng nề và tẻ nhạt đó, chúng tôi chỉ muốn có chút vui vẻ hài hước".

Chris Evans (phải) và Jeremy Renner trong buổi họp báo về các nhân vật phim "Avengers".

Dàn sao Avengers: Age of Ultron đang trong tour quảng bá bom tấn trên khắp thế giới. Sự cố hai sao chính mạo phạm nhân vật mỹ nhân xảy ra trong buổi phỏng vấn với báo Digital Spy, Mỹ. Khi phóng viên bày tỏ, người hâm mộ đang rất nghi ngờ siêu anh hùng Black Widow đang muốn hẹn hò với cả Captain America và cung thủ Hawkeye, chứ không phải người khổng lồ xanh Hulk (Mark Ruffalo), bộ đôi Chris Evans và Renner hùa vào trêu chọc.

Renner khơi mào trước: "Cô ta là kẻ lẳng lơ (slut)". Evans cười lớn rồi tiếp lời: "Tôi đang định nói thêm về cô ấy thế này - Một con điếm đầy đủ". Renner bồi thêm: "Cô ấy có chân giả mà" - ám chỉ nhân vật không quyến rũ.

Phần trả lời phỏng vấn của hai tài tử được ghi vào máy quay. Ngay khi đoạn phim phát rộng rãi, cộng đồng người hâm mộ chỉ trích dữ dội hai siêu sao trên mạng xã hội. Hầu hết khẳng định Chris Evans và Jeremy Renner vô duyên, lố bịch và xúc phạm nhân vật. Sự cố của Chris Evans và Jeremy Renner xảy ra ngay sau khi tài tử Robert Downey Jr giận dữ bỏ ngang buổi họp báo khi bị phóng viên chất vấn về quá khứ nghiện ngập và bê tha.

Nhân vật Black Widow của Scarlett Johansson có lượng fan đông đảo không thua kém các siêu anh hùng nam.

Góa Phụ Đen Black Widow là nhân vật nữ anh hùng hiếm hoi trong vũ trụ siêu nhân của hãng Marvel. Cô vốn xuất thân là một trẻ mồ côi và sau đó được nhận vào nhóm tinh nhuệ. Dù bên ngoài mạnh mẽ và chiến đấu giỏi, cô lại rất nữ tính và mềm yếu bên trong. Đặc biệt, nhân vật này rất gợi cảm, được minh tinh quyến rũ Scarlett Johansson thủ vai. Khi Black Widow được nhiều người hâm mộ yêu thích, hãng Marvel đang có dự định làm phim riêng về nữ anh hùng bí ẩn có số phận đặc biệt này.

Với ý tưởng gốc về câu chuyện cho biệt đội siêu anh hùng tinh nhuệ, Avengers ra mắt từ năm 2012, công phá mùa phim hè, làm người hâm mộ phấn khích chờ đợi tập tiếp theo. Avengers: Age of Ultron quy tụ thêm nhiều gương mặt mới và có một câu chuyện với các nhân vật được phát triển dày dặn, cũng như nhiều pha chiến đấu kỹ xảo mãn nhãn.

Avengers: Age of Ultron ra mắt ở Việt Nam từ 24/4, sớm hơn Bắc Mỹ một tuần.

Vũ Văn Việt