Cảnh nude đầu tiên của Marilyn Monroe được tìm thấy

Theo Telegraph, 56 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, cảnh nude đầu tiên của cô trong phim được tìm thấy. Khi quay phim The Misfits cùng Clark Gable, Marilyn ngẫu hứng đóng một cảnh khỏa thân nhưng không được đạo diễn John Huston đánh giá cao. Ông cảm thấy nó không cần thiết nên cắt khỏi phim. Sự kiểm duyệt khi đó có những quy định nghiêm ngặt, nhất là hình ảnh nhạy cảm.

Marilyn Monroe từng chụp ảnh khỏa thân trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng.

Trước đây, những hình ảnh này được cho là đã mất hoặc bị hủy. Trong một cuộc phỏng vấn với con trai nhà sản xuất phim The Misfits (Frank Taylor), Charles Castillo - tác giả phim tiểu sử Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon - nhận ra video vẫn còn. Con trai Frank Taylor giữ kín trong tủ kể từ khi ông qua đời năm 1999.

The Misfits được quay năm 1960, dựa trên kịch bản của chồng Marilyn Monroe - Arthur Miller. Cốt truyện xoay quanh Monroe, một phụ nữ góa chồng và ba chàng cao bồi tranh giành sự chú ý của cô tại sa mạc ở Nevada.

Nhiều thập kỷ qua, cảnh khỏa thân duy nhất của Marilyn Monroe được công bố là trong bộ phim chưa phát hành Something's Got to Give, khi minh tinh quá cố nude trong một hồ bơi.

Marilyn Monroe từng chụp ảnh khỏa thân trước khi làm diễn viên. Bức ảnh của cô được phát hành trên ấn bản đầu tiên của tạp chí Playboy. Hugh Hefner mua lại bức ảnh từ một nhiếp ảnh gia với giá 500 USD.

