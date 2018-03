'Cha cõng con' dự Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ

'Cha cõng con' dự sơ tuyển Oscar 2018 / 16 tác phẩm điện ảnh tranh giải ở Liên hoan phim Việt Nam

Ngày 21/11, Lương Đình Dũng và ê-kíp tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ ở thành phố Panaji (bang Goa). Chương trình thu hút gần 10.000 khán giả và có sự tham gia của ngôi sao Bollywood Shah Rukh Khan. Chiều 22/11, Cha cõng con có buổi chiếu tại một rạp phim với sức chứa khoảng 400 người.

* Phim "Cha cõng con"

Trailer phim 'Cha cõng con'

Sau buổi chiếu, đạo diễn Việt Nam trả lời phóng viên quốc tế: "Một trong những lý do tôi làm Cha cõng con là bởi ước vọng dang dở năm xưa với mẹ. Tôi sinh ra trong gia đình miền núi nghèo. Khi nhìn thấy máy bay, tôi từng mong được cùng mẹ ngồi trên 'con chim sắt' đó".

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của hai cha con quê nghèo, trong đó người con thích ngước lên trời và dõi theo những chiếc máy bay. Cha cõng con đại diện Việt Nam dự Oscar 2018 ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc", đồng thời là một trong 16 phim tranh giải ở Liên hoan phim Việt Nam 2017 sắp diễn ra ở Đà Nẵng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cùng khán giả Ấn Độ.

Năm nay, Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ lần 48 được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28/11, quy tụ phim từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. 15 tác phẩm tranh giải "Phim xuất sắc" (Công Vàng), trong đó có hai phim từng gây tiếng vang ở Liên hoan phim Cannes 2017 là 120 Beats per Minute (đạo diễn Robin Campillo) và A Man of Integrity (Mohammad Rasoulof).

Chương trình quy tụ 82 phim, gồm nhiều tác phẩm gây chú ý năm qua như The Square (đạo diễn Ruben Ostlund, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes), On Body and Soul (Ildikó Enyedi, giải Gấu Vàng ở LHP Berlin), Loveless (Andrey Zvyagintsev) và Mother! (Darren Aronofsky).

Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ (IFFI) ra đời vào năm 1952 và được tổ chức thường niên, nhưng có vài năm gián đoạn. Đây là liên hoan phim lớn nhất Ấn Độ, một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất châu Á và được Liên đoàn Quốc tế của các Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF) xếp vào top 15 liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Ân Nguyễn