'Carol' của Cate Blanchett là phim LGBT hay nhất mọi thời đại

Viện phim Anh công bố danh sách 30 phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Phim Carol của đạo diễn Todd Haynes đứng đầu danh sách này.

Cate Blanchett và Rooney Mara thành biểu tượng mới của màn bạc.

Tricia Tuttle - phó chủ tịch ban liên hoan phim của Viện phim Anh - nhận định: "Tác phẩm xuất sắc này xứng đáng được giới phê bình toàn cầu ca ngợi. Kết quả bầu chọn khiến chúng tôi phấn khích, đặc biệt trong bối cảnh điện ảnh còn thiếu phim đồng tính nữ".

Carol chuyển thể từ tiểu thuyết The Price of Salt của Patricia Highsmith. Trong phim, Cate Blanchett vào vai một phụ nữ xinh đẹp đã có gia đình, vướng vào cuộc phiêu lưu tình ái với cô nhân viên bán hàng ngây thơ (Rooney Mara) tại một cửa hiệu ở Manhattan (New York - Mỹ) những năm 1950.

Sau khi ra mắt ở Liên hoan Cannes tháng 5 năm ngoái, phim được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là tác phẩm về tình yêu giàu cảm xúc, nhiều giằng xé trong bối cảnh xã hội nhiều định kiến vào nửa thế kỷ trước.

"Happy Together" của Vương Gia Vệ xếp thứ ba trong danh sách.

Đứng sau Carol là Weekend của đạo diễn đồng tính người Anh - Andrew Haigh, Happy Together của đạo diễn Vương Gia Vệ và Brokeback Mountain của Lý An. Nhiều tác phẩm khác được làm trong 84 năm trở lại đây xuất hiện trong danh sách.

Danh sách bình chọn 30 phim do 100 chuyên gia điện ảnh của Viện phim Anh thực hiện nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hoan phim LGBT London. Đây là liên hoan phim về đề tài đồng tính, song tính và chuyển giới lớn nhất châu Âu. London LGBT Film Festival năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 27/3.

30 phim LGBT hay nhất mọi thời đại của BFI

1. Carol (Todd Haynes, Mỹ, 2015)

2. Weekend (Andrew Haigh, Anh, 2011)

3. Happy Together (Vương Gia Vệ, Hong Kong, 1997)

4. Brokeback Mountain (Lý An, Mỹ và Canada, 2005)

5. Paris Is Burning (Jennie Livingston, Mỹ, 1990)

6. Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, Thái Lan, 2004)

7. My Beautiful Laundrette (Stephen Frears, Anh, 1985)

8. All About My Mother (Pedro Almodóvar, Tây Ban Nha và Pháp, 1999)

9. Un Chant d’Amour (Jean Genet, Pháp, 1950)

10. My Own Private Idaho (Gus Van Sant, Mỹ, 1991)

11. Tangerine (Sean Baker, Mỹ, 2015)

Đồng hạng 11. The Bitter Tears of Petra von Kant (Rainer Werner Fassbinder, Đức, 1972)

Đồng hạng 11. Blue is the Warmest Colour (Abdellatif Kechiche, Pháp và Bỉ, 2013)

14. Mädchen in Uniform (Leontine Sagan & Carl Froelich, Đức, 1931)

Đồng hạng 14. Show Me Love (Lukas Moodysson, Thụy Điển, 1998)

Đồng hạng 14. Orlando (Sally Potter, Anh, 1992)

17. Victim (Basil Dearden, Anh, 1961)

18. Je, tu, il, elle (Chantal Akerman, Pháp và Bỉ, 1974)

19. Looking for Langston (Isaac Julien, Anh, 1989)

20. Beau Travail (Claire Denis, Pháp, 1999)

Đồng hạng 20. Beautiful Thing (Hettie Macdonald, Anh, 1996)

22. Stranger by the Lake (Alain Guiraudie, Pháp, 2013)

Đồng hạng 22. Theorem (Pier Paolo Pasolini, Italy, 1968)

Đồng hạng 22. The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, Mỹ, 1996)

Đồng hạng 22. Pariah (Dee Rees, Mỹ, 2011)

Đồng hạng 22. Mulholland Dr. (David Lynch, Pháp và Mỹ, 2001)

27. Portrait of Jason (Shirley Clarke, Mỹ, 1967)

Đồng hạng 27. Dog Day Afternoon (Sidney Lumet, Mỹ, 1975)

Đồng hạng 27. Death in Venice (Luchino Visconti, Italy và Pháp, 1971)

Đồng hạng 27. Pink Narcissus (James Bidgood, Mỹ, 1971)

Đồng hạng 27. Sunday Bloody Sunday (John Schlesinger, Anh, 1971)

Đồng hạng 27. Tomboy (Céline Sciamma, Pháp, 2011)

Đồng hạng 27. Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, Nhật Bản, 1969)

