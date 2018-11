Chân Tử Đan lần đầu đóng phim cùng Củng Lợi

Chân Tử Đan bị cộng sự chỉ trích hống hách, kiêu ngạo / Vợ chồng Chân Tử Đan mặn nồng sau 15 năm kết hôn

Chân Tử Đan mới đây đăng bức ảnh cùng Củng Lợi trên trang cá nhân, bày tỏ vui mừng khi được hợp tác với cô. Tài tử khen Củng Lợi đẹp và sang trọng, là "ảnh hậu của các ảnh hậu". Hai diễn viên đang trên trường quay Hoa Mộc Lan tại New Zealand.

Chân Tử Đan và Củng Lợi trên trường quay "Hoa Mộc Lan".

Trong tác phẩm, Chân Tử Đan đóng sư phụ của Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi) trong khi Củng Lợi ở tuyến phản diện, đóng phù thủy hùng mạnh, đối đầu với Hoa Mộc Lan. Phim bấm máy từ tháng 8, dự kiến công chiếu vào tháng 3/2020. Dàn diễn viên còn có Lý Liên Kiệt, Trịnh Bội Bội, Utkarsh Ambudkar, Yoson An...

Trong thời gian đóng phim ở New Zealand, Chân Tử Đan gặp rắc rối khi công ty phát hành phim Băng phong hiệp: Thời không hành giả (Iceman: The Time Traveler) tố cáo anh hống hách, kiêu căng trên trường quay. Công ty này kể tài tử tự ý sửa kịch bản, can thiệp công việc của đạo diễn và chỉ đạo hành động, đòi biên tập phim làm nổi bật vai diễn của anh. Không chỉ thất bại ở phòng vé, phim nhận nhiều ý kiến chê bai của khán giả. Công ty phát hành khẳng định đây là lỗi của Chân Tử Đan chứ không phải của đạo diễn, nhà sản xuất.

Chân Tử Đan bị cộng sự chỉ trích hống hách, kiêu ngạo Chân Tử Đan trong phim "Băng phong hiệp".

Trên Weibo, Chân Tử Đan bày tỏ sự phẫn nộ với cộng sự, cho rằng đây là hành vi quảng bá phim đê tiện. Nam diễn viên phủ nhận tự ý sửa kịch bản, can dự công việc hậu kỳ, khẳng định với vai trò diễn viên, anh không được quyền làm những điều đó. Tài tử cho biết sẽ liên hệ luật sư bảo vệ quyền lợi, danh dự bản thân.

Như Anh