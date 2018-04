Chân Tử Đan đóng 'Hoa Mộc Lan' cùng Lưu Diệc Phi

Chân Tử Đan nhận hơn 12,8 triệu USD đóng 'Diệp Vấn' 4 / Chân Tử Đan và vợ xếp hàng mua bánh mì ở Hội An

Theo Deadline, trong phim Mulan, vai diễn của tài tử là đại tướng Tung - sư phụ của Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi đóng). Đây là lần thứ hai Chân Tử Đan hợp tác với Disney sau Rogue One: A Star Wars Story (2016).

* Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn" - phim nổi tiếng của anh

Chân Tử Đan trong Diệp Vấn

Vài năm qua, nam diễn viên Hoa ngữ hướng ra Hollywood và góp mặt trong các phim ăn khách như tập Star Wars ngoại truyện và xXx: Return of Xander Cage (2017). Tên tuổi của anh giúp các phim này thu hút ở Trung Quốc, lần lượt thu 69 triệu USD và 164 triệu USD ở thị trường này.

Lưu Diệc Phi từng gây tranh cãi khi được trao vai chính.

Mulan do nữ đạo diễn Niki Caro thực hiện, Lauren Hynek, Rick Jaffa, Amanda Silver và Elizabeth Martin biên kịch, có kinh phí dự kiến trên 100 triệu USD. Tác phẩm là bản người đóng (live-action) của phim hoạt hình nổi tiếng do Disney phát hành năm 1998. Câu chuyện xoay quanh việc nhân vật chính Hoa Mộc Lan giả trai, thay cha tòng quân. Phim dự kiến công chiếu năm 2020.

Đây là dự án mới nhất trong kế hoạch thực hiện các phim người đóng (live-action) từ các hoạt hình nổi tiếng của Disney. Trong các năm qua, những phim thuộc dạng này của hãng như Cinderella (2015), The Jungle Book (2016) và Beauty and the Beast (2017) đều thắng lớn phòng vé.

Ân Nguyễn