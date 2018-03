Brad Pitt làm ‘World War Z’ vì ba cậu con trai

‘World War Z’, sự trở lại hoành tráng của Brad Pitt

Ý tưởng thực hiện World War Z được hình thành sau khi các nhà sản xuất Brad Pitt, Dede Gardner và Jeremy Kleiner đọc cuốn tiểu thuyết kinh dị World War Z: An Oral History of the Zombie War của nhà văn Max Brooks. Năm 2007, công ty sản xuất phim Plan B Entertainment đánh bại Appian Way của Leonardo DiCaprio trong cuộc chiến giành bản quyền sản xuất bộ phim.

Trailer phim "World War Z"

Brad Pitt nhớ lại: “5 năm trước, tôi chẳng biết gì về zombie. Giờ thì tôi có thể tự cho mình là một chuyên gia. Cuốn tiểu thuyết của Max Brooks coi zombie như một đại dịch toàn cầu, phát tán nhanh như đại dịch Sars. Điều gì xảy ra khi chúng thoát khỏi vành đai phòng hộ? Điều gì xảy ra khi cơ cấu quyền lực và chuẩn mực xã hội bị phá hủy. Làm thế nào để chúng ta tồn tại?”.

Brad Pitt vào vai Gerry Lane, cựu nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Paramount.

Một trong những lý do lôi cuốn Brad Pitt thực hiện dự án này là những cảnh hành động xả thân vì tình yêu thương và cuộc đua với thời gian trong nội dung phim. Tài tử cho biết: “Những xác sống này đáng sợ như ở địa ngục và tôi cho rằng bộ phim sẽ thành công dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trước hết nó sẽ đem lại sự thú vị cho dịp hè này và nói thực, đó là điều mà tôi muốn làm cho các con trai của tôi”.

Trong truyện, tác giả đặt mình vào vai Brooks, một nhân viên làm việc ở Ủy ban hậu chiến của Liên Hợp Quốc. Đặc vụ này đã đi khắp các nước (còn tồn tại trên bản đồ thế giới) để phỏng vấn những người còn sống sót sau khi đại dịch toàn cầu xảy ra 10 năm trước, gây nên bệnh zombie. Sau đó, Brooks tập hợp những gì thu thập được vào một cuốn sách nhằm giúp lịch sử loài người có một bằng chứng sống về đại dịch đó. Thay vì cả thế giới chung tay chống dịch bệnh thì họ lại gây chiến với nhau và dẫn tới diệt vong.

Tuy nhiên, để đưa toàn bộ cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh rộng là rất khó. Các nhà làm phim quyết định tạo ra cốt truyện mới xoay quanh một nhân vật chính nhưng giữ lại nội dung cốt lõi từ cuốn tiểu thuyết.

Cảnh quay gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong "World War Z". Ảnh: Paramount.

Nhà sản xuất Gardner cho biết: “Rõ ràng là kết cấu của tiểu thuyết rất khó để chuyển thể thành phim. Chúng tôi cố gắng khai thác khía cạnh hẹp và có tính chiều sâu hơn nhưng nhận thấy rằng, sự kịch tính đã giảm đi nhiều, ít nhất là trên khía cạnh điện ảnh. Ta cần trở lại thời điểm bùng phát đại dịch zombie, coi đây là tâm điểm của bộ phim. Chúng tôi làm việc cật lực để xây dựng bộ phim một cách chân thực nhất, để người xem cảm nhận được điều này có thể sẽ xảy ra với chúng ta. Dù thay đổi về mặt kết cấu, tôi hy vọng bộ phim vẫn giữ được cảm xúc mà chúng tôi có được khi đọc cuốn tiểu thuyết của Brooks”.

Đạo diễn Marc Forster ca ngợi Brad Pitt là người bạn đồng hành lý tưởng, cả trên màn ảnh và ngoài đời: “Làm việc với Pitt là một trải nghiệm khác thường. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, một nghệ sĩ chân chính với cảm nhận tinh tế, không chỉ trên cương vị diễn viên mà còn trên cương vị nhà sản xuất. Cảm nhận của anh ấy về những điều có thể thực hiện được, những điều có thực tế, những điều phi thực tế hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không làm phim tài liệu mà là một bộ phim truyện nhưng vẫn muốn giữ được yếu tố chân thực nhất. Cả hai chúng tôi chưa từng làm điều này và dưới góc độ đó, đây là một thách thức khi thực hiện thể loại phim hoàn toàn mới lạ với cả hai chúng tôi. Tôi không thể mong mình có được đối tác tốt hơn”.

Để theo đuổi cuộc hành trình xuyên lục địa của Gerry Lane với nỗ lực ngăn chặn đại dịch đang lan tỏa, những cảnh quay trong World War Z được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau, cả trên đất liền và trên biển.

“Như tên phim, nhất thiết phải thể hiện được quy mô toàn cầu của đại dịch. Khán giả rất thông thái. Họ dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa các thành phố trên thế giới và đó là điều mà bạn không thể đánh lừa khán giả”, nhà sản xuất Dede Gardner cho biết.

Brad Pitt trong một cảnh quay đám đông giẫm đạp lên nhau trên đường phố Philadelphia. Ảnh: Paramount.

World War Z mở đầu với bối cảnh ở Philadelphia. Để thực hiện các cảnh quay một cách sinh động nhất, đoàn phim phải huy động tới hàng nghìn diễn viên, hàng trăm máy bay trực thăng, hàng chục xe quân sự và một tàu sân bay khổng lồ.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất của bộ phim là đội quân zombie. Đạo diễn Marc Forster muốn gây ấn tượng mạnh với đội quân hùng hậu này nhưng không quá phụ thuộc vào nó, để tạo ra điều gì đó nguyên bản và gắn kết với cốt truyện.

Các nhà làm phim của World War Z xây dựng hình ảnh đội quân zombie theo “học thuyết bầy đàn”. Đó là cách những đàn cá, đàn chim hay đàn kiến di chuyển cùng nhau nhưng về tổng quát, chúng vẫn là những xác sống vô thức. “Là những sinh vật nguy hiểm nhưng không phải lúc nào chúng cũng hiếu chiến. Khi không bị khiêu khích, chúng trở nên chậm chạp và di chuyển vô hướng. Khi điên loạn, chúng như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Khi cảm thấy cần tấn công, chúng sẽ chỉ chú ý đến điều đó”, Forster cho biết.

World War Z đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 21/6.

Nguyên Minh