'Cha cõng con' tham dự liên hoan phim ở Estonia

Phim 'Cha cõng con' đoạt giải thưởng tại Mỹ và Italy / Đạo diễn 'Cha cõng con' trả bằng khen Cánh Diều vì thấy không công bằng

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 17/11 đến 3/12. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết dù bận rộn với dự án mới, anh vẫn cố gắng thu xếp để tham dự chương trình. Anh nói thêm: "Cha cõng con sẽ tiếp tục tham dự nhiều sự kiện điện ảnh, dù lớn hay nhỏ. Với tôi, đó là những cơ hội quảng bá phim Việt với bạn bè quốc tế".

Liên hoan phim Black Nights được tổ chức nhằm đấu tranh cho sự đa dạng văn hóa, chủng tộc. Chương trình có sự tham gia của các nhà nghệ thuật chuyên nghiệp, nghiệp dư và cả nghệ sĩ mới từ hơn 70 quốc gia.

Black Nights là một trong 15 liên hoan phim lớn nhất thế giới, bên cạnh các sự kiện như Cannes, Berlinale, Venice, Karlovy Vary, San Sebastian, Shanghai, Tokyo... Mỗi năm, sự kiện có hơn 1.000 nhà làm phim quốc tế tham gia và trình chiếu khoảng 250 phim điện ảnh, hơn 300 phim ngắn và hoạt hình. Khán giả tới sự kiện lên tới 80.000 người mỗi năm.

* Teaser "Cha cõng con"

Teaser phim 'Cha cõng con'

Vào ngày 3/7 tại Tonronto, Canada, phim Cha cõng con cũng được chiếu mở màn Liên hoan phim quốc tế ReelHeart (ReelHeART International Film & Screenplay Festival) lần thứ 13. Tác phẩm của Lương Đình Dũng sẽ tranh cử tại các hạng mục: "Quay phim xuất sắc" (Best Cinematography), "Phim nước ngoài xuất sắc" (Best Foreign Film), "Diễn viên xuất sắc" (cho cậu bé Đỗ Trọng Tấn vai Cá) và "Âm thanh xuất sắc" (Best Sound).

Phim "Cha cõng con" đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.

Trước đó, phim Cha Cõng Con đã đoạt giải "Phim truyện xuất sắc" (Best Narrative Feature Film) tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương - Mỹ La Tin (DC Asian Pacific American Film Festival) lần thứ 17 tại Washington, Mỹ.

Tại Liên hoan phim độc lập Mỹ (USA Independent Film Festival) lần thứ sáu tại New York, phim đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" (Best Director) và "Quay phim xuất sắc" (Best Cinematographer).

Trong khi đoạt nhiều giải quốc tế, phim của Lương Đình Dũng trượt giải Cánh Diều Vàng 2016 và chỉ nhận bằng khen "Phim truyện xuất sắc" (tương đương giải ba). Không hài lòng về kết quả, Lương Đình Dũng đã trả giải cho ban tổ chức.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Lương Đình Dũng cho biết anh đang gấp rút chuẩn bị bấm máy bộ phim điện ảnh thứ hai có tên Thành phố ngủ gật. Phim dự kiến kéo dài 92 phút, dựa trên tiểu thuyết cùng tên anh viết năm 2008 khi còn là sinh viên.

Phim kể về một nhân vật 25 tuổi, sống trong một con ngõ gần như bị bỏ hoang, hàng ngày đi mổ gà thuê. Một ngày, ba gã đàn ông không rõ danh tính tìm đến ngôi nhà sập trong ngõ để lẩn trốn, tiếp đó là một cô gái bị bỏ rơi. Những sự việc bất thường bắt đầu xảy ra, vượt qua ngoài tầm kiểm soát của các nhân vật.

Lương Đình Dũng cho biết anh đang tuyển diễn viên cho phim. Đạo diễn nói anh sẽ không ưu ái những tên tuổi nổi tiếng mà chọn gương mặt mới. Tác phẩm dự kiến quay ở Quảng Ninh và được sản xuất với mức kinh phí thấp.

Đức Trí