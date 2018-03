Các phim siêu anh hùng hứa hẹn gây sốt năm nay

Trailer 'Avengers: Infinity War' bùng nổ toàn cầu tuần qua / 'Liên minh công lý' - bước chuyển chưa trọn vẹn của đại gia DC

Black Panther

Ngày dự kiến khởi chiếu: 16/2

Bom tấn siêu anh hùng đầu tiên này có nhân vật chính là người da màu, từng xuất hiện trong Captain America: Civil War với một số phân cảnh chiến đấu ấn tượng. Anh là vua Wakanda - một quốc gia giả tưởng ở châu Phi, đồng thời có siêu sức mạnh, tốc độ và các công nghệ tối tân. Đây cũng là siêu anh hùng được xem là giàu nhất trong truyện tranh, bởi đất nước anh sở hữu trữ lượng lớn kim loại quý.

Siêu anh hùng báo đen trở lại trong bom tấn Black Panther

Câu chuyện trong Black Panther bắt đầu ngay sau Captain America: Civil War. Sau khi vua cha qua đời, T’Chala gánh trọng trách bảo vệ quê nhà khỏi những kẻ thù độc ác đang dần bành trướng thế lực. Phim do Ryan Coogler đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o và Martin Freeman. Sức hút của phim nhanh chóng tăng lên khi Marvel tung ra hai trailer với phần hình ảnh đẹp mắt và các pha hành động nghẹt thở. Các đoạn phim này tổng cộng có hơn 60 triệu lượt xem trên Youtube.

The New Mutants

Ngày dự kiến khởi chiếu: 13/4

Đây là dự án đầy tham vọng của hãng Fox với ý định làm một phim về dị nhân theo phong cách kinh dị. The New Mutants cũng là tập đầu trong bộ ba phim (trilogy) được dán nhãn R (18+) về thế giới X-Men. Đơn vị này muốn tạo một hướng đi mới mẻ cho series vốn đã quen thuộc và được khai thác quá nhiều trên màn ảnh. Các trailer của phim tổng cộng có hơn 30 triệu lượt xem trên Youtube.

Dàn dị nhân trẻ tiếp bước các X-Men trong tác phẩm u ám New Mutants

The New Mutants sẽ đào sâu vào mặt tối của các dị nhân với không khí u ám. Nội dung phim xoay quanh năm thiếu niên dị nhân với những năng lực đặc biệt. Họ bị giam giữ tại một phòng nghiên cứu, phải chịu đựng những thử nghiệm đau đớn cũng như đối mặt với quá khứ đen tối của chính mình. Tác phẩm do Josh Boone làm đạo diễn, quy tụ một dàn diễn viên còn rất trẻ, trong đó có Maisie Williams - diễn viên thủ vai Arya trong Game of Thrones.

Avengers: Infinity War

Ngày dự kiến khởi chiếu: 4/5

Avengers: Infinity War là dự án phim có tầm vóc lớn nhất từ trước đến nay của Marvel Studios. Không chỉ là tác phẩm kỷ niệm 10 năm ra đời Vũ trụ điện ảnh Marvel, bộ phim này còn có số lượng nhân vật đồ sộ nhất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, có đến 67 nhân vật sẽ xuất hiện trong phim. Tác phẩm sẽ có một đại cảnh chiến đấu với sự tham gia của 32 siêu anh hùng.

Ngay từ khi xuất hiện, trailer của Avengers: Infinity War lập tức gây sốt với 230 triệu lượt xem trên tất cả các loại hình truyền thông chỉ sau 24 giờ, trở thành trailer được xem nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Bom tấn này cũng được cho là sẽ tạo ra một bước ngoặt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ảnh hưởng trực tiếp đến các phim siêu anh hùng sau này của Marvel Studios.

Dàn người hùng đại chiến Thanos trong "Avengers: Infinity War"

Avengers: Infinity War do hai anh em Anthony và Joe Russo làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Samuel L. Jackson, Chris Pratt, Tom Holland, Paul Bettany... Dàn siêu anh hùng trong phim sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại Thanos, một ác nhân ngoài hành tinh. Trong phim mới, hắn sẽ tìm đủ các Hòn đá Vô cực để lắp vào chiếc Găng tay Vô cực, tạo ra vũ khí gây chấn động vũ trụ.

Deadpool 2

Ngày dự kiến khởi chiếu: 1/6

Năm 2016, Deadpool bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Với tổng doanh thu 783 triệu USD, bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh dán nhãn R ăn khách nhất mọi thời đại. Nhiều khán giả yêu thích hình tượng người hùng lập dị, chém giết không gớm tay, lắm mồm, hay nói tục và có khi còn trò chuyện trực tiếp với khán giả.

Trailer kỳ quặc của "Deadpool 2"

Năm 2018, nhân vật do Ryan Reynolds đóng sẽ trở lại với nhiều chiêu trò mới. Trong phim mới, một dị nhân khác là Cable (Josh Brolin) sẽ xuất hiện để phối hợp với Deadpool. Ê-kíp Deadpool 2 tiếp tục theo đuổi chiến lược quảng bá không chính thống với những đoạn phim trào phúng, kỳ quặc. Cách đây một tháng, họ tung ra trailer lạ lẫm với cảnh Deadpool vẽ tranh, thu 15 triệu lượt xem trên Youtube.

Ant-Man and The Wasp

Ngày dự kiến khởi chiếu: 6/7

Tác phẩm là phim thứ 20 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, đồng thời là phần tiếp theo của Ant-Man (2015). Câu chuyện sẽ kể tiếp những cuộc phiêu lưu của Ant-Man (Paul Rudd đóng) - một người có khả năng thu nhỏ nhờ một thiết bị đặc biệt. Lúc này, anh bắt đầu đối mặt với những khó khăn khi vừa phải đóng vai siêu anh hùng vừa phải hoàn thành nghĩa vụ làm cha. Đến một ngày, cô bạn gái Hope van Dyne và nhà khoa học Hank Pym nhờ cậy anh thực hiện một nhiệm vụ mới.

Điểm nhấn được khán giả mong đợi là màn kết hợp giữa Ant-Man và Wasp (tức Hope van Dyne, cũng có khả năng thu nhỏ). Ngoài Paul Rudd, các gương mặt quen thuộc trong phần một như Evangeline Lilly, Michael Peña và Michael Douglas cũng tái xuất. Ngoài ra, Ant-Man and The Wasp còn có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Michelle Pfeiffer và Laurence Fishburne.

Venom

Ngày dự kiến khởi chiếu: 5/10

Đây là một dự án táo bạo của hãng Sony, với dự định tạo nên một vũ trụ phim siêu anh hùng với các nhân vật truyện tranh Marvel mà họ đang giữ bản quyền. Theo nhà sản xuất, vũ trụ này sẽ bổ trợ cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhưng họ chưa nói rõ sự liên quan.

Venom nhiều khả năng sẽ được dán nhãn R và mang phong cách viễn tưởng kinh dị. Nội dung chi tiết của tác phẩm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự tham gia của tài tử Tom Hardy trong vai chính khiến nhiều người chú ý. Ngôi sao sinh năm 1977 rất kén chọn và trong vài năm qua, anh chỉ đóng các dự án chất lượng. Trong Spider-Man 3,nhân vật này do Topher Grace thủ vai.

X-Men: Dark Phoenix

Ngày dự kiến khởi chiếu: 2/11

Sau khi X-Men: Apocalypse (2016) nhận nhiều lời chê bai, hãng Fox quyết tâm khôi phục lại uy tín cho loạt phim với tập X-Men: Dark Phoenix. Tác phẩm dựa trên bộ truyện tranh The Dark Phoenix Saga ra mắt vào năm 1980. Phim lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện xảy ra trong X-Men: Apocalypse.

Lúc này, Jean Grey không thể kiểm soát được siêu năng lực của mình và trở thành Dark Phoenix (Phượng hoàng Hắc ám), khiến các dị nhân khác phải chiến đấu để kiềm chế cô. Đồng thời, một chủng tộc ngoài hành tinh xuất hiện với mục đích tiêu diệt Jean Grey.

Jessica Chastain tham gia loạt phim "X-Men".

X-Men: Dark Phoenix dự kiến có hai phần. Dàn diễn viên trong phim gồm những gương mặt quen thuộc như Michael Fassbender (vai Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique), Nicholas Hoult (Beast), James McAvoy (Giáo sư X) và Evan Peters (Quicksilver). Vai chính Jean Grey sẽ do Sophie Turner - nữ diễn viên nổi tiếng từ series Game of Thrones - thể hiện. Ngoài ra, tác phẩm có sự xuất hiện của minh tinh Jessica Chastain trong vai Lilandra - nữ hoàng của chủng tộc Shi'ar. Đây sẽ phim về X-Men đầu tiên không có sự tham gia của Hugh Jackman, bởi anh đã nói lời giã biệt vai diễn sau Logan.

Aquaman

Ngày dự kiến khởi chiếu: 21/12

Đây là phim siêu anh hùng duy nhất trong năm 2018 của DC Comics. Nhân vật có màn chào sân trong Justice League nhưng vẫn còn khá ít đất diễn. Vai chính trong phim do Jason Momoa thể hiện. Bên cạnh anh là các gương mặt tên tuổi như Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren và Yahya Abdul-Mateen.

Dự án gây chú ý khi mời James Wan làm đạo diễn. Sinh năm 1977, nhà làm phim gốc Á liên tiếp thành công trong các năm qua với Furious 7 và các loạt phim kinh dị The Conjuring, Insidious, Saw. Anh được trông chờ sẽ nâng cao chất lượng cho Vũ trụ Điện ảnh DC, vốn bị giới phê bình đánh giá thấp trong nhiều năm qua.

James Wan (giữa) cùng hai diễn viên chính Jason Momoa (trái) và Amber Heard.

Câu chuyện trong Aquaman diễn ra ngay sau khi nhóm Justice League đánh bại kẻ thù. Trở về đáy biển, Aquaman chấp nhận thân phận là người cai trị vương quốc dưới đại dương Atlantis. Anh vừa phải bảo vệ Atlantis trước tình trạng ô nhiễm biển, vừa phải chống trả một kẻ thù đe dọa chiếm ngôi.

Thanh Hải