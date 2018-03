‘Captain America 3’ ra mắt vào mùa hè 2016

‘Captain America 2’, chiến binh mùa đông ‘khai bom’ mùa hè / ‘Captain America’ lần đầu làm đạo diễn

Sau thành công của Captain America 2: The Winter Soldier với hơn 300 triệu USD doanh thu toàn cầu sau tuần đầu ra mắt, hãng Marvel vừa công bố về kế hoạch thực hiện phần ba. Theo MW, Captain America 3 sẽ ra mắt vào ngày 6/5/2016 - cùng thời điểm với bom tấn Batman vs. Superman của DC Comics.

Scarlett Johansson và Chris Evans trong "Captain America 2: The Winter Soldier". Ảnh: Marvel.

Câu chuyện của Captain America 3 sẽ nối tiếp những sự kiện xảy ra trong The Avengers 2: Age of Ultron ra mắt vào ngày 1/5 năm sau. Hai đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo của Captain America 2: The Winter Soldier tiếp tục thực hiện phần ba. Cả hai cũng khẳng định sự trở lại của nhân vật Bucky (The Winter Soldier) ở phần tiếp.

“Chúng tôi đang trao đổi với hai nhà biên kịch Markus và McFreely về Bucky. Câu chuyện của anh ta vẫn chưa đi đến hồi kết mà mới chỉ là sự khởi đầu. Nếu bạn muốn đoán xem phần ba sẽ là gì thì chúng tôi có thể đưa ra gợi ý là câu chuyện của Bucky sẽ được tiếp tục”, Anthony Russo cho biết.

"Batman vs. Superman" đang có lịch ra rạp cùng ngày với "Captain America 3". Ảnh: DC Comics.

Hãng đối thủ của Marvel là DC Comics cũng có kế hoạch tung ra bom tấn Batman vs. Superman, phần hai của Man of Steel, vào ngày 6/5/2016. Nếu một trong hai hãng không lùi ngày công chiếu thì đây sẽ là một cuộc chiến phòng vé khốc liệt nhất trong lịch sử phim bom tấn Hollywood vào mùa hè 2016.

Captain America 2: The Winter Soldier đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 4/4 – cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan…

Nguyên Minh