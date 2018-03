Các phim hoạt hình phát hành năm 2018

11 phim điện ảnh Việt hứa hẹn gây chú ý năm 2018 / Các phim siêu anh hùng hứa hẹn gây sốt năm nay

Duck Duck Goose

Dự kiến khởi chiếu: 20/4 (Mỹ), 16/2 (Việt Nam)

Duck Duck Goose Bộ phim xoay quanh hành trình của Peng - chú ngỗng trời luôn nghĩ mình giỏi hơn đồng loại. Peng thường tự mình thực hiện những pha nhào lộn với tốc độ rất nhanh. Một lần nọ, khi đang mải mê với những cú nhào lộn, Peng đâm phải một đàn vịt, khiến hai chú vịt bị lạc đàn. Peng bị giao nhiệm vụ cùng họ du hành về phương Nam.

Duck Duck Goose là tác phẩm của hãng Open Road Films, dự kiến ra rạp ở Mỹ từ ngày 20/4. Tuy nhiên, theo nhà phát hành, khán giả Việt Nam sẽ được xem phim từ ngày 16/2, trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Early Man

Dự kiến khởi chiếu: 16/2 (Mỹ, Việt Nam)

Early Man Early Man là tác phẩm mới nhất của Aardman - xưởng phim nổi tiếng qua các bộ phim stop-motion (chụp ảnh cử động của nhân vật rồi ghép lại tạo thành chuỗi chuyển động) như Chicken Run, Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit và Shaun the Sheep Movie.

Bộ phim đưa khán giả về thời kỳ sơ khai của nhân loại, khi thế giới là một nơi đáng sợ ngoại trừ thung lũng Thời Tiền Sử - nơi bộ tộc của anh chàng Dug trú ngụ. Chàng trai phải đoàn kết mọi người để cùng chống lại ác nhân Lord Nooth chuẩn bị xâm lăng với những hệ thống hiện đại. Early Man có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên nổi tiếng như Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Maisie Williams và Timothy Spall.

Sherlock Gnomes

Dự kiến khởi chiếu: 23/3 (Mỹ, Việt Nam)

Sherlock Gnomes Đây là phần tiếp theo của phim hoạt hình Gnomeo & Juliet từng đạt doanh thu cao năm 2011. Trong series này, các nhân vật nổi tiếng như Romeo, Juliet, Sherlock Holmes được tái hiện dưới hình tượng các thần lùn.

Một biến cố đột ngột ập đến khiến mảnh vườn của các thần lùn xơ xác, nhiều thần mất tích. Gnomeo và Juliet quyết định mời thám tử Sherlock Gnomes đến điều tra vụ việc. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hàng đầu gồm JamesMcAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Maggie Smith, Michael Caine, Mary J. Blige và Johnny Depp trong vai trò lồng tiếng.

Isle of Dogs

Dự kiến khởi chiếu: 23/3 (Mỹ)

Isle of Dogs Dự án này được Wes Anderson ấp ủ từ nhiều năm qua và là phim hoạt hình thứ hai trong sự nghiệp của đạo diễn kỳ cựu (sau Fantastic Mr. Fox). Dàn diễn viên lồng tiếng của phim gồm Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson và Tilda Swilton.

Phim lấy bối cảnh nước Nhật trong tương lai khi tất cả loài chó bị cách ly trên một hòn đảo biệt lập vì sự bùng phát của dịch cúm chó. Năm chú chó Chief, Rex, Boss, Duke và King đang chán nản với cuộc sống bị cô lập cho đến khi cậu bé tên Atari Kobayashi xuất hiện để tìm kiếm chú chó của mình. Atari được năm chú chó giúp đỡ, hứa bảo vệ cậu bé trong hành trình.

The Incredibles 2

Dự kiến khởi chiếu: 15/6 (Mỹ)

Nhóc tì phô diễn siêu năng lực trong Incredibles 2

Tác phẩm là phần hai của The Incredibles (2004) - phim hoạt hình ăn khách và đoạt giải Oscar của hãng Pixar. The Incredibles 2 tiếp tục câu chuyện về gia đình năm người có những năng lực đặc biệt: Mr. Incredible với sức mạnh phi thường, mẹ Elastigirl có khả năng co giãn cơ thể, chị cả Violet có năng lực tàng hình và sức mạnh từ trường, con trai thứ Dash có siêu tốc độ còn cậu út Jack-Jack biết biến hình và phóng tia từ mắt.

Trong phần hai, gia đình sẽ phải đối mặt với ác nhân The Underminer. Trailer phim ra mắt cách đây một tháng, thu hút đến 77 triệu lượt xem trên Youtube. Sau thành tích của Coco trong năm nay, The Incredibles 2 được kỳ vọng tiếp tục chuỗi thành công của Pixar.

Hotel Transylvania 3

Dự kiến khởi chiếu: 13/7 (Mỹ)

Hội quái vật rủ nhau đi nghỉ mát trong Hotel Transylvania 3

Sau thành công về doanh thu của hai phần đầu, việc hãng Sony cho ra mắt tập phim thứ ba để tạo thành một bộ ba phim (trilogy) là hoàn toàn dễ hiểu. Dàn diễn viên lồng tiếng trong hai phần trước gồm Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, David Spade, Wanda Molly Shannon, Steve Buscemi, Kevin James đều trở lại trong phần mới.

Trong phần ba, gia đình Dracula và bạn bè tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng trên một du thuyền sang trọng. Trong chuyến đi, bá tước Dracula bất ngờ phải lòng Ericka - nữ thuyền trưởng bí ẩn của du thuyền. Tuy nhiên, Ericka lại là hậu duệ của Abraham Van Helsing - kẻ săn ma cà rồng khét tiếng và kẻ thù không đội trời chung của nhà Dracula. Lúc này, Mavis bất đắc dĩ trở thành người lãnh đạo nhóm quái vật và ngăn chặn tình yêu của bố mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Teen Titans Go! to the Movies

Dự kiến khởi chiếu: 27/7 (Mỹ)

Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Warner Bros., Cartoon Network và DC Entertainment. Câu chuyện dựa trên loạt phim hoạt hình nổi tiếng Teen Titans Go! - hiện kéo dài đến mùa thứ tư. Đây là phim chiếu rạp thứ ba của kênh Cartoon Network sau The Powerpuff Girls Movie và Regular Show: The Movie.

Tác phẩm xoay quanh các người hùng trẻ tuổi trong truyện tranh DC Comics, bao gồm Beast Boy, Robin, Cyborg, Raven và Starfire. Nội dung phim không liên quan đến Vũ trụ Điện ảnh DC.

Smallfoot

Dự kiến khởi chiếu: 28/9 (Mỹ)

Smallfoot Smallfoot có sự tham gia lồng tiếng của tài tử Channing Tatum và siêu sao bóng rổ LeBron James. Bên cạnh đó là James Corden, Zendaya, Common, Gina Rodriguez và Danny DeVitto. Tác phẩm mang góc nhìn đảo ngược về truyền thuyết Bigfoot (người tuyết). Trong khi con người sợ hãi Bigfoot, những sinh vật này cũng có cảm giác tương tự về con người, gọi loài người là Smallfoot. Nhân vật chính là Migo (Channing Tatum) - một Bigfoot tin rằng loài người thật sự hiện hữu.

The Grinch

Dự kiến khởi chiếu: 9/11 (Mỹ)

Tác phẩm hoạt hình này dựa trên cuốn truyện thiếu nhi kinh điển Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas xuất bản vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1956. Truyện gốc từng được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh năm 2000 do danh hài Jim Carrey thủ vai chính. Trong phiên bản hoạt hình ra mắt vào năm tới, tài tử Benedict Cumberbatch sẽ lồng tiếng cho nhân vật chính.

Phim xoay quanh Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và đặc biệt ghét Giáng sinh, bởi cứ mỗi mùa lễ hội, không khí sôi động và náo nhiệt của dân làng lại khiến Grinch càng cảm thấy cô độc. Chính vì vậy, Grinch tìm đủ cách để phá dịp lễ này bằng cách đánh cắp tất cả món quà và đồ trang trí để không ai có thể hạnh phúc trong đêm Giáng sinh.

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Dự kiến khởi chiếu: 21/11 (Mỹ)

Ra rạp năm 2012, bộ phim hoạt hình Wreck-It-Ralph được giới chuyên môn cùng khán giả trên thế giới đánh giá rất cao vì kịch bản độc đáo và vui nhộn. Tác phẩm còn ăn khách khi thu về 471,2 triệu USD toàn cầu.

Phần hai mang tên Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, lấy bối cảnh sáu năm sau những sự kiện của phần một. Nội dung phần hai tập trung vào những cuộc phiêu lưu của Ralph trong không gian dữ liệu Internet. Trên đường đi, Ralph và người bạn thân Vanellope von Schweetz tiếp xúc với những phong tục và nhiều nhân vật mới.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Dự kiến khởi chiếu: 14/12 (Mỹ)

Spider-Man: Into the Spider-Verse Bên cạnh việc đồng ý để Spider-Man xuất hiện trong các phim siêu anh hùng của Disney, hãng Sony vẫn phát triển những dự án riêng về nhân vật này. Cuối năm 2018, hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse ra mắt, trình làng một Spider-Man mới, có tên thật là Miles Morales.

Anh chàng sẽ kế thừa vị trí Spider-Man sau cái chết của Peter Parker. Ngoài ra, bộ phim cũng mang đến một khái niệm hoàn toàn mới là Spider-Verse (Vũ trụ Nhện), trong đó Miles Morales chỉ là một trong nhiều phiên bản Spider-Man ở các vũ trụ khác nhau.

Thanh Hải