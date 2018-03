‘Catching Fire’ lập kỷ lục mới trong tuần ra mắt

‘The Hunger Games 2’ được cấp phép chiếu ở VN / ‘The Hunger Games 2’ tung trailer dữ dội

Đúng như dự đoán của giới phê bình và khán giả, The Hunger Games: Catching Fire, phần tiếp theo của loạt phim The Hunger Games không gặp nhiều khó khăn để chiếm ngôi số một của bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Thậm chí với doanh thu 161 triệu USD, tác phẩm này còn trở thành bộ phim ra mắt vào tháng 11 có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh. Vị trứ thứ hai của Top 10 thuộc về quán quân của tuần trước Thor: The Dark World với doanh thu 14,1 triệu USD.

Dàn diễn viên chính của "The Hunger Games: Catching Fire".

The Hunger Games: Catching Fire là tập phim thứ hai trong loạt phim The Hunger Games với những sự kiện nối tiếp các diễn biến trong phần một. Chiến thắng Katniss Everdeen và Peeta Mellark tại Đấu trường sinh tử lần 74 thổi bùng lên cuộc nổi loạn tại các quận của Panem. Điều đó khiến họ trở thành mục tiêu săn đuổi của Capitol.

The Hunger Games: Catching Fire có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong tuần đầu được phát hành. Kỷ lục cũ thuộc về bộ phim The Twilight Saga: New Moon với doanh thu mở màn là 142,8 triệu USD. Con số 161 triệu USD giúp Catching Fire đứng thứ tư trong danh sách những bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, sau The Avengers (207,4 triệu USD), Iron Man 3 (174,1 triệu USD) và tập phim cuối cùng của series Harry Potter (169,2 triệu USD).

Jennifer Lawrence trở lại với vai Katniss Everdeen dũng mãnh.

Hiện tổng doanh thu trên toàn cầu của Catching Fire là 307,7 triệu USD, bằng gần bằng một nửa so với phần một. The Hunger Games: Catching Fire sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/11.

Vị trí thứ tư của bảng xếp hạng tuần này cũng thuộc về một bộ phim mới ra mắt, Delivery Man. David Wozniak, một anh chàng bất tài, bỗng phát hiện ra anh là cha của 533 đứa con sau những lần hiến tặng tinh trùng cách đây 20 năm. David sẽ phải đưa ra quyết định có nên lộ diện hay không sau khi 142 đứa con trong số đó đâm đơn kiện đòi ngân hàng tinh trùng phải tiết lộ danh tính cha đẻ của họ.

Với kinh phí 26 triệu USD, Delivery Man gây thất vọng lớn khi chỉ thu về 8,21 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Đây là bộ phim có doanh thu mở màn thấp nhất trong sự nghiệp của tài tử Vince Vaughn và là bộ phim thứ ba liên tiếp không thành công của anh sau The Internship và The Watch.

"Delivery Man" của Vince Vaughn không thành công như mong đợi.

Phim gây ấn tượng ở bảng xếp hạng tuần này là Dallas Buyers Club. Tuần trước, bộ phim này chỉ xếp thứ 12 về doanh thu. Nhưng sau khi được trình chiếu tại nhiều rạp hơn, Dallas Buyers Club vươn lên vị trí thứ mười với 2,77 triệu USD tiền vé.

Quán quân của tuần trước là Thor: The Dark World tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này. Doanh thu của Thor 2 cuối tuần qua là 14,11 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên thành 548,8 triệu USD. Bộ phim vẫn đang được trình chiếu tại Việt Nam với cả hai định dạng 2D và 3D.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần qua thuộc về The Best Man Holiday, Free Birds, Las Vegas, Bad Grandpa, Gravity và 12 Years a Slave.

Bảng xếp hạng tuần tới chắc chắn sẽ có những xáo trộn lớn khi có tới 5 bộ phim đáng chú ý sẽ ra mắt cuối tuần này. Đó là Frozen, tác phẩm hoạt hình bom tấn của hãng Disney; bộ phim Oldboy được làm lại theo phong cách Mỹ từ tác phẩm gốc của Hàn Quốc với sự tham gia Josh Brolin và Samuel L.Jackson; bộ phim ca nhạc Black Nativity với ngôi sao từng giành giải Oscar Forest Whitaker; tác phẩm tiểu sử Mandela: Long Walk to Freedom và cuối cùng là bộ phim hành động Homefront của ngôi sao Jason Statham.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Hunger Games: Catching Fire – Lionsgate – 161 triệu USD

2. Thor: The Dark World - Marvel Studio – 14,1 triệu USD

3. The Best Man Holiday - Universal – 12,5 triệu USD

4. Delivery Man – Buena Vista – 8,21 triệu USD

5. Free Birds - Relativity - 5,3 triệu USD

6. Las Vegas - CBS Films – 4,4 triệu USD

7. Bad Grandpa - Paramount – 3,45 triệu USD

8. Gravity - Warner Bros. – 3,31 triệu USD

9. 12 Year a Slave - Fox Searchlight – 2,8 triệu USD

10. Dallas Buyers Club - Focus – 2,77 triệu USD

Thanh Hải