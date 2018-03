Các ca khúc phim Hàn một thời gây thương nhớ

Dàn diễn viên 'Mối tình đầu' sau 20 năm / Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim 'Trái tim mùa thu'

"With you" trong phim "Cảm xúc" (1994)

Lên sóng đài KBS2 vào năm 1994, phim Cảm xúc (Feelings) ngay lập tức được khán giả châu Á yêu thích. Bài hát chủ đề của phim - With you - trở thành bản nhạc nằm lòng của nhiều người yêu phim Hàn thời ấy. Ca khúc được hai thành viên của nhóm nhạc The Blue là Kim Min Jong và Son Ji Chang thể hiện. Họ cũng là diễn viên chính trong phim.

Từ trái qua: Joon (Lee Jung Jae), Bin (Son Ji Chang ) và Hyun (Kim Min Jong).

Phim xoay quanh những cảm xúc tuổi trẻ của ba anh em nhà họ Han: Bin (Son Ji Chang thủ vai), Hyun (Kim Min Jong), Joon (Lee Jung Jae). Có tính cách trái ngược nhau nhưng cả ba chàng trai đều hướng về cô gái xinh đẹp, nữ tính và ngọt ngào Yuri (Woo Hee Jin). Tác phẩm chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình bạn, tình yêu, tình anh em.

With You - Nhạc phim "Cảm xúc" "Forever" trong phim "Mối tình đầu" (1996) Ca khúc Forever là bản tình ca da diết mọi thời đại của nhóm nhạc Phần Lan - Stratovarius. Giai điệu bài hát chứa đựng nỗi nhớ niềm thương những tháng ngày tươi đẹp của một chàng trai. Thời thơ ấu hồn nhiên, không đau thương, muộn phiền trôi vào dĩ vãng, khiến con người luôn khắc khoải, hoài niệm. Đạo diễn Lee Eung Jin đã mượn ca khúc để chuyển tải câu chuyện cảm động về tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn của ba chị em Chan Ok, Chan Hyuk và Chan Woo cùng cô tiểu thư xinh đẹp Hyo Kyung (Hiếu Kiêng) trong Mối tình đầu (First Love). Dù khó khăn, họ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Phim lên sóng đài KBS năm 1996. Từ trái qua: Chan Woo (Bae Yong Joon), Hyo Kyung (Lee Seung Yeon) và Chan Hyuk (Choi Soo Jong). Trên nền nhạc trầm buồn, cuộc tình tay ba của Chan Woo (Bae Yong Joon), Chan Hyuk (Choi Soo Jong) với cô tiểu thư xinh đẹp Hyo Kyung (Lee Seung Yeon) lấy nước mắt người xem. Ca từ khắc khoải của Forever vang lên trong những đoạn cao trào, khiến tâm trạng người xem chùng xuống theo mạch phim. * Video: ca khúc "Forever" Forever - Mối tình đầu

"Hold Me" trong phim "Người mẫu" (1997)

Người mẫu (Model) lên sóng đài SBS năm 1997. Phim sử dụng ca khúc chủ đề tiếng Anh - Hold Me - được nữ ca sĩ đình đám thời bấy giờ là Ebba Forsberg hát. Bản nhạc được người xem yêu thích bởi giai điệu đẹp cùng phần lời mộc mạc, tình cảm, dù khi ấy nhạc nền ngoại chưa được sử dụng thịnh hành trên phim ở một số nước châu Á.

"Người mẫu" trở thành bệ phóng cho Jang Dong Gun, Han Jae Suk và Kim Nam Joo nổi tiếng khắp châu Á.

Phim lấy bối cảnh thế giới thời trang đầy cạm bẫy, yêu hận cùng toan tính. Tác phẩm thu hút người xem bằng lối dẫn chuyện tự nhiên. Các người mẫu trẻ như Kyung Rin (Kim Nam Joo đóng), Won Joon (Han Jae Suk) và Lee Jung (Jang Dong Gun) phải đấu tranh để khẳng định bản thân. Trong quá trình ấy, họ đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

"How I love you" trong "Anh em nhà bác sĩ" (1997)

Anh em nhà bác sĩ (Medical Brothers) lên sóng đài MBC vào năm 1997. Phim xoay quanh câu chuyện tình, chuyện nghề của nữ bác sĩ Min Joo (Lee Young Ae đóng) cùng hai anh em nhà họ Kim là Jun Ki (Son Chang Min) và So Hyung (Jang Dong Gun). Bên cạnh tình yêu, sự trả thù, tranh đấu..., đạo diễn còn khai thác triệt để những trăn trở của nghề y.

Lee Young Ae, Jang Dong Gun và Son Chang Min tạo nên chuyện tình tay ba phức tạp và gay cấn.

How I love you - ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ nổi tiếng người Anh Engelbert Humperdinck - được sử dụng làm bài hát chủ đề của phim. Giọng hát mạnh mẽ, ca từ tha thiết của nhạc phẩm vang lên trong những tình huống gay cấn, kịch tính tạo nên sức hút của phim.

"Forever" trong phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" (1997)

Ước mơ vươn tới một ngôi sao (Star in My Heart) được phát sóng vào năm 1997 trên đài MBC. Phim miêu tả quá trình phấn đấu để thực hiện ước mơ nghệ thuật của những người trẻ. Trên con đường thành công, họ phải trải qua bao khó khăn và đánh đổi nhiều thứ quý giá.

Tác phẩm đưa Cha In Pyo, Choi Jin Sil và Ahn Jae Wook (từ trái qua) trở thành những ngôi sao hạng A cuối thập niên 90.

Forever do Ahn Jae Wook thể hiện được chọn làm ca khúc xuyên suốt phim. Đây cũng là bài hát vang lên trong phân cảnh cuối cùng. Nhạc phẩm mang âm hưởng trầm buồn, chất chứa nỗi nhớ thương và mong ngóng của người con trai dành cho cô gái anh yêu.

"Coming Love" trong phim "Tình cờ" (1999)

Tình cờ có tên gốc là Tomato (Cà chua), phim gồm 16 tập, lên sóng đài SBS năm 1999. Thông qua câu chuyện của cô bé lọ lem mê thiết kế giày Han Yi (Kim Hee Sun đóng) - người luôn vươn lên bằng chính tài năng, để rồi gặp được hoàng tử của đời mình là Seung Joon (Kim Suk Hoon), tác phẩm muốn truyền tải triết lý sâu sắc: mọi người nên sống thật với bản chất, đừng ganh tỵ và bắt chước một ai.

Cặp đôi "Cà chua" Kim Hee Sun và Kim Suk Hoon.

Coming Love - ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Lee Hyung Suk - là bản nhạc phim được nhiều người yêu thích bởi giai điệu dễ thương, ca từ nhẹ nhàng.

"Love for me" và "Sad Reunion" trong "Thành thật với tình yêu" (1999)

Thành thật với tình yêu (Did we really love?) từng gây sốt khắp châu Á khi công chiếu vào năm 1999 trên MBC. Phim xoay quanh mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Kang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) và hai chị em họ Lee Shin Hyung (Kim Hye Soo), Cho Hyun Soo (Yoon Son Ha), qua đó truyền tải những suy ngẫm về giá trị đích thực của tình yêu và tiền bạc.

Thành thật với tình yêu là tác phẩm khép lại một năm thành công của phim truyền hình xứ Hàn 1999.

Tác phẩm gồm nhiều bản nhạc nền ấn tượng, được lồng ghép trong những đoạn cao trào và tình huống kịch tính. Trong đó, hai ca khúc Love for me và Sad Reunion do ca sĩ Choi Jin Yong thể hiện được khán giả rất yêu thích.

