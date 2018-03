Chân dung Tổng thống Donald Trump trên màn ảnh

Thời trang giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ như thế nào

Ngày 8/11, tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trước khi ra tranh cử, tân Tổng thống thường xuyên góp mặt trong các hoạt động giải trí và nhờ đó trở thành hình tượng văn hóa nổi bật.

Theo thống kê của IMDb, từ năm 1981 tới nay, Donald Trump góp mặt 230 lần trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Show nổi tiếng nhất ông từng tham gia là chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự), trong đó ông làm MC kiêm nhà sản xuất. Còn trên màn ảnh, Donald Trump tham gia 20 phim và đều đóng vai cameo (khách mời) chính mình. Ông lần đầu xuất hiện vào năm 1981 trong loạt phim The Jeffersons.

Video mọi vai diễn của Donald Trump trên màn ảnh Chân dung Tân Tổng thống Donald Trump trên màn ảnh

Donald Trump luôn xuất hiện với hình ảnh ông trùm quyền lực giống ngoài đời. Trong một số phim, những người xung quanh thốt lên tên ông và nhấn mạnh vào sự giàu có của Trump. Trong phim The Fresh Prince of Bel-Air, nhân vật của Karyn Parsons ca ngợi: “Ông ngoài đời trông còn giàu có hơn!”. Trong Sex and the City, nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) từng bình luận về cô bạn thân: “Samantha, một ly cocktail và Donald Trump: Không còn gì đậm chất New York hơn thế”.

Newsweek cho hay Donald Trump còn buộc êkíp phim The Nanny thay đổi cách gọi ông từ “triệu phú” thành “tỷ phú” cho đúng với địa vị ngoài đời.

Dù là một doanh nhân nổi tiếng, Trump chấp nhận tham gia đủ dạng phim, kể cả các tác phẩm hạng B như Ghosts Can’t Do It – phim khiến ông nhận giải Mâm Xôi Vàng cho "Nam diễn viên phụ dở nhất" năm 1990. Cũng như trong các cuộc tranh luận chính trị sau này, ông mang nguyên vẹn cá tính hiếu thắng và đốp chát của mình lên màn ảnh. Phong cách này lại khiến khán giả thấy thú vị và nhiều nhà sản xuất tiếp tục mời Trump.

Vai diễn được nhớ đến nhất của Trump là trong Home Alone 2: Lost in New York. Nhà tỷ phú chỉ đường cho nhân vật của Macauley Culkins trong tiền sảnh khách sạn Plaza - tài sản của ông ngoài đời. Trên tờ Newsweek, đạo diễn hình ảnh Julio Macat cho biết vai diễn được đưa vào hoàn toàn ngẫu hứng. “Ông ấy xuất hiện trên trường quay và Chris (đạo diễn) nghĩ phim thêm hài hước khi đưa ông ấy vào”, Macat chia sẻ.

Hình ảnh của Trump trong Home Alone 2 sau này trở thành đề tài cho nhiều ảnh chế và bình luận hài hước. Tháng 9 vừa qua, khoảnh khắc trong phim được dùng làm ảnh tiêu đề của ArtHouseTrump, một tài khoản Twitter châm biếm. Chủ tài khoản nhái theo cách nói chuyện của Donald Trump và chê bai thậm tệ các phim nghệ thuật để gây cười.

Ở trường quay, Donald Trump được nhận xét là không phải người dễ chịu để làm việc cùng. Khác với Ronald Reegan - cựu Tổng thống xuất thân diễn viên chuyên nghiệp, Donald Trump không có kinh nghiệm diễn xuất và gây ấn tượng không tốt cho nhiều đoàn phim.

Đạo diễn Penelope Spheeris chia sẻ trên EW rằng những người phụ tá của ông Trump từng gây náo loạn cả trường quay và chạy cả xe limousine vào phim trường khi họ mời ông ghi hình cho tác phẩm The Little Rascals. Nữ diễn viên Madeline Zima tiết lộ Trump từng tán tỉnh người giám hộ của cô trong quá trình thực hiện phim The Nanny.

Năm 2010, đạo diễn huyền thoại Oliver Stone mời Donald Trump tham gia bộ phim Wall Street: Money Never Sleeps. Theo kịch bản, tỷ phú xuất hiện trong một tiệm cắt tóc bên cạnh nhân vật Gordon Gekko do Michael Douglas thủ vai. Tuy vậy đến ngày quay, êkíp của Trump gửi một email yêu cầu sửa đổi cách thiết kế ánh sáng để mái tóc vàng của ông tỏa sáng hơn. Mỗi lần kết thúc đúp quay, Trump lại quay sang đạo diễn và tự khen ngợi mình. Cuối cùng, vai diễn này đã bị cắt khỏi phim.

Ân Nguyễn