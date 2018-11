Vợ chồng Chân Tử Đan mặn nồng sau 15 năm kết hôn / Con trai của Chân Tử Đan và vợ cũ lần đầu đi sự kiện cùng bố

Cuối tuần qua, đại diện đơn vị phát hành phim Băng phong hiệp: Thời không hành giả (Iceman: The Time Traveler) đăng bài viết trên Weibo, liệt kê những hành vi "thiếu chuyên nghiệp" của Chân Tử Đan trên trường quay. Bài viết cho rằng sao hành động tự ý sửa kịch bản theo hướng không tôn trọng lịch sử, đồng thời từ chối lời đề nghị quay lại.

Chân Tử Đan bị cộng sự chỉ trích hống hách, kiêu ngạo Trailer phim "Băng phong hiệp".

Theo bài viết, Chân Tử Đan từ chối đội tóc giả vì "đeo tóc giả ảnh hưởng phát huy diễn xuất". "Anh ta lấy lý do mình có kinh nghiệm phong phú trong cảnh quay hành động, can thiệp một cách quá quắt vào công việc của chỉ đạo võ thuật", người viết kể hậu trường quay phim.

Phía công ty phát hành còn cho rằng Chân Tử Đan sợ diễn viên phụ lấn lướt mình nên can thiệp vào khâu chọn diễn viên. Tài tử yêu cầu cắt bỏ nhiều cảnh của diễn viên khác để làm nổi bật vai của bản thân. Sau khi quay xong, anh dọa không tham gia quảng bá tác phẩm nếu đạo diễn không biên tập phim theo ý mình. Đoàn phim đã nhẫn nhịn Chân Tử Đan nhưng sau đó anh trở mặt, luôn tìm cớ để tránh tham gia các buổi quảng bá.

Với những lý do đó, đơn vị phát hành chỉ trích Chân Tử Đan thiếu đạo đức nghề nghiệp, cho rằng Băng phong hiệp thất bại là do Chân Tử Đan chứ không phải do đạo diễn Diệp Vỹ Dân hay biên kịch và nhà sản xuất.

Chân Tử Đan và Huỳnh Thánh Y trong phim.

Chân Tử Đan bình luận dưới bài viết của đơn vị phát hành: "Đám người vô liêm sỉ, tôi sẽ không nhẫn nhịn hành vi quảng bá đê tiện của các người". Tài tử tuyên bố kiện đơn vị phát hành. Sau đó, bài viết chỉ trích Chân Tử Đan bị xóa bỏ.

Chiều 4/11, Chân Tử Đan đăng bài viết dài trên Weibo, phủ nhận sửa kịch bản cũng như các cáo buộc trước đó của đơn vị phát hành. Anh cho biết dù bài viết bôi nhọ đã bị xóa, anh vẫn nhờ pháp luật bảo vệ danh dự. "Sau này tôi sẽ chọn êkip chuyên nghiệp để hợp tác, mang đến tác phẩm chất lượng, không phụ lại khán giả, không phụ tình yêu của mình với điện ảnh", Chân Tử Đan viết.

Ra mắt từ 2/11, Băng phong hiệp: Thời không hành giả thu về khoảng 24 triệu nhân dân tệ (3,5 triệu USD). Ngoài doanh thu thảm hại, tác phẩm nhận hàng loạt ý kiến chê bai của khán giả. Trên diễn đàn phim Douban, tác phẩm chỉ nhận 2,6 điểm trên thang 10. Phim có vốn đầu tư 200 triệu HKD (khoảng 25,6 triệu USD), thuộc thể loại viễn tưởng, hành động. Ngoài Chân Tử Đan, tác phẩm có sự tham gia của Huỳnh Thánh Y, Vương Bảo Cường, Nhậm Đạt Hoa, Giang Sơ Ảnh...

Triệu Văn Trác (trái) và Chân Tử Đan tuyệt giao từ năm 2012.

Đây không phải lần đầu Chân Tử Đan bị chỉ trích hống hách, kiêu ngạo. Năm 2012, tài tử Triệu Văn Trác tố cáo bị Chân Tử Đan chơi xấu, hãm hại, khiến anh mất vai diễn trong phim Thân phận đặc biệt. Chân Tử Đan khẳng định bị đồng nghiệp vu khống. Cuộc đấu khẩu giữa hai ngôi sao hành động là một trong những bê bối gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ năm 2012.

