'Cha cõng con' dự sơ tuyển Oscar 2018

Chia sẻ với VnExpress, nhà làm phim sinh năm 1973 cho biết rất hạnh phúc và bất ngờ khi tác phẩm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn.

“Tôi thực sự rất vui bởi thành tích không chỉ cho riêng mình hay êkíp. Từ lâu, tôi khát vọng mang đến giải Oscar một phim Việt Nam đầy chất nhân văn. Giờ đây điều đó bắt đầu trở thành hiện thực”, anh nói. Về cơ hội của phim, đạo diễn bày tỏ: “Tôi nghĩ mình và khán giả có quyền kỳ vọng Cha cõng con tạo ra một dấu ấn nào đó”.

Trailer "Cha cõng con"

Cha cõng con xoay quanh cuộc sống của hai cha con làm nghề đánh cá miền sơn cước. Khi người con bị bệnh hiểm nghèo, người cha đưa con lên thành phố chữa trị. Tác phẩm được đánh giá cao về phần hình ảnh thiên nhiên và câu chuyện nhân văn, mô tả những lát cắt về cuộc sống người dân nghèo cũng như đề cao tình phụ tử. Đây cũng là một trong số ít phim độc lập được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, ra mắt từ ngày 5/4.

Phim gây chú ý tại một số liên hoan phim quốc tế. Ở Tallinn Black Nights - một trong 15 liên hoan phim lớn nhất thế giới, tác phẩm được lựa chọn vào vòng cạnh tranh chính thức. Tuy nhiên, ở Cánh Diều Vàng 2016, phim chỉ nhận bằng khen "Phim truyện xuất sắc" (tương đương giải ba). Trong buổi trao giải ngày 9/4, đạo diễn đã trả lại giải thưởng vì thấy không công bằng.

Lương Đình Dũng và các diễn viên nhí trong phim.

Theo quy định của giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc”, mỗi nước sẽ cử ra một phim dự tranh. Ban giám khảo sẽ lựa chọn và công bố năm phim được đề cử vào đầu năm 2018. Trong vài tuần qua, vài nước châu Á đã bắt đầu công bố đại diện tranh giải. Hàn Quốc chọn phim tâm lý A Taxi Driver, còn Thái Lan chọn By the Time It Gets Dark - tác phẩm xoay quanh vụ thảm sát ở Đại học Thammasat năm 1976. Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2018.

Ân Nguyễn