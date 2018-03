Brad Pitt lần đầu đóng phim cùng Leonardo DiCaprio

Mối thâm tình 20 năm của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet / Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence thuộc top sao quyền lực nhất

Đạo diễn Tarantino xác nhận thông tin với truyền thông Âu Mỹ. Tờ Indiewire trích dẫn lời ông: "Câu chuyện diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) năm 1969, trong thời hoàng kim của phong trào hippy ở Hollywood. Hai nhân vật chính là Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) - từng là ngôi sao của một series Viễn Tây - và Cliff Booth (Brad Pitt đóng) - người đóng thế lâu năm cho anh. Cả hai gặp khó khăn giữa một Hollywood mà họ không còn nhận ra".

Brad và Leonardo chưa từng đóng cùng nhau, ngoài một phim ngắn không được phát hành thương mại của Martin Scorsese.

Tarantino (giữa) sẽ là người kết nối hai diễn viên hàng đầu.

Trước đó, quái kiệt điện ảnh Mỹ cho biết phim sẽ nhắc lại chuỗi án mạng do gia đình tội phạm Manson thực hiện hồi năm 1969, trong đó có vụ sát hại nữ diễn viên Sharon Tate gây chấn động dư luận. Sharon lúc đó đang là ngôi sao hàng đầu Hollywood và có thai hơn tám tháng với đạo diễn Roman Polanski. Chưa rõ tác phẩm mới có nhân vật Polanski hay không. Trong phim, Sharon Tate là hàng xóm của Rick.

Tarantino từng hợp tác với Brad Pitt trong Inglourious Basterds (2009) và Leonardo DiCaprio trong Django Unchained (2012). Ông cho biết rất hài lòng khi dự án mới quy tụ hai nam diễn viên đình đám của Hollywood.

Once Upon a Time in Hollywood dự kiến khởi quay tháng 6 và ra mắt ngày 9/8/2019.

Ân Nguyễn