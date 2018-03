Brie Larson - từ minh tinh Oscar tới 'mỹ nhân của Kong'

Mỹ nhân 'Kong: Skull Island' - 10 năm loay hoay tìm danh tiếng / Brie Larson - 'nàng thơ' nổi lên nhờ vai bà mẹ bị cưỡng bức

Sau năm 2016 có phần im ắng, Brie Larson đang dần phủ sóng trở lại trên các phương tiện truyền thông. Cô gây chú ý từ màn trao giải cho Casey Affleck khi anh nhận giải Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc”, trước khi tham gia hàng loạt sự kiện quảng bá cho bom tấn Kong: Skull Island.

Vai diễn của Brie Larson trong 'Kong: Skull Island'

Nàng thơ phim độc lập đoạt giải Oscar

Nữ diễn viên chào đời tại California, Mỹ năm 1989 với tên đầy đủ là Brianne Sidonie Desaulniers. Sau này khi lớn lên, cô quyết định lấy nghệ danh là Brie Larson dựa trên búp bê tóc vàng Kirsten Larson, do quá nhiều người thất bại trong việc phát âm đúng cái tên “Desaulniers” của cô. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, cô tin rằng một cái tên dễ nhớ dễ đi vào lòng khán giả hơn trong một nền công nghiệp khắc nghiệt mà các ngôi sao mới liên tục xuất hiện.

Theo tiểu sử của Larson trên trang IMDB, cô không tới trường như nhiều bạn cùng trang lứa mà được giáo dục tại gia, trước khi theo học diễn xuất tại sân khấu American Conservatory Theater. Sự nghiệp của Larson được bắt nguồn từ màn ảnh nhỏ, với vai diễn trong các loạt phim hài tình huống.

Sau đó, cô thử sức qua nhiều ngành nghề như chụp ảnh, thiết kế nội thất hay cả ca sĩ. Cô từng nuôi mộng trở thành một “Avril Lavigne mới” nhưng đành ngậm ngùi từ bỏ nó sau khi album đầu tay Finally Out Of P.E chỉ bán được vỏn vẹn 3.500 bản.

Những thất bại đó khiến Larson càng quyết tâm phải thành công hơn với điện ảnh – thứ mà cô đã theo đuổi từ năm lên bảy tuổi.

Brie Larson và tượng vàng Oscar.

Sau các vai diễn trong 21 Jump Street (2012) và Short Term 12 (2013), Larson thực sự bước ra ánh sáng vào năm 2015 với bộ phim hài ăn khách Trainwreck và đặc biệt là bộ phim tâm lý Room. Trong tác phẩm độc lập, Larson thủ vai người mẹ tên là Ma. Cô bị bắt cóc, cưỡng bức và nhốt cùng con trai trong một căn phòng suốt bảy năm. Kẻ bắt cóc và cưỡng bức cũng chính là cha đứa con năm tuổi của cô. Bất chấp cảnh sống trong địa ngục trần gian, Ma dùng tình mẫu tử để bảo vệ cho đầu óc non nớt của cậu con trai Jack (Jacob Tremblay).

Để chuẩn bị cho vai diễn trong Room, Larson tự giam mình trong phòng một tháng liền để thử hiểu phần nào cảm giác của nhân vật Ma. Không chỉ vậy, cô còn liên hệ với quá khứ của bản thân, khi mà cha mẹ cô ly dị. Sau cuộc hôn nhân bất thành của cha mẹ, Larson chuyển tới sống cùng mẹ và em gái trong một căn hộ nhỏ tại Los Angeles.

Cô chia sẻ trên The Wrap về quãng thời gian đó: “Chúng tôi có rất ít đồ đạc. Tôi có vài chiếc quần bò, áo còn em gái tôi có lẽ chỉ có hai món đồ chơi và cả ba sống nhờ vào đồ ăn liền. Nhưng nhờ mẹ mà khi nhớ lại, tôi vẫn luôn cảm thấy đó là những ký ức tuyệt vời. Bà đã tạo ra một thế giới giàu sức tưởng tượng cho hai chị em tôi, một thế giới mà trong đó bà có thể sống cùng chúng tôi. Vì lẽ đó, khi đọc kịch bản của Room, tôi cảm thấy rằng mình hoàn toàn có thể liên hệ với nhân vật và câu chuyện. Tôi tin rằng ngay cả trong những nơi nhỏ bé nhất với những điều kiện đặc biệt nhất, người ta vẫn có thể sống”.

Brie Larson trong phim 'Room'

Nỗ lực kèm theo việc tự lồng ghép trải nghiệm bản thân đã giúp Brie Larson tỏa sáng rực rỡ trong vai diễn u uất trong Room. Từ cách cô cam chịu sống trong căn phòng nhỏ, ánh mắt ám ảnh nhìn lên ô cửa sổ hay cái nhìn trìu mến đầy thương cảm cho cậu con trai bé bỏng … đều làm người xem rung động.

Tại mùa giải thưởng điện ảnh cuối 2015 và đầu 2016, Brie Larson càn quét mọi hạng mục dành cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Cô trở thành người thứ 14 trong lịch sử chiến thắng các giải Oscar, Quả Cầu Vàng, Critic’s Choice Award, SAG Award và BAFTA cho cùng một vai diễn. Càng ấn tượng hơn nếu biết rằng vai diễn trong Room mới chỉ là lần đầu tiên Larson được đề cử cho những giải thưởng danh giá trên.

Nhưng Larson tỏa sáng không chỉ nhờ tài năng mà còn với nhân cách của cô. Tại lễ trao giải Oscar 2016, ca sĩ Lady Gaga trình diễn ca khúc Till It Happens To You với phần múa phụ họa của hàng chục nạn nhân từng bị xâm hại tình dục. Khi màn trình diễn kết thúc, Larson đã đứng ở dưới sân khấu để ôm chặt từng người một. Khoảnh khắc ấy không được ống kính truyền hình ghi lại mà chỉ được biết tới nhờ sự chứng kiến của một phóng viên.

Ở buổi lễ Oscar 2017, dù là người trao giải cho tài tử Casey Affleck tại hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, Larson tỏ thái độ lạnh nhạt và không hề vỗ tay. Nhiều người tin rằng đây là cách cô phản ứng với việc Casey từng bị hai phụ nữ tố cáo về hành động xâm hại tình dục trong quá khứ. Khi được tờ Vanity Fair hỏi về sự lạnh nhạt này, Larson chỉ trả lời: “Hành động của tôi đã nói lên tất cả rồi”.

Bước sang thế giới bom tấn

Brie Larson trong phim "Kong: Skull Island".

Tháng 2 và 3/2016, Brie Larson đặt chân tới Việt Nam để ghi hình cho bom tấn 190 triệu USD Kong: Skull Island. Cô để lại ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ Việt khi thoải mái thử các món bánh mì, phở... hay chia sẻ hình ảnh mình được đèo xe máy trên trang Instagram cá nhân. Khi quay trở lại Mỹ để dự lễ trao giải Oscar 2016, minh tinh này thậm chí còn mặc chiếc áo quảng bá du lịch có ghi dòng chữ “Phong Nha – Quảng Bình”.

Trong phim, cô vào vai nữ nhiếp ảnh gia xông xáo Weaver – bóng hồng hiếm hoi trong đoàn thám hiểm tới Đảo đầu lâu. Để có thể chịu đựng được cường độ làm việc như các đồng nghiệp nam, Larson đã phải tập luyện chăm chỉ trong suốt hai tháng liền. Cô chia sẻ với trang Collider: “Tôi phải rèn thể lực bởi bộ phim này đòi hỏi rất cao và gần như không có lúc nào được nghỉ. Tôi nghĩ chỉ có một cảnh chúng tôi đứng yên, còn lại là chuỗi ngày liên tục di chuyển. Đó là lý do tôi phải tập luyện để tăng cơ bắp và sức bền trước khi quay phim để có thể theo kịp tiến độ”.

Hậu trường 'Kong: Skull Island'

Dù rất vất vả, Larson vẫn cảm thấy không thể quên được trải nghiệm tại Việt Nam: “Cảnh sắc nơi đây đẹp đến mức siêu thực. Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội được quay phim tại những nơi như thế này, được đặt chân tới những khu rừng mà chưa ai đặt chân tới”.

Kong: Skull Island mới chỉ là sự khởi đầu của Brie Larson với thế giới phim bom tấn. Tại hội chợ Comic Con 2016, hãng Marvel đã tuyên bố chọn minh tinh vào vai nữ anh hùng Captain Marvel. Điều này đồng nghĩa với việc Larson sẽ góp mặt trong siêu bom tấn Avengers: Infinity War (2018). Trước mắt Larson là cả một tương lai xán lạn, nhờ tài năng và sự quyết tâm của cô.

Thịnh Joey