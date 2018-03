Các thây ma khuynh đảo rạp chiếu Bắc Mỹ

Lý Băng Băng làm điệp viên gợi cảm trong 'Resident Evil 5' / ‘Resident Evil 5’ tung trailer kịch tính, rùng rợn / Phim kinh dị tâm linh hút khán giả Bắc Mỹ / Hành trình giết ma của Alice trong 'Resident Evil'

Với doanh thu 20,6 triệu USD trong tuần đầu ra mắt, Resident Evil: Retribution đánh bại phiên bản 3D của "kỳ quan thứ năm" đến từ Pixar để trở thành quán quân mới của Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ. Quán quân hai tuần trước là phim kinh dị tâm linh The Possession lui xuống vị trí thứ ba tuần này.

Lý Băng Băng và Milla Jovovich trong một cảnh phim "Resident Evil: Retribution". Ảnh: Sony.

Ra mắt phần đầu tiên từ năm 2002, Resident Evil đã trở thành một trong những loạt phim chuyển thể từ game thành công nhất trong một thập kỷ qua. Phần 5 tiếp tục cuộc chiến của cô nàng Alice chống lại các thây ma và khám phá bí mật của tập đoàn Umbrella. Bối cảnh của Resident Evil: Retribution diễn ra ở bốn thành phố: New York, Washington (Mỹ), Matxcơva (Nga) và Tokyo (Nhật Bản).

Điểm nhấn của Resident Evil: Retribution là sự xuất hiện của mỹ nhân Hoa ngữ - Lý Băng Băng. Cô vào vai Ada Wong - một nhân vật bí ẩn có nhiệm vụ săn đuổi Alice. Nhân vật Rain Ocampo của Michelle Rodriguez vốn đã chết trong phần một nhưng được đưa trở lại trong phần này. Resident Evil: Retribution sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/9 (xem một cảnh phim).

"Finding Nemo" trở lại với hình ảnh tuyệt vời hơn. Ảnh: Pixar.

Phiên bản 3D của Finding Nemo thu được 17,5 triệu USD và đứng á quân tuần này. Đây là một tác phẩm nằm trong dự án "3D hóa các bộ phim kinh điển" do Hollywood triển khai được hai năm nay. Những hình ảnh tuyệt đẹp dưới đại dương mà Pixar đã tạo nên gần 10 năm về trước được tái hiện lại nuột nà, có chiều sâu hơn với định dạng 3D.

Finding Nemo là câu chuyện cảm động của chú cá hề Marlin đi tìm con trai Nemo bị một người thợ lặn bắt đi. Chuyến hành trình gian khổ với người bạn đồng hành là cô cá lơ đãng Dory khiến Marlin khám phá ra nhiều điều bí ẩn dưới đại dương sâu thẳm. Finding Nemo phiên bản 3D đã ra mắt khán giả Việt Nam từ hôm 14/9.

Sau hai tuần đứng nhất, phim kinh dị The Possession tụt xuống thứ ba với doanh thu 5,8 triệu USD ở tuần này. Với kinh phí 14 triệu USD, sau ba tuần chiếu rạp, tác phẩm của đạo diễn người Đan Mạch - Ole Bornedal - đã thu về hơn 53 triệu USD. Bộ phim kinh dị tâm linh này dự kiến cũng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong dịp Halloween tháng sau.

Phim kinh dị "The Possession" đứng thứ ba tuần này. Ảnh: Lionsgate.

Các vị trí còn lại trong Top 10 tuần này không có nhiều thay đổi so với tuần trước, vẫn là ParaNorman, The Expendables 2, The Words, The Bourne Legacy, The Odd Life of Timothy Green và The Campaign.

Cuối tuần này có khá nhiều bộ phim đáng chú ý được ra mắt, bao gồm phim hành động giả tưởng 3D Dredd, phim tâm lý tội ác End of Watch, phim kinh dị House at the End of the Street, phim tâm lý Trouble with The Curse và phim tình cảm lãng mạn The Perks of Being a Wallflower.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Resident Evil: Retribution - Sony/ ScreenGems - 20,6 triệu USD

2. Finding Nemo 3D - Disney/ Pixar - 17,5 triệu USD

3. The Possession - Lionsgate - 5,8 triệu USD

4. Lawless - Weinstein Company - 4,22 triệu USD

5. ParaNorman - Leika/ Focus - 3,04 triệu USD

6. The Expendables 2 - Lionsgate - 3,03 triệu USD

7. The Words - CBS Films - 2,88 triệu USD

8. The Bourne Legacy - Universal - 2,88 triệu USD

9. The Odd Life of Timothy Green - Disney - 2,51 triệu USD

10. The Campaign - Warner Bros. - 2,4 triệu USD

Nguyên Minh