'Cậu bé Hugo' chào đời trên Sao Hỏa trong phim viễn tưởng

The Space Between Us là phim mới của Asa Butterfield sau các vai diễn gây chú ý trong Hugo (2011) và Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016).

Asa Butterfield vào vai cậu bé lớn lên trên Sao Hỏa.

Ngôi sao 19 tuổi vào vai Gardner Elliot, cậu bé đầu tiên được sinh ra trên Sao Hoả theo một chương trình thử nghiệm của NASA. Mẹ cậu, vốn là một phi hành gia, mất ngay khi sinh con. Elliot được bí mật nuôi dưỡng trên hành tinh đỏ. Sống ở đây, Elliot phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nóng nực và nỗi cô đơn vì thiếu người bầu bạn.

* Video: Cuộc sống trên Sao Hỏa của Gardner Elliot.

Một lần, Elliot quen và hẹn hò trực tuyến với Tulsa – một cô gái sinh sống ở Colorado, Mỹ. Elliot quyết định thực hiện một chuyến đi dọc Hệ Mặt trời về Trái đất để gặp gỡ người bạn thân thiết, dù các nhà khoa học cảnh cáo rằng cơ thể và nội tạng của cậu sẽ không thể thích nghi khí quyển và trọng lực. Sau đó, Elliot phải chạy đua với thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt để chinh phục được trái tim Tulsa.

Hai nhân vật yêu nhau giữa môi trường không trọng lực.

Trong khi Asa Butterfield vào vai cậu bé Sao Hỏa, người đẹp 26 tuổi là Britt Robertson đóng vai bạn gái Asa. Cô chia sẻ trên EW bản thân không gặp vấn đề khi vào vai bạn gái của nam diễn viên kém mình bảy tuổi trong phim mới. Nữ diễn viên bày tỏ: “Nhân vật của tôi và Asa đều là những con người lạc lõng, khao khát tình yêu thương và một mái ấm gia đình thực sự. Họ gặp nhau trong một chatroom (phòng chat trực tuyến), trở nên thân thiết và cùng dấn bước vào hành trình khó khăn để có tình yêu đẹp".

The Space Between Us do đạo diễn Peter Chelsom thực hiện. Nhà làm phim 60 tuổi khẳng định tác phẩm lãng mạn viễn tưởng này phụ thuộc lớn vào bối cảnh Sao Hỏa. Ông quyết định chọn vùng Albuquerque ở bang New Mexico (Mỹ) để làm giả phông nền đó. "Với số ngày nắng mỗi năm lên tới 340 ngày mỗi năm, Albuquerque là bối cảnh lý tưởng cho Sao Hỏa. Cũng nhờ có nhiều nắng ấm, việc quay ngoài trời được tiến hành thuận lợi. Những khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục dễ tạo nên những thước phim đẹp”, Peter Chelsom nói.

Poster phim "The Space Between Us".

Asa Butterfield và Britt Robertson, phim quy tụ Carla Gugino (từng đóng Night at the Museum), Gary Oldman (bộ ba The Dark Knight, loạt phim Harry Potter), BD Wong (Jurassic World) và Janet Montgomery (Thiên nga đen).

The Space Between Us (Khoảng cách giữa chúng ta) ra rạp Bắc Mỹ hôm 3/2 và chiếu ở Việt Nam từ 17/2.

* Trailer phim "The Space Between Us"

Trailer phim 'The Space Between Us'

