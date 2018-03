Các ca khúc tình cảm và nổi loạn của Mark Salling trong 'Glee'

Bài "Over the Rainbow" - Glee

Mark Salling trình diễn ca khúc Only the Good Die Young trong tập ba mùa hai. Trong tập này, nhân vật được yêu cầu hát một bài có tính tôn giáo. Với cá tính nổi loạn, Puck chọn bài hát gây tranh cãi của Billy Joel, kể về chàng trai quyết tâm chinh phục cô gái theo đạo Thiên chúa.

Ở tập 11 mùa hai, Puck cùng Rachel (Lea Michele) song ca Need You Now trước đội bóng bầu dục để họ hiểu tinh thần của câu lạc bộ âm nhạc. Ca khúc do nhóm Lady Antebellum sáng tác, đoạt bốn giải Grammy năm 2011, trong đó có giải "Bài hát của năm". Bài hát thể hiện nỗi nhớ nhung của những người yêu nhau với những lời da diết: "Đã 1h45 tối. Em rất cô đơn và cần anh ngay lúc này. Em đã nói sẽ không gọi, nhưng hoàn toàn mất kiểm soát và cần anh lúc này". Ở cuối phần trình diễn trong Glee, một cầu thủ chế giễu Puck, châm ngòi cho trận ẩu đả.

