Cảnh Điềm và các mỹ nhân của 'Pacific Rim 2'

Cailee Spaeny là diễn viên trẻ ở vùng Missouri. Cô tham gia cuộc tuyển chọn trên quy mô toàn quốc và được nhận vào vai Amara. Cô gái 18 tuổi đang góp mặt trong các dự án điện ảnh như "On the Basis of Sex" của đạo diễn Ruth Bader Ginsburg và "Backseat" của Adam McKay. "Pacific Rim Uprising" ra rạp tại Việt Nam từ ngày 23/3.