‘Cảnh nóng của Mùa hè lạnh quay tới 15 lần’

- Trở lại với điện ảnh sau 6 năm cùng tác phẩm tâm huyết “Mùa hè lạnh”, anh muốn gửi gắm thông điệp gì trong bộ phim này?

- Tôi rất vui và hạnh phúc khi phim đã có thể ra được rạp sau một thời gian dài. Với bộ phim này, tôi cũng không gửi gắm điều gì quá to tát, chỉ là “Không có nguyên nhân gây ra tội ác”. Thực ra đây không phải phim hình sự, vụ án mà pha trộn nhiều thể loại, từ Noir tới Thriller và có chút sắc màu Á đông. Tôi muốn đưa người xem tới Sài Gòn những năm 1950 khi bước vào khu nhà nghỉ ở Chợ Lớn. Ngay sau đó, khán giả cũng sẽ thấy sông Sài Gòn, tòa nhà Bitexco hiện đại của năm 2012. Điều một nhà làm phim như tôi mong muốn là đưa tới cảm giác.

"Mùa hè lạnh" là phim điện ảnh thứ hai Ngô Quang Hải làm đạo diễn, sau "Chuyện của Pao" từ năm 2006.

- Anh có nghĩ rằng “Mùa hè lạnh” là một phim hơi “nặng” cho khán giả trong mùa lễ hội cuối năm?

- Tôi không tin điều đó. Tôi quan niệm nếu người làm phim nghĩ khán giả không thông minh để hiểu một bộ phim thì rất sai lầm. Khán giả bây giờ rất thông minh. Họ ra rạp và lên mạng xem rất nhiều phim Mỹ, phim Hàn Quốc rất văn minh. Hàng tuần đều có vô số phim ra rạp và nhiều phim còn đánh đố khán giả cơ mà. Gần đây tôi được xem bộ phim Life of Pi của đạo diễn Lý An. Bộ phim này tôi cũng phải kiên nhẫn để xem hết. Tôi không định làm một bộ phim phải kiên nhẫn để xem như thế dù tôi coi Life of Pi như một kiệt tác.

Tôi thích những phim kỳ vĩ nhưng nó phải hiện thực đời sống. Loại phim như Mùa hè lạnh có thể với vài người hơi khó hiểu nhưng tôi không tin là phần lớn khán giả đều cho như thế. Nếu khán giả có cảm giác hơi hoang mang một chút về cái kết thì tôi rất mừng vì theo đúng ý đồ của tôi. Tuy nhiên, phim cũng không quá hoang mang để người xem phải bỏ về giữa chừng. Chúng ta cũng có nhiều câu hỏi trong cuộc sống này lắm. Mình là ai? Mình từ đâu đến? Tôi muốn thể hiện những thắc mắc vô định đó trong phim.

- Nhiều khán giả cho rằng anh tiết lộ hơi nhiều nội dung trong Poster và Trailer nên phim có phần dễ đoán. Anh nghĩ sao về điều này?

- Các nhân vật trong Mùa hè lạnh đều có cả thiên thần lẫn ác quỷ bên trong con người. Đồ thị cảm xúc của họ cũng lúc lên, lúc xuống. Nếu theo dõi câu chuyện kể từ đầu tới cuối theo trật tự tuyến tính thì nó sẽ không hấp dẫn bằng trải nghiệm một cảm giác lạ, hoang mang. Tôi nghĩ Poster và Trailer đã tiết lộ vừa phải để khán giả có thể khám phá tiếp.

- “Mùa hè lạnh” tràn ngập cảnh nóng bỏng của các nhân vật. Anh hãy chia sẻ về quá trình thực hiện những cảnh này?

- Chúng tôi đã phải quay trong không gian tĩnh lặng cùng mồ hôi và sức nóng cơ thể. Các cánh cửa đều được đóng kín và tắt điều hòa để tạo cảm giác thật, nhớp nháp như thể ai cũng muốn thoát ra khỏi “địa ngục” đó. Tuy nhiên, địa ngục và bóng tối luôn có sức hấp dẫn riêng. Chúng tôi đã phải quay từ 10 đến 15 lần cho cảnh nóng nhưng tôi chỉ chắt lọc những gì cảm xúc nhất vào trong phim như cận gương mặt của Lý Nhã Kỳ, Hà Việt Dũng.

Có những cảnh quay toàn bộ tấm lưng trần của Kiên, nhân vật Hoa hôn từ dưới lên. Khi thân thể Hoa rời ra thì Kiên níu lại rồi cả hai lại quấn lấy nhau. Họ giống như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau không rời. Nhưng cảnh này khán giả sẽ không được xem vì tôi phải cắt từ lúc dựng để đảm bảo chiều dài 120 phút phim.

Lý Nhã Kỳ và Hà Việt Dũng có nhiều cảnh nóng táo bạo trong "Mùa hè lạnh".

- Nhiều khán giả cũng thắc mắc vì sao trong cảnh nóng, tiếng thở của Lý Nhã Kỳ lại át đi mọi âm thanh khác như vậy?

- Tôi cố tình làm như vậy. Chúng tôi cũng gặp nhiều tai nạn khi quay lắm. Phần quay ba ngày cuối bị mất hết âm thanh và phải làm lại từ đầu. Tôi chọn giải pháp cho âm thanh là đưa lên những gì chủ đạo nhất chứ không phải kết hợp mọi thứ vào. Cảnh phim bình thường sẽ vừa có tiếng nhạc, tiếng thở, tiếng thoại và những tiếng khác gộp vào nhưng tôi đã xử lý có những đoạn chỉ có một thứ thôi. Tiếng thở của Lý Nhã Kỳ trong cảnh nóng mạnh hơn, căng hơn và với tôi thì nó rất thật. Tôi muốn khán giả ấn tượng với tiếng thở đó.

- Kiên là nhân vật chính nhưng lại được xây dựng khá mơ hồ, trung lập trong khi Hoa và Nhâm lại có cá tính rõ rệt. Anh có dụng ý gì khi thể hiện như vậy?

- Chính xác. Kiên là một nhân vật mà nếu vẽ đồ thị trục trung và trục hoành thì anh ta đứng trung lập ở giữa. Kiên là một trục sống để hai nhân vật kia uốn lượn theo từng tình thế của anh ta. Kiên có thể lúc lên, lúc xuống nhưng không bao giờ rời ra cái trục ngang để đi tới đoạn kết. Hoa và Nhâm lại có những biên độ khác nhau, cao – thấp, giật cục và có lúc chập vào đâu đó. Đây là ý đồ của tôi khi xây dựng cấu trúc. Khán giả sẽ thấy rằng càng về cuối phim, câu chuyện trở nên đặc hơn và dồn nhau tới lúc một cái gì đó bật ra.

Đấy là kỹ thuật xây dựng câu chuyện có sự hỏi, đáp liên tục. Trong cảnh Hoa ôm Kiên trong phòng nói “Em phải đi đây”, cô ấy khẽ mỉm cười trong bóng tối. Đến lúc đó cô ấy là một con ác quỷ nhưng ngay sau đó, một chuỗi hành động lại biến cô ấy trở thành thiên thần. Hoa là một hình mẫu có thật và tôi từng gặp ở ngoài đời.

- Anh thấy Lý Nhã Kỳ thể hiện thế nào trong vai diễn điện ảnh đầu tay?

- Rất chuyên nghiệp. Vai Hoa tôi không casting mà mời thẳng Lý Nhã Kỳ luôn. Tôi đến gặp cô ấy và nói rằng: “Anh nghĩ em rất hợp vai này và muốn mời em tham gia bộ phim của anh”. Tôi tin tưởng và sau đó, Lý Nhã Kỳ đã đáp ứng yêu cầu vai diễn một cách xuất sắc. Cái xớn xác, hốt hoảng, sợ hãi của cô ấy khi thể hiện cảnh nhân vật Hoa yêu cầu Kiên trốn dưới gầm giường rất tuyệt vời. Lý Nhã Kỳ cũng ngạc nhiên và nói với tôi rằng: “Em không ngờ lại có thể làm những cảnh trong phim anh tốt như vậy”. Tôi nói rằng nếu còn những diễn viên tài năng như Kỳ, Midu, Dũng thì sẽ còn nhiều bộ phim hay, quan trọng là người đạo diễn phải tâm huyết.

Đạo diễn Ngô Quang Hải và ba diễn viên chính của "Mùa hè lạnh" - Lý Nhã Kỳ, Hà Việt Dũng, Midu - trong buổi ra mắt phim ở TP HCM.

- 6 năm không làm phim nhưng khi trở lại, sau “Mùa hè lạnh” anh lại tiếp tục làm tiếp phim mới có tên “HIT: Hoàng tử và Lọ lem” ra mắt ngay Tết này và quy tụ dàn sao teen. Anh hãy chia sẻ về dự án này?

- Tôi chưa dám công bố gì về dự án này, có thể là nhà sản xuất, nhà đầu tư mới hé lộ trước như vậy thôi. Thực chất tôi đang chuẩn bị cho 3 dự án mới chứ không riêng gì HIT: Hoàng tử và Lọ lem. Hiện tôi không muốn nói tới hay bình luận gì về bộ phim mới này.

- Từng sánh bước cùng nhiều bóng hồng tại các sự kiện nhưng gần đây, anh chỉ hay đi với các diễn viên Hà Việt Dũng, Midu. Chuyện tình cảm của anh hiện thế nào?

- Như nhân vật Nhâm trong Mùa hè lạnh nói: “Âu cũng là số mệnh” (Cười lớn). Đối với tôi bây giờ thì cuộc đời chỉ còn để làm phim. Nếu may mắn thì trời sẽ thương. Chuyện vợ con, hạnh phúc, gia đình là trời cho. Tôi tin ông trời có mắt và không có gì là muộn cả.

Nguyên Minh thực hiện

