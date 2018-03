Các siêu anh hùng không cứu nổi phòng vé Hollywood ế ẩm

'Rotten Tomatoes' - nỗi ám ảnh mới của Hollywood / Bom tấn và 'bom xịt' nửa đầu năm 2017

Theo trang comScore, tổng doanh thu phim hè 2017 ở Bắc Mỹ chỉ đạt 3,8 tỷ USD, thấp nhất trong 10 năm qua và sụt giảm 14,6% so với năm ngoái. Variety nhận định đây là một trong những sự tụt dốc lớn nhất lịch sử Hollywood. Con số này gây thất vọng cho các nhà phân tích bởi năm nay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Hồi tháng Năm, Variety thậm chí còn đưa ra dự đoán 5 tỷ USD cho phòng vé hè Bắc Mỹ. Ngoài ra, tổng cộng doanh thu tám tháng đầu năm nay ở Bắc Mỹ kém cùng kỳ năm 2016 khá nhiều.

Mùa phim hè được tính từ tuần đầu của tháng năm đến thứ hai đầu tiên của tháng chín (theo Box Office Mojo). Năm nay, chưa phim hè nào của Hollywood cán mốc một tỷ USD toàn cầu. Cũng không có tác phẩm nào vượt được doanh thu của Beauty and the Beast và The Fate of the Furious - hai bom tấn ra mắt vào tháng Ba và Tư.

Doanh thu của Hollywood hè năm nay thua hẳn các năm trước (phần màu vàng).

Despicable Me 3 dẫn đầu với 997 triệu USD, tiếp theo là các phim Guardians of the Galaxy vol.2 (863 triệu USD), Wonder Woman (813 triệu USD), Pirates of the Caribbean 5 (793 triệu USD) và Spider-Man: Homecoming (747 triệu USD). Tuy nhiên, doanh thu của Despicable Me 3 và Pirates of the Caribbean 5 chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài.

Ở Bắc Mỹ, ba phim siêu anh hùng đứng đầu mùa hè với khoảng cách khá xa với phần còn lại. Thành công này vừa đến từ độ mạnh thương hiệu của các nhân vật dựa trên truyện tranh Marvel và DC, vừa do chính chất lượng phim. Cả ba bom tấn đều được đánh giá cao với hơn 80% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Phim về Người Nhện và đội vệ binh dải ngân hà tiếp tục phát huy thế mạnh của Marvel là kịch bản chắc tay, kỹ xảo đẹp và yếu tố hài hước. Còn Wonder Woman gây sốt với hình tượng nữ anh hùng, câu chuyện có chiều sâu và sự thu hút của minh tinh Gal Gadot. Tác phẩm dựa trên truyện tranh DC trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu của nhà sản xuất.

* Phim về Người Nhện ăn khách ở nhiều thị trường

Spider-Man Homecoming

Đối lập với các phim siêu anh hùng, một loạt thương hiệu lớn của Hollywood xuống dốc. Phần năm Pirates of the Caribbean có thể không lỗ nhờ thị trường Trung Quốc, nhưng doanh thu kém hơn phần bốn đến 200 triệu USD. Doanh thu phim hoạt hình Cars 3 cũng kém hơn phần hai đến hơn 200 triệu USD.

Alien: Covenant chỉ ăn khách bằng một nửa phần trước - Prometheus (2012). Trong khi đó, Tom Cruise không thể tái khởi động series về xác ướp khi The Mummy bị giới phê bình chê bai và chỉ đủ hòa vốn. Qua đó, giấc mơ của hãng Universal - kiến tạo một vũ trụ điện ảnh xoay quanh các thế lực hắc ám - cũng bị đặt dấu hỏi. Thất vọng nhất phải kể đến Transformers 5 với thành tích hiện tại chỉ có 604 triệu USD, kém hơn đến 500 triệu USD so với phần bốn.

Nguyên nhân cho tình trạng ế ẩm là sự cạn kiệt ý tưởng của các hãng phim Mỹ. Đây vốn là vấn nạn của Hollywood nhiều năm qua và thể hiện rõ nhất ở mùa hè 2017. "Hollywood đang sợ hãi sự sáng tạo", chuyên gia phòng vé Jeff Block chia sẻ trên Hollywood Reporter. Anthony D'Alessandro của Deadline cũng cho rằng sự xuống dốc đến từ việc nhiều bom tấn nhàm chán kém ăn khách.

Sau bốn phần, câu chuyện về chàng cướp biển Jack Sparrow hay các robot biến hình không còn mới mẻ với khán giả. Phần năm của các series này chỉ lặp lại mô-típ cũ, không đột phá gì về diễn xuất cũng như kỹ xảo. Ý tưởng của Alien: Covenant cũng quá lỗi thời khi phần đầu tiên trong loạt phim quái vật không gian ra mắt từ tận năm 1979. Cars 3 cũng rơi vào tình trạng tương tự khi thế giới xe hơi biết nói không còn lạ lẫm với người xem như khi phần đầu ra mắt năm 2006.

Sự thiếu ý tưởng, lặp lại mô-típ trở thành điểm yếu của Hollywood.

Đặt niềm tin quá mức vào đạo diễn là một nguyên nhân khác khiến các phim kinh phí lớn thất bại. Đây là trường hợp của King Arthur: The Legend of the Sword (đạo diễn Guy Ritchie) và Valerian and the City of a Thousand Planets (đạo diễn Luc Besson). Thành công trong quá khứ của hai đạo diễn khiến các nhà đầu tư tin tưởng giao cho họ số vốn khổng lồ - 175 triệu và 210 triệu USD. Tuy nhiên, cả hai phim đều bị giới phê bình đánh giá thấp rồi lỗ nặng.

Trong các thương hiệu lớn, hè năm nay chỉ có hai phim ăn khách hơn phần trước ở Bắc Mỹ là Guardians of the Galaxy vol.2 và Annabelle: Creation. Theo Variety, Hollywood đang lo lắng bởi từ đây đến cuối năm, danh sách các phim Mỹ có kinh phí lớn cũng chỉ toàn các phần tiếp theo như Thor: Ragnarok, Blade Runner 2049 hay Star Wars: The Last Jedi. Nếu mọi chuyện không khởi sắc, các nhà sản xuất bắt đầu phải nghĩ đến việc tạo ra các thương hiệu mới cho tương lai.

Trong số các "bom xịt", War for the Planet of the Apes là hiện tượng đặc biệt nhất. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao nhưng lại nặng về tâm lý và không có nhiều cảnh chiến đấu như phần hai năm 2014. Khán giả đại chúng quay lưng khiến doanh thu phim chỉ có 366 triệu USD, kém phần trước đến 250 triệu USD. Trong mùa hè nhàm chán của Hollywood, một số tác phẩm độc đáo lại ghi điểm ở phòng vé. Dunkirk của Christopher Nolan dù mang nội dung quen thuộc về Thế chiến thứ hai, nhưng có lối thể hiện mới mẻ với ba tuyến truyện đan xen cùng phần hình ảnh đẹp mắt. Phim hành động Baby Driver gây ấn tượng với lối kết hợp âm nhạc vào những màn đua xe giật gân. Hai tác phẩm lần lượt thu 461 triệu USD và 208 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 100 triệu USD và 34 triệu USD. Phim hài táo bạo The Big Sick - xoay quanh chuyện tình giữa chàng trai Pakistan và cô gái Mỹ - cũng thắng lớn với doanh thu 49 triệu USD, cao gấp 15 lần kinh phí.

Ân Nguyễn