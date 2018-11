'Chàng vợ của em' dẫn đầu phòng vé lễ 2/9 với doanh thu 70 tỷ

'Chàng vợ của em' - phim hài duyên của Charlie Nguyễn, Thái Hòa / 'Mùa viết tình ca' - nốt nhạc nhẹ nhàng cuối hè

Dịp lễ Quốc khánh Việt Nam - ngày 2/9, rạp Việt có các tác phẩm là Chàng vợ của em, Mùa viết tình ca, Hoán đổi, Big Brother (Đại sư huynh), Cats and Peachtopia (Mèo mập đi phượt), Summer of 84, The Meg và The Equalizer 2. Phim Chàng vợ của em chiếm nhiều suất nhất, khoảng hơn 30% tổng số suất ở cụm rạp CGV, Galaxy và Lotte. Tác phẩm này khởi chiếu từ ngày 17/8, tạo hiệu ứng tốt nên trụ rạp đến đầu tháng 9. Nhà sản xuất cho biết doanh thu hiện tại của phim là 70 tỷ đồng, đồng thời ăn khách nhất mùa lễ vừa qua. Trong đợt nghỉ, phim đạt doanh thu cao nhất vào ngày 2/9, tăng vọt so với ngày 1/9 khi người hâm mộ tập trung vào trận đội Việt Nam tranh huy chương đồng ở ASIAD.

Trailer Chàng vợ của em Trailer "Chàng vợ của em".

Phim do Charlie Nguyễn đạo diễn, xoay quanh Hùng (Thái Hòa đóng) - một chủ hiệu sách cũ tốt bụng, giỏi nội trợ. Khi đến giúp việc cho nữ doanh nhân Mai (Phương Anh Đào đóng), anh dần nảy sinh tình cảm với cô. Ở tác phẩm mới, bộ đôi Charlie Nguyễn và Thái Hòa mang đến tiếng cười ý nhị hơn các tác phẩm trước.

Hoán đổi và Mùa viết tình ca đều ra mắt từ ngày 31/8. Đại diện hai phim này chưa công bố doanh thu dịp lễ nhưng cho biết kém hơn phim của Thái Hòa. Ở cụm rạp Galaxy - đơn vị phát hành Hoán đổi, phim có số suất tương đương Chàng vợ của em. Tuy nhiên, ở CGV và Lotte (cụm rạp "trung lập", không có phim đợt lễ), Hoán đổi có ít suất hơn Chàng vợ của em. Tác phẩm với mô-típ đổi thân xác của đạo diễn Võ Thanh Hòa quy tụ dàn sao đình đám như Nhã Phương, Việt Hương, Trấn Thành nhưng chủ yếu gây cười kiểu mảng miếng, xây dựng tâm lý nhân vật chưa sâu.

Hình ảnh khá vắng vẻ tại một rạp ở TP HCM tối 2/9.

Còn Mùa viết tình ca ít suất hơn cả trong ba phim Việt. Phim âm nhạc do Thắng Vũ đạo diễn, kể chuyện tình giữa một chàng nhạc sĩ (Isaac đóng) và cô gái miền biển (Phan Ngân đóng). Dù tổng thể tác phẩm ở mức khá, thể loại phim âm nhạc vẫn còn kén khán giả.

Phim Việt chiếm ưu thế trong đợt 2/9 do sự vắng bóng tác phẩm hay từ nước ngoài. Sau The Meg (ra mắt ngày 10/8), không có bom tấn Hollywood nào đổ bộ Việt Nam suốt ba tuần. Còn phim kinh dị Summer of 84 và The Equalizer 2 đều không được đánh giá cao. Hai đại diện của điện ảnh Hoa ngữ là Big Brother và hoạt hình Cats and Peachtopia cũng chỉ ở mức trung bình khá.

Nhìn chung, thị trường điện ảnh kém sôi động trong dịp lễ 2/9 vừa qua, không có những tác phẩm gây chú ý lớn như Nắng (2016) hay 49 ngày (2015). Trên hệ thống online của các rạp, khán giả đặt vé lác đác trước giờ chiếu, tương phản với sự sôi nổi trong mùa Tết hay dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua. Anh Xuân Phúc - người nhiều năm làm phát hành phim - nhận định loạt tác phẩm ra mắt dịp lễ năm nay đa dạng nhưng chất lượng không cao, vì thế Chàng vợ của em vẫn được khán giả lựa chọn nhiều dù đã chiếu nửa tháng.

