Charlize Theron tái xuất trong phim hài 18+

Charlize Theron khỏa thân, trổ tài hành động trong phim mới

Gringo là phim hài pha hình sự quy tụ dàn diễn viên David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton và Sharlto Copley. Câu chuyện xoay quanh một doanh nhân Mỹ (Oyelowo đóng) đến Mexico để giao một loại thuốc viên cần sa thử nghiệm. Anh bị một băng đảng bắt cóc và phải tìm cách trốn thoát cùng một tên lính đánh thuê. Tác phẩm mang phong cách hài đen (tạo tình huống gây cười từ những chuyện nghiêm trọng như giết người, ma túy...).

* Trailer "Gringo"

Charlize Theron tham gia phim hài 18+ Gringo

Charlize Theron thủ vai sếp của nhân vật chính, thao túng các hoạt động hậu trường. Tác phẩm đánh dấu việc minh tinh 42 tuổi trở lại với phim hài sau bốn năm kể từ A Million Ways to Die in the West (2014). Gần đây, cô liên tiếp tham gia các phim hành động (Mad Max: Fury Road, Fast & Furious 8, Atomic Blonde) và kỳ ảo (The Huntsman: Winter's War).

Đúng với chất hài đen, Gringo không thiếu các hình ảnh, ngôn từ nặng nề và nhân vật của Theron là một trong các vai có nhiều lời thoại nhạy cảm nhất. "Những lời thốt ra từ miệng Elaine là những thứ tôi sẽ không bao giờ nói ngoài đời. Cả ngày, tôi phải đi xin lỗi mọi người vì những gì mình nói lúc quay. Có lúc tôi không dám ăn chung với ê-kíp ở nhà ăn vì sợ hôm nay đã xúc phạm quá nhiều người", cô chia sẻ trên Newspaper. Ở một trích đoạn được đoàn phim công bố, Theron chửi thề 10 lần trong một phút. Vẻ đẹp hình thể cũng được nhân vật sử dụng để quyến rũ người khác, thể hiện qua một cảnh trong trailer.

Charlize Theron trong phim.

Trên Entertainment Weekly, cô cho rằng nhân vật Elaine phức tạp và ở vào "vùng xám" (không hoàn toàn thánh thiện hay xấu xa). "Nhiều năm trước đây, phụ nữ trên phim hay bị quy về một trong hai kiểu: quyến rũ, khêu gợi hoặc lương thiện, là những bà mẹ tốt. Chúng tôi phức tạp hơn thế và khán giả cần thấy nhiều hơn", cô nói.

Ngoài ra, Theron cũng là một nhà sản xuất của Gringo. Từ 10 năm nay, ngoài nghiệp diễn, người đẹp hoạt động tích cực trong ngành sản xuất với nhiều phim như The Burning Plain, Dark Places, Atomic Blonde... Người đẹp chia sẻ cô tham gia ngành sản xuất với mong muốn đưa các nhân vật nữ cá tính lên màn ảnh.

Charlize Theron ở buổi ra mắt phim "Gringo" ở Los Angeles (Mỹ).

Cô ký hợp đồng diễn xuất và hợp tác phát triển dự án Gringo từ năm 2014, khi phim còn mang tên American Express. Trên Newspaper, Theron nói tham gia phim do quen anh em Nash và Joel Edgerton (lần lượt là đạo diễn và diễn viên của phim): "Tôi và Nash biết nhau từ 15 năm trước. Tôi rất thích phim ngắn đầu tay của Nash. Anh ấy có tiềm năng lớn".

Gringo dự kiến ra mắt từ ngày 23/3 ở Việt Nam với tên Nhọ gặp hên.

Ân Nguyễn