Chris Evans chia tay vai Captain America sau 'Avengers 4'

Trên trang Twitter cá nhân, Evans chia sẻ: "Tôi đã ghi hình xong tập mới về Avengers. Đây là một ngày cảm xúc. Thật vinh dự khi đóng vai Captain America tám năm qua. Tôi cảm ơn mọi người trước, sau máy quay và khán giả vì những ký ức đẹp". Tài tử sẽ hết hợp đồng với Marvel sau Avengers 4.

Captain America gặp lại Peggy Carter sau 70 năm (Captain America: The Winter Soldier - 2014) Cảnh Captain America gặp lại người yêu Peggy sau 70 năm trong "Captain America: The Winter Soldier" (2014).

Sau chưa đầy một ngày đăng, thông tin nhận 998.000 lượt yêu thích và 46.000 bình luận. Phần lớn bày tỏ sự tiếc nuối, hâm mộ và chúc Evans thành công trong giai đoạn sau của sự nghiệp. Diễn viên Dwayne Johnson (tức The Rock) chúc mừng anh đã thổi sức sống cho nhân vật biểu tượng của Mỹ.

Chris Evans được tuyển vào vai Captain America vào năm 2010, khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel chưa trở thành thương hiệu đình đám như hiện nay. Lúc đó, sự lựa chọn của hãng gây phản ứng trái chiều do Evans chưa phải tên tuổi lớn, đồng thời vừa đóng một nhân vật khác của Marvel (người hùng Human Torch trong loạt Fantastic Four). Tuy nhiên, vẻ ngoài và diễn xuất của tài tử chinh phục khán giả trong Captain America: The First Avenger (2011). Sau đó, anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất series về siêu anh hùng.

Sự ra đi của Chris Evans dấy lên nhiều dự đoán cho Avengers 4 - tác phẩm kể tiếp cuộc chiến với Thanos. Trang Vox nhận định Captain America nhiều khả năng chết trong tập này. Còn Hollywood Reporter cho rằng một nhân vật khác của Marvel sẽ nhận danh hiệu Captain America, có thể là Winter Soldier (Sebastian Stan đóng) hoặc Falcon (Anthony Mackie đóng).

