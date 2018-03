Cha con Will Smith tái hợp trên màn ảnh rộng

Hôm 4/4, hãng Sony Pictures tuyên bố tài tử Will Smith và Jaden Smith sẽ đảm nhiệm hai vai chính trong bộ phim khoa học giả tưởng One Thousand A.E. sắp thực hiện của đạo diễn người Ấn Độ M. Night Shyamalan, từng nổi tiếng với phim Giác quan thứ sáu.

Jaden Smith và Will Smith trong buổi ra mắt "The Karate Kid" tại London, Anh mùa hè năm ngoái. Ảnh: WEN.

Nửa thập kỷ trước, sự ăn ý trên màn ảnh rộng của hai cha con Will Smith trong bộ phim tâm lý The Pursuit of Happyness đã hút nước mắt của hàng triệu khán giả. Chính vì vậy, cuộc hội ngộ trên màn ảnh rộng của Will và Jaden đang được nhiều người trông đợi.

Doug Belgard, chủ tịch hãng Columbia Pictures, tiết lộ: "M. Night Shyamalan là một nhà làm phim nổi bật của dòng phim khoa học giả tưởng và chúng tôi rất vui mừng khi được làm việc lần nữa với hai cha con Will Smith". Năm ngoái, Jaden Smith đã đóng vai chính trong The Karate Kid của hãng Columbia.

Hai cha con Will Smith từng kết hợp rất ăn ý trên màn ảnh rộng với bộ phim "The Pursuit of Happyness". Ảnh: Sony.

Đạo diễn M. Night Shyamalan cũng tiết lộ rằng Will và Jaden Smith là hai cái tên hoàn hảo nhất cho dự án One Thousand A.E. Phim lấy bối cảnh là thế giới một nghìn năm sau, khi Trái đất bị bỏ hoang và tập trung vào câu chuyện về hai cha con vô tình mắc kẹt lại hành tinh chết này khi tàu vũ trụ của họ gặp tai nạn.

Will Smith và con trai cũng rất hào hứng với dự án này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự kết hợp lần này của hai cha con tài tử I Am Legend sẽ là "được ăn cả, ngã về không", bởi những bộ phim gần đây của M. Night Shyamalan đều thất bại nặng nề.

Hai cha con Will Smith sẽ xuất hiện trong phim mới của đạo diễn người Ấn Độ M. Night Shyamalan. Ảnh: WEN.

Vị đạo diễn người Ấn Độ này từng rất thành công với Giác quan thứ sáu, nhưng các bộ phim sau đó của ông như The Happening, The Village, Lady In The Water đều bị đánh giá thấp về chất lượng và doanh thu không cao.

The Last Airbender, tác phẩm mới nhất của M. Night Shyamalan còn "bị" nhận 5 Mâm xôi vàng năm nay, trong đó có "danh hiệu" Phim dở nhất.

N.M.