Các phim chuyển thể từ tiểu thuyết hứa hẹn thu hút năm nay

10 phim nghệ thuật triển vọng năm 2018

Annihilation

Dự kiến khởi chiếu: 23/2 (Mỹ)

Annihilation Annihilation (2014) là cuốn đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết Southern Reach của tác giả Jeff VanderMeer. Tác phẩm giành giải Nebula Award và Shirrley Jackson Award cho tiểu thuyết hay nhất năm. Phiên bản điện ảnh do Alex Garland đạo diễn. Nhà làm phim người Anh nổi tiếng với bộ phim khoa học viễn tưởng Ex Machina, đồng thời là biên kịch của một số tác phẩm ăn khách như 28 Days Later, Sunshine và Never Let Me Go.

Minh tinh Natalie Portman vào vai nhà sinh vật học, thành viên trong đội thám hiểm gồm năm nhà khoa học đến thăm dò một khu vực bí ẩn. Cô muốn tìm ra lời giải cho căn bệnh kỳ quái mà chồng mình mắc phải sau khi trở về từ đây.

Red Sparrow

Dự kiến khởi chiếu: 2/3 (Mỹ)

Trailer Red Sparrow - Jennifer Lawrence (Việt hóa)

Red Sparrow dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jason Matthews - một cựu điệp viên CIA. Tác phẩm văn học gốc kể về cuộc sống của giới điệp viên, được đánh giá cao với nhiều thông tin chân thực. Truyện đoạt giải thưởng văn học Edgar Award năm 2013 dành cho "Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc".

Phim đánh dấu sự tái hợp giữa Jennifer Lawrence và đạo diễn Francis Lawrence - người thực hiện ba tập trong loạt The Hunger Games. Ngoài minh tinh, phim quy tụ các diễn viên Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Jeremy Irons và Matthias Schoenaerts. Câu chuyện xoay quanh Dominika Egorova, một vũ công ballet người Nga được đào tạo thành điệp viên, sử dụng nhan sắc và những kỹ năng thượng thừa để hoạt động. Khi thực hiện nhiệm vụ, cô vướng vào lưới tình với một điệp viên nam CIA.

A Wrinkle in Time

Dự kiến khởi chiếu: 9/3 (Mỹ)

A Wrinkle in Time

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển cùng tên của nhà văn Madeleine L’Engle, xuất bản năm 1963, từng giành nhiều giải văn học ở thể loại khoa học viễn tưởng và truyện thiếu nhi. Trước khi bước lên màn ảnh rộng, A Wrinkle in Time từng được dựng thành một vở kịch, một vở opera và một series phim truyền hình vào năm 2003.

Tác phẩm đưa khán giả đến một cuộc phiêu lưu kỳ dị, phá vỡ những định luật vật lý, đi xuyên qua không gian và thời gian đồng thời khám phá bản chất của bóng tối và ánh sáng. Câu chuyện xoay quanh cô bé tuổi teen Meg đi tìm người cha đang mất tích ở một chiều không gian khác.

Với tác phẩm này, Ava Duvernay sẽ là nữ đạo diễn người Mỹ gốc Phi đầu tiên thực hiện một dự án với ngân sách hơn 100 triệu USD. Phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Reese Witherspoon, Chris Pine, Michael Pena, Zach Galifianakis, Storm Reid và đặc biệt là "nữ hoàng giải trí Mỹ" Oprah Winfrey.

Ready Player One

Dự kiến khởi chiếu: 29/3 (Mỹ)

Ready Player One - phim khoa học viễn tưởng tham vọng của Steven Spielberg

Sau tác phẩm chính luận The Post trong năm 2017, đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg trở lại với các bom tấn. Năm 2018, ông thực hiện Ready Player One, dựa trên tiểu thuyết đầu tay của tác giả Ernest Cline. Trailer đầu tiên của phim có kỹ xảo ấn tượng, đồng thời cài cắm nhiều hình ảnh, nhân vật kinh điển của thế giới giải trí như Joker, Harley Quinn, King Kong...

Câu chuyện lấy bối cảnh năm 2044, khi nhiều thành phố lớn xuống cấp thành khu ổ chuột do quá tải dân số, ô nhiễm, tham nhũng. Nhiều người dân lánh đời bằng cách thả mình vào thế giới thực tế ảo OASIS. Người tạo ra hệ thống này vừa qua đời và thách thức những người chơi đi tìm một quả trứng phục sinh được cài đặt ẩn trong trò chơi. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là những tài sản vô cùng quý giá. Chàng trai Wade Watts (Tye Sheridan đóng) tìm ra những gợi ý đầu tiên trong cuộc tìm kiếm và bắt đầu cạnh tranh với nhiều người chơi khác.

Disobedience

Dự kiến phát hành: 27/4

Rachel Weisz và Rachel McAdams hôn nhau trong trailer "Disobedience"

Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết Disobedience của nhà văn Naomi Alderman. Ronit Krushka (Rachel Weisz) - con gái của một giáo sĩ Do Thái - trở về nhà sau cái chết của người cha vốn lạnh nhạt với cô. Ronit gặp lại người bạn cũ Esti Kuperman (Rachel McAdams đóng), giờ là vợ của anh họ cô. Hai cô gái bắt đầu một mối tình ngang trái giữa cộng đồng người Do Thái hà khắc.

Đây là phim nói tiếng Anh đầu tiên của Sebastián Lelio, nhà làm phim đang được chú ý sau A Fantastic Woman (2017) - tác phẩm nhận giải kịch bản ở Liên hoan phim Berlin (Đức) và được đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở Oscar 2018 (đại diện cho Chile). Disobedience ra mắt ở Liên hoan phim Toronto (Canada) năm ngoái và được giới phê bình khen ngợi với 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim cũng gây bàn tán với cảnh nóng dài sáu phút giữa hai nữ diễn viên.

Where'd You Go, Bernadette?

Dự kiến khởi chiếu: 11/5 (Mỹ)

Linklater (trái) sẽ cộng tác cùng Cate Blanchett.

Sau những tác phẩm giàu tính nghệ thuật như Boyhood hay bộ ba phim Before, đạo diễn Richard Linklater thử sức thể loại hài với Where'd You Go, Bernadette?. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Maria Semple, từng nằm trong danh sách bán chạy của tờ The New York Times suốt một năm.

Dự án công bố dàn diễn viên gồm Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer và Laurence Fishburne. Nội dung phim xoay quanh hành trình của cô bé 15 tuổi tên Bee đi tìm mẹ - một kiến trúc sư khó gần đột nhiên mất tích trước chuyến đi nghỉ cùng gia đình.

Crazy Rich Asians

Dự kiến khởi chiếu: 17/8 (Mỹ)

Từ trái sang: Constance Wu, Henry Golding và Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh).

Nguyên tác văn học cùng tên của tác giả Kevin Kwan ra mắt năm 2013, ăn khách nhờ khắc họa dí dỏm hai thế hệ người Hoa giàu có, thành đạt và những xung đột của họ. Bản điện ảnh do Jon M. Chu đạo diễn với sự tham gia của Henry Golding, Constance Wu và Dương Tử Quỳnh.

Nhân vật chính trong phim là Rachel - một giảng viên kinh tế người Mỹ gốc Hoa. Tới Singapore cùng bạn trai để ăn cưới một người bạn, Rachel bất ngờ phát hiện gia đình bạn trai thuộc nhóm những người giàu có bậc nhất châu Á. Cô cũng đồng thời khám phá ra quá khứ bí mật của gia đình này.

The Girl in the Spider’s Web

Dự kiến phát hành: 19/10

Claire Foy (trái) sẽ thay Rooney Mara thủ vai nữ hacker lập dị.

Được chuyển thể từ tập thứ tư trong bộ tiểu thuyết Millenium, tác phẩm là phần tiếp theo của The Girl with the Dragon Tattoo - phim ly kỳ nhận năm đề cử Oscar năm 2012. Ba tập truyện đầu của series do nhà văn quá cố người Thụy Điển Stieg Larsson thực hiện. Từ tập thứ tư, David Lagercrantz là người chắp bút.

The Girl in the Spider’s Web thay toàn bộ dàn diễn viên và đạo diễn của The Girl with the Dragon Tattoo. Claire Foy (người đoạt giải Quả Cầu Vàng nhờ series The Crown) thay Rooney Mara thủ vai hacker Lisbeth Salander. Tài tử Thụy Điển Sverrir Gudnason thay Daniel Craig vào vai nhà báo Mikael Blomkvist. Ghế đạo diễn thuộc về Fede Alvarez - người từng gây chú ý với phim kinh dị pha ly kỳ Don’t Breathe.

Mortal Engines

Dự kiến phát hành: 14/12

Trailer Mortal Engines

Mortal Engines được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Philip Reeve. Tác phẩm diễn ra ở một tương lai đen tối khi các thành phố bắt đầu tàn lụi và tài nguyên cạn kiệt. Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, các cộng đồng dân cư phải đặt toàn bộ thành phố lên những cỗ máy khổng lồ có bánh xe để di chuyển. Tại Traction City, anh chàng Tom Natsworthy gặp gỡ một cô gái ngoại lai bí ẩn tên Hester Shaw. Hai nhân vật với tính cách đối lập vô tình bị đẩy vào cuộc hành trình đương đầu với các thế lực nguy hiểm.

Đạo diễn Lord of the Rings Peter Jackson giữ vai trò sản xuất và đồng biên kịch phim mới. Vị trí đạo diễn được giao cho Christian Rivers - chuyên gia hiệu ứng của Lord of the Rings. Teaser đầu tiên của phim hé lộ những trích đoạn giàu kỹ xảo với bối cảnh hoành tráng và những cỗ xe khổng lồ.

The Black Hand

Dự kiến phát hành: năm 2018

Thông tin về dự án phim chuyển thể chưa được tiết lộ nhiều, nhưng việc Leonardo DiCaprio đóng chính và sản xuất khiến nhiều khán giả trông chờ. Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History của tác giả Stephan Talty.

Câu chuyện diễn ra mùa hè năm 1903 với nhân vật trung tâm là cảnh sát Joseph Petrosino. Anh có nhiệm vụ điều tra những hành động tội ác của một băng nhóm xã hội đen được xem là khởi nguồn của các nhóm mafia sau này tại Mỹ.

Thanh Hải