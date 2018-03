Brie Larson tiết lộ về vai nữ chính trong 'Kong: Skull Island'

Đoàn 'Kong: Skull Island' từng gặp rắn hổ mang ở trường quay Ninh Bình / Cặp sao 'Kong: Skull Island' chúc Tết khán giả Việt

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi tự hào được đóng vai nhà báo Mason Weaver trong Kong: Skull Island bởi cô ấy đại diện cho nhiều phóng viên vẫn hằng ngày mạo hiểm tính mạng mang đến sự thật cho mọi người. Weaver là người có tố chất lãnh đạo, giàu đam mê và biết đoàn kết".

Nhân vật của Brie Larson là một phóng viên ảnh can đảm.

Trong kịch bản Kong: Skull Island, nhân vật của Brie Larson đóng vai trò then chốt. Weaver là phóng viên ảnh trong đoàn khám phá hòn đảo mới phát hiện ở Thái Bình Dương - Đảo đầu lâu. Cô phải chạm trán với hàng loạt quái vật hung dữ cùng những thổ dân khác lạ. Sau đó, nữ nhà báo phát triển mối liên kết kỳ lạ với vua khỉ Kong. Loạt video mới đây hé lộ tuyến truyện lãng mạn giữa hai nhân vật người và loài vật khổng lồ. Cũng vì thích Brie Larson, khỉ Kong gặp chuyện bi thương - bị xích trói và có nguy cơ bị con người bắt.

Kong: Skull Island là bom tấn mới nhất về King Kong của Hollywood. Tác phẩm có ngân sách 190 triệu USD. Trong khi Brie Larson và Tom Hiddleston đóng hai vai quan trọng thuộc phe con người, nam diễn viên Terry Notary hóa làm chúa khỉ. Terry Notary từng đóng thế cho các phim The Adventures of Tintin: Secrets of the Unicorn, Rise of the Planet of the Apes và Avatar.

Tạo hình khỉ Kong cao hơn 30 mét cũng được êkíp làm phim dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo và ghép vào những đoạn phim quay tại Việt Nam, Australia và Hawaii (Mỹ) - ba bối cảnh chính. Họ sử dụng công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật) để dựng nhân vật Kong.

Khỉ Kong cứu mỹ nhân trong bom tấn mới.

Kong: Skull Island do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện. John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla) viết kịch bản. Dự án quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm. Tác phẩm bấm máy từ tháng 10/2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng ba.

Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros. Tác phẩm nối tiếp phim Godzilla năm 2014. Sau Kong: Skull Island, vua khỉ xuất hiện cùng quái thú Godzilla trong phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Kong: Skull Island dự kiến ra rạp toàn cầu từ ngày 10/3.

* Trailer mới nhất phim "Kong: Skull Island"

Trailer 'Kong: Skull Island'

Vũ Văn Việt