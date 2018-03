Casey Affleck - em trai tài năng nhưng lận đận của Ben Affleck

Bạn diễn cười ra nước mắt sau 9 tiếng đóng ân ái cùng Ben Affleck / Vai diễn mới của em trai Ben Affleck được khen ngợi

Casey Affleck sinh năm 1975, kém anh trai Ben ba tuổi. Casey cũng mang sáu dòng máu - Anh, Ireland, Đức, Scotland, Pháp và Thụy Điển. Sau khi cha mẹ ly hôn năm lên chín tuổi, Casey và Ben sống cùng mẹ rồi được bà đưa vào con đường nghệ thuật. Trong khi cha của cả hai phải tới California để cai nghiện rượu, hai anh em sống ở Cambridge, bang Massachusetts và sớm làm quen với diễn xuất từ nhỏ.

Chân dung Casey Affleck.

Chung xuất phát điểm nhưng rẽ hướng theo hai số phận

Cùng một xuất phát điểm, Ben và Casey đều có những vai diễn đầu tiên trong thập niên 1980. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, Ben lên như diều gặp gió từ sau tác phẩm Good Will Hunting vào năm 1997. Hai anh em đóng chung trong phim này nhưng sau đó, mọi ánh hào quang chỉ dồn về Ben và người bạn thân là Matt Damon. Cả hai giành Oscar ở hạng mục “Kịch bản gốc hay nhất”. Sau đó, Ben nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood và một “tay chơi” qua hai mối tình ồn ào với các cô đào Gwyneth Paltrow và Jennifer Lopez. Trong khi đó, Casey mãi lận đận với những vai diễn nhỏ trong các bom tấn hoặc các phim độc lập. Anh thường xuyên bị gắn mác “em trai Ben Affleck”.

Trong gần hai thập niên, Casey vẫn loay hoay trong sự nghiệp dù diễn xuất được đánh giá là tốt hơn anh trai. Ben Affleck được mến mộ bởi ngoại hình điển trai và các vai trò khác như đạo diễn hay biên kịch nhưng về diễn xuất, anh thường xuyên bị chê. Ben thậm chí còn từng nhiều lần bị đề cử Mâm Xôi Vàng với phần thể hiện trong các phim như Armageddon, Pearl Harbour, Daredevil, Gigli, Paycheck…

Một tấm ảnh chụp chung giữa Ben Affleck và Casey Affleck.

Tới năm 2007, sự nghiệp của Casey Affleck bắt đầu khởi sắc khi anh tham gia vào hai bộ phim gây chú ý năm này là The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford và Gone Baby Gone. Trong bộ phim đầu, Casey vào vai Robert Ford - tay chân thân tín của tên cướp nổi tiếng tàn bạo Jesse James (Brad Pitt đóng). Đạo diễn Andrew Dominik từng nhận xét: “Casey đã xuất sắc trong vai Robert Ford vì anh ấy hiểu cảm giác sống đằng sau cái bóng của kẻ khác”. Vai diễn này đem tới cho Casey Affleck đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc”.

Năm 2010, Casey có bước ngoặt trong sự nghiệp khi trở thành đạo diễn với bộ phim đầu tay là I’m Still Here. Tuy nhiên, anh bị hai đồng nghiệp nữ là nhà sản xuất của tác phẩm này đệ đơn kiện vì tội cưỡng dâm và đòi bồi thường hai triệu USD. Vụ việc sau đó được giải quyết trong êm đẹp nhưng lại tạo thành một “vết nhơ” cho tên tuổi Casey Affleck.

Gone Baby Gone lại là bộ phim đầu tay mà Ben Affleck làm đạo diễn và vai diễn quan trọng dành cho Casey. Sự kết hợp giữa hai anh em tạo nên thành công cho tác phẩm và dần đưa Casey tách ra khỏi cái bóng của anh trai.

Đổi đời với “Manchester by the Sea”

Casey Affleck gây ấn tượng với vai diễn trong phim tâm lý mới.

Vào mùa thu năm 2014, Matt Damon kết hợp với nhà làm phim Kenneth Lonergan trong dự án phim độc lập mang tên Manchester by the Sea. Kịch bản của phim là về một nhân viên tạp vụ có tên Lee, sống khép kín ở thành phố Boston (Mỹ). Một ngày, anh bất ngờ phải trở về thị trấn Manchester (tiểu bang Massachusetts, Mỹ) để giám hộ cháu trai sau khi anh ruột đột ngột qua đời. Lee vừa phải đối mặt với trách nhiệm trông coi cháu trai, vừa phải giải quyết mối bất hòa với vợ cũ và tìm cách vượt qua nỗi đau mất anh trai.

Ban đầu, Matt Damon định đạo diễn bộ phim này nhưng vì không thể phân bổ lịch với các dự án khác, anh nhường ghế đạo diễn cho Kenneth Lonergan và đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Đến phút chót, Matt cũng không thể đóng vai chính và Casey Affleck được chọn thay thế.

Khi hoàn thành, Manchester by the Sea bất ngờ được giới chuyên môn đánh giá cao sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1/2016. Nhiều nhà phê bình còn dùng từ “kiệt tác” dành cho tác phẩm này. Diễn xuất của Casey Affleck nhân vô số lời khen khi anh thể hiện hình ảnh một người đàn ông có nội tâm bị giày vò, giằng xé giữa bao đau đớn và bế tắc trong cuộc sống.

* Video: Casey Affleck diễn xuất trong "Manchester by the Sea"

Trailer phim 'Manchester by the Sea'

Manchester by the Sea biến Casey Affleck trở thành ứng viên số một cho hạng mục nam chính trong mùa giải thưởng điện ảnh 2017. Tại Quả Cầu Vàng, anh đã được vinh danh “Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý”. Ngồi phía dưới, gương mặt Ben Affleck tràn đầy sự tự hào và xúc động khi người em trai được tưởng thưởng xứng đáng. Ngay sau đó, Ben đã dành cho Casey một cái ôm thật chặt ở hậu trường.

Trong cuộc đua Oscar 2017, Casey Affleck đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc". Từ nay, người ta sẽ quên dần cái mác “em trai Ben Affleck”, thay vào đó, khán giả đang nhìn nhận Casey như một diễn viên tài năng, có thể hóa thân vào những vai diễn tâm lý phức tạp bằng tài năng diễn xuất.

Nguyên Minh