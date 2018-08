Cảnh choáng ngợp của khủng long trong loạt phim 'Jurassic Park'

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Khủng long lần đầu xuất hiện trong loạt phim (Jurassic Park - 1993)

Trong phim, loài khủng long vốn đã tuyệt chủng từ hàng chục triệu năm trước được tái sinh nhờ công nghệ di truyền, dự kiến được đưa vào công viên cho khách tham quan. Một nhóm chuyên gia gồm các tiến sĩ Alan (Sam Neill đóng), Ellie (Laura Dern đóng) và Ian (Jeff Goldblum đóng) được mời đến công viên để chứng nhận tình trạng an ninh. Họ sững sờ khi thấy một con Brachiosaurus (khủng long cổ dài) di chuyển.

T-rex trốn thoát (Jurassic Park)

T-rex trốn thoát (Jurassic Park)

Trong tập phim hậu trường The Making of Jurassic Park, đạo diễn Steven Spielberg cho biết ông muốn T-rex trở thành "ngôi sao" trong phim. Nhà làm phim muốn tạo ra một sinh vật giống thật, đáng sợ và để lại ấn tượng lâu dài. Cảnh T-rex tấn công nhóm người được xem là kinh điển trên màn ảnh, gây sợ hãi cho khán giả khi chứng kiến loài khủng long to lớn săn mồi trong đêm mưa.