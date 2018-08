Brad Pitt, Leonardo DiCaprio từng từ chối đóng 'Brokeback Mountain'

Đạo diễn sinh năm 1952 là người đầu tiên phát triển phim Brokeback Mountain, từ truyện ngắn cùng tên của Annie Proulx. Sau đó, ông rút lui khỏi dự án và Lý An đạo diễn. Trên Indiewire, Van Sant vừa lần đầu chia sẻ một số thông tin liên quan đến tác phẩm này.

Chỉ năm ngày sau khi các biên kịch Larry McMurtry và Diana Ossana giới thiệu kịch bản Brokeback Mountain, Gus Van Sant đến nhà họ để bàn về dự án. Tuy nhiên, kế hoạch của đạo diễn Mỹ không thành do nhiều ngôi sao ông nhắm đến từ chối tham gia. "Không ai muốn đóng cả. Tôi thấy cần phải có dàn diễn viên mạnh và nổi tiếng nhưng không tìm được ai. Những ngôi sao nổi nhất như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon và Ryan Phillippe đều nói không", đạo diễn kể.

Van Sant đánh mất nhiệt huyết và rời khỏi dự án. Đến giờ, nhà làm phim nghĩ đó là quyết định đáng tiếc: "Tôi có thể và nên chọn các diễn viên kém tên tuổi hơn. Lẽ ra tôi không nên lo lắng chuyện ai sẽ đóng chính. Lúc đó, tôi thấy bế tắc và không ổn". Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Ryan Phillippe chưa phản hồi thông tin này, còn Matt Damon xác nhận từ chối dự án. Năm 2007, anh chia sẻ trên Entertainment Weekly: "Lúc đó, tôi nói Gus rằng mình vừa đóng một phim có yếu tố đồng tính (The Talented Mr. Ripley) và một phim cao bồi (All the Pretty Horses) nên dự án tiếp theo không thể là một phim cao bồi đồng tính".