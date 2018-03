Celine Dion hát nhạc phim 'Người đẹp và quái vật' 2017

‘Beauty and the Beast’ - bông hồng kiểu Pháp / Hình ảnh huyền ảo của 'Beauty and the Beast' bản mới

Celine Dion chia sẻ trên Variety: “Hồi 1991, tôi từng hát nhạc phim hoạt hình Beauty and the Beast. Tôi hạnh phúc khi lại được hát nhạc mới cho phiên bản người đóng lần này”. Từng đoạn ca khúc How Does A Moment Last Forever được phát xen kẽ với nhạc nền trong cả phim trước khi toàn bộ bản nhạc xuất hiện ở cuối tác phẩm.

25 năm trước, khi hoạt hình Beauty and the Beast ra đời, Celine Dion hát chung Peabo Bryson trong ca khúc nhạc phim cùng tên. Bản nhạc từng trở thành hiện tượng khi giành được nhiều giải thưởng như Oscar, Quả Cầu Vàng và ba giải thưởng Grammy.

Celine Dion hát nhạc phim "Beauty and The Beast" phiên bản người đóng.

How Does A Moment Last Forever do Alan Menken (từng giành giải Oscar cho nhạc phim The Little Mermaid, Aladdin) và Tim Rice sáng tác. Alan Menken là người viết nhạc còn Tim Rice viết lời. Ca khúc thuộc thể loại Ballad, xoay quanh chủ đề con người nắm giữ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Cốt truyện phim kể về Belle - một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh và độc lập. Để cứu cha, cô chấp nhận bị cầm tù trong lâu đài của tên Quái Vật xấu xí. Bất chấp cảm giác lo sợ của mình, cô nàng kết bạn với các thành viên trong lâu đài và dần thấu hiểu tính cách tốt đẹp bên trong Quái Vật. Mang vẻ ngoài gớm ghiếc, ẩn bên trong của Quái Vật là trái tim nhân hậu của một hoàng tử.

* Video: Celine Dion và Peabo Bryson hát "Beauty and The Beast" 1991

Celine Dion và Peabo Bryson hát "Beauty and The Beast" 1991

Trong phiên bản người đóng, Emma Watson thủ vai Belle. Nam diễn viên Dan Stevens đóng Quái Vật. Tài tử Luke Evans đảm nhận vai phản diện. Ngoài ra, phim quy tụ dàn diễn viên phụ đa dạng. Kevin Kline đóng Maurice - cha của Belle. Stanley Tucci vào vai Meastro Cadenza. Ewan McGrgor lồng tiếng Lumière - cây nến trong lâu đài của Quái Vật, Ian Mckellen hóa Cogsworth - chiếc đồng hồ trong lâu đài còn Emma Thompson hóa chiếc ấm trà - bà Potts.

Phim mới do đạo diễn Bill Condon thực hiện, dựa trên phiên bản hoạt hình năm 1991. Kịch bản do bộ đôi Stephen Chbosky và Evan Spiliotopoulos viết.

Beauty and the Beast dự kiến ra rạp Bắc Mỹ và đến Việt Nam từ 17/3 dưới dịnh dạng 2D, 3D và IMAX 3D.

Thành Long