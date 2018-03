Búp bê ma Annabelle 'sinh ra' từ tình yêu mù quáng của cha mẹ

Màn ảnh rộng 2016 - năm hoàng kim của thể loại kinh dị / 'Lights Out' - màn hù dọa phối hợp giữa James Wan và đạo diễn mới

Trailer vừa công bố giới thiệu các tình tiết chủ chốt trong Annabelle: Creation. Sau cái chết của con gái, đôi vợ chồng thợ búp bê (do Anthony LaPaglia và Miranda Otto thủ vai) đau buồn suốt nhiều năm. Quyết tâm gặp lại con mình, họ triệu hồi linh hồn cô bé về nhà. Thực thể siêu nhiên nhập vào một con búp bê và từ đó làm xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí.

* Trailer "Annabelle: Creation"

Trailer "Annabelle: Creation"

Gia đình người thợ bắt đầu cưu mang một nữ tu (Stephanie Sigman) và những bé gái từ một trại trẻ mồ côi bị đóng cửa. Những vị khách liên tiếp bị búp bê ma tấn công. Trong một cảnh, hồn ma xuất hiện từ phía sau bịt miệng một cô bé. Ở đoạn cuối trailer, nó nhập vào một bé gái khiến nhân vật người vợ hốt hoảng đánh rơi cây thánh giá.

Poster "Annabelle: Creation"

Sự kiện trong Annabelle: Creation liên kết với các tác phẩm The Conjuring (2013), Annabelle (2014) và The Conjuring 2 (2016). Tất cả được gọi chung là "vũ trụ điện ảnh The Conjuring", lấy cảm hứng những vụ điều tra có thật của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren.

Hai phần The Conjuring thuộc về mạch truyện chính, còn hai phần về Annabelle là các phim ăn theo (spin-off). Các phim đã ra mắt đều có doanh thu cao hơn nhiều lần chi phí sản xuất. Tuy nhiên, phản ứng của giới phê bình với các tác phẩm có sự dao động lớn. The Conjuring và The Conjuring 2 được khen ngợi, còn Annabelle (2014) chỉ có khoảng 29% bài đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

* Búp bê ma tấn công bé gái trong "The Conjuring"

Búp bê ma xuất hiện trong "The Conjuring" Annabelle: Creation do đạo diễn David F. Sandberg - đạo diễn phim kinh dị ăn khách Lights Out năm ngoái - thực hiện. Đạo diễn The Conjuring - James Wan - đồng sản xuất cùng Peter Safran. Phim quay từ tháng sáu đến tháng 8/2016. Dàn diễn viên gồm có Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Coulthard và Grace Fulton. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu từ ngày 11/8 ở Mỹ.

Ân Nguyễn