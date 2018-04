Bốn phim Việt và 11 phim ngoại ra rạp tháng 4

Trailer phim hành động Việt có hot girl Thái thu hút trong tuần / Jun Phạm, Khả Ngân thể hiện nhiều kiểu trang phục cưới

Status Update (Ứng dụng vi diệu)

Ngày khởi chiếu: 6/4

Thể loại: Hài - Giả tưởng

Trailer Status Update (Ứng dụng vi diệu)

Kyle (Ross Lynch) là nam sinh cấp ba vừa chuyển đến nơi ở mới. Cậu gặp rắc rối trong cuộc sống mới, đặc biệt với các bạn cùng trường. Kyle tình cờ có một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại, biến tất cả những gì cậu ghi thành hiện thực. Chàng trai nhờ đó có khả năng hát, nhảy, trượt băng... tài ba và trở nên nổi tiếng trong trường. Tuy nhiên, những chuyện éo le do ứng dụng bắt đầu ập đến.

Yêu em bất chấp

Ngày khởi chiếu: 6/4

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer phim Yêu em bất chấp

Tác phẩm là bản Việt hóa của phim Hàn Quốc đình đám Cô nàng ngổ ngáo (My Sassy Girl). Khôi (Hoài Lâm) là chàng sinh viên mê truyện tranh, khù khờ. Trong dịp tình cờ, anh gặp cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm) đang say khướt. Dù cô gái cư xử bỗ bã, Khôi lại yêu thích mẫu phụ nữ như vậy. Chuyện tình của hai người gặp nhiều cản trở từ gia đình cô gái.

Harvie and the Magic Museum (Harvey và bảo tàng ma thuật)

Ngày khởi chiếu: 6/4

Thể loại: Phiêu lưu

Harvie and the Magic Museum (Harvey và bảo tàng ma thuật)

Harvie là chàng trai thông minh, lanh lợi và thích trò chơi điện tử. Cậu tình cờ bước vào cuộc phiêu lưu khó lường ở một bảo tàng cổ trong thành phố. Harvie cùng những người bạn phải giải cứu ông Spejbl - người trông coi bảo tàng - và giải cứu thành phố khỏi sự thống trị của tên tội phạm nguy hiểm Basto - ông trùm của những con rối.

Be With You (Và em sẽ đến)

Ngày khởi chiếu: 6/4

Thể loại: Tình cảm

So Ji Sub và Son Ye Jin đóng cặp trong phim lãng mạn Và em sẽ đến

Tác phẩm là bản remake của phim Nhật Be With You (2004). Trước khi chết, Soo Ah (Son Ye Jin) hứa với chồng là Woo Jin (So Ji Sub) sẽ quay lại một năm sau vào một ngày mưa. Như một phép màu, cô thực sự trở lại nhưng mất hết ký ức về chồng con. Soo Ah "mới" đến ở cùng cha con Woo Jin và tìm hiểu về mối quan hệ giữa anh và vợ. Woo Jin dần giúp cô tìm lại tình yêu bị lãng quên.

Rampage (Siêu thú cuồng nộ)

Ngày khởi chiếu: 13/4

Thể loại: Hành động

Trailer mới phim Rampage

Tác phẩm lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử cùng tên, xoay quanh Davis Okoye (Dwayne Johnson, tức The Rock) - một nhà nghiên cứu thú vật sống xa cách mọi người và kết bạn với chú khỉ đột George. Do một thí nghiệm, George cùng một con sói và một con cá sấu hóa khổng lồ, giày xéo nước Mỹ trong cơn giận dữ. Okoye cùng một nhóm khoa học gia phải tìm cách ngăn chặn thảm họa này. Dự án đánh dấu sự tái hợp của The Rock và Brad Peyton - đạo diễn phim thảm họa San Andreas.

The Vanished (Xác chết trở về)

Ngày khởi chiếu: 13/4

Thể loại: Hình sự - Kịch tính

Xác chết trở về (The Vanished)

Tác phẩm là bản remake của The Body - phim Tây Ban Nha ra mắt năm 2012. Yoon Seol Hee (Kim Hae Ae) - chủ tịch một tập đoàn lớn - được phát hiện tử vong bí ẩn. Trong lúc pháp y đang khám nghiệm, cái xác đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong khi đó, Park Jin Han (Kim Kang Woo) - chồng cô - nhận tin nhắn hẹn gặp từ người vợ đã chết. Cảnh sát trưởng Woo Joong Sik (Kim Sang Kyung) dần phát hiện manh mối của một vụ án mạng tưởng chừng như được che đậy hoàn hảo.

Hạ cuối tình đầu

Ngày khởi chiếu: 13/4

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer Hạ cuối tình đầu

Lưu Ly (Quỳnh Hương), Khánh Mai (Huỳnh Hồng Loan) và Thanh Thảo (Gia Linh) là ba cô gái hồn nhiên. Tròn 18 tuổi, họ bước vào đời với quyết định sống táo bạo hơn. Họ bắt đầu làm quen và phải lòng các chàng trai hấp dẫn. Tuy nhiên, hai cô gái trong nhóm khó xử khi phát hiện họ yêu cùng người. Tác phẩm là phim thứ hai của đạo diễn trẻ Trương Quang Thịnh sau Sơn đẹp trai. Kiều Minh Tuấn, Hồng Vân, Cát Tường góp mặt trong các vai phụ.

Stolen Princess (Giải cứu công chúa)

Ngày khởi chiếu: 13/4

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Stolen Princess (Giải cứu công chúa)

Tác phẩm lấy bối cảnh thời Trung cổ, xoay quanh Ruslan - một nghệ sĩ lang thang muốn trở thành hiệp sĩ. Anh gặp gỡ và yêu cô gái xinh đẹp Mila mà không biết đó là con gái nhà vua. Chernomor - tên pháp sư độc ác - cướp Mila ngay trước mắt Ruslan, mưu đồ dùng cô gái để gia tăng phép thuật của mình. Chàng trai phải lên đường giành lại tình yêu của đời mình.

* Các phim còn lại ra mắt trong tháng 4

Ân Nguyễn