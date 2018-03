Bốn phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 3

Elly Trần nóng bỏng trên poster phim có Mike Tyson / Dàn người đẹp hỗn chiến trong trailer 'Tháng năm rực rỡ'

Walk with Me (Bước chân an lạc)

Ngày khởi chiếu: 1/3

Thể loại: Tài liệu

Những thước phim "Walk with Me" nhận nhiều lời khen

Phim tài liệu do Marc J. Francis và Max Pugh đạo diễn, xoay quanh những lời giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh và đời sống tu hành của thiền sư cùng tăng đoàn ở Làng Mai (Pháp). Tài tử Anh Benedict Cumberbatch đọc lời dẫn chuyện. Để thực hiện tác phẩm, êkíp đã ghi hình suốt ba năm ở Làng Mai. Thầy Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Năm 1973, ông đến Pháp định cư và trụ trì tại chùa Làng Mai trong nhiều thập kỷ. Thiền sư từng về Việt Nam trong các năm 2005, 2007, 2008 và 2017.

Thử yêu rồi biết

Ngày khởi chiếu: 2/3

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer Thử yêu rồi biết Tác phẩm đánh dấu lần đầu nhạc sĩ Nguyễn Hà thử sức trên cương vị đạo diễn. Kịch bản do nhà văn trẻ Hamlet Trương chắp bút, xoay quanh chuyện tình trớ trêu của hai người lúc đầu là "oan gia". Quốc Bảo (Kent Phạm) là con trai một doanh nhân bất động sản, được cha giao xây dựng một dự án lớn. Tuy nhiên, đối tác của anh bất ngờ hoãn hợp tác do một sự cố liên quan đến Yu Nhi (Trương Mỹ Nhân) - cô gái mê ca hát từ Mỹ về. Game Night (Đêm chơi nhớ đời) Ngày khởi chiếu: 2/3 Thể loại: Hài - Hình sự Trò chơi đêm hóa nguy hiểm trong Game Night Tác phẩm của đạo diễn John Francis Daley và Jonathan Goldstein xoay quanh một nhóm bạn hay tụ tập ban đêm để bày trò chơi. Chán ngán các trò thông thường, họ thử cảm giác mạnh với trò giải cứu khi một người đóng giả bị bắt cóc. Tuy nhiên, mọi chuyện đi quá xa với sự tham gia của các băng nhóm địa phương. Phim quy tụ dàn sao Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan... Looking Glass (Bí ẩn sau tấm gương) Ngày khởi chiếu: 2/3 Thể loại: Kịch tính Trailer Looking Glass (Bí ẩn sau tấm gương) Vợ chồng Maggie (Robin Tunney) và Ray (Nicolas Cage) quyết định lập nghiệp ở vùng đất mới khi mua lại một nhà nghỉ bỏ hoang. Nhưng mỗi lần nhìn vào tấm gương dưới tầng hầm, Ray lại thấy những cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trong căn phòng số 10. Sau khi hàng loạt vụ án xảy đến, Ray quyết tâm tìm ra sự thật để lật tẩy kẻ ám hại mình. Operation Red Sea (Điệp vụ biển đỏ) Ngày khởi chiếu: 2/3 Thể loại: Hành động - Kịch tính Trailer Operation Red Sea (Điệp vụ biển đỏ) Phim Hoa ngữ lấy cảm hứng từ sự kiện năm 2015, khi quân đội Trung Quốc giải cứu 600 dân nước này và 225 người nước ngoài khỏi một cảng ở Yemen - nơi đang có nội chiến. Cũng như hiện tượng phòng vé Chiến lang 2, Điệp vụ biển đỏ mang phong cách làm phim hiện đại phương Tây và ca ngợi sức mạnh Trung Quốc. Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2018, phim thắng lớn với doanh thu hơn 350 triệu USD ở phòng vé nước này. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Three Billboards - Truy tìm công lý) Ngày khởi chiếu: 8/3 Thể loại: Hình sự - Tâm lý Câu chuyện người mẹ đi tìm công lý trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Tác phẩm do Martin McDonagh đạo diễn kiêm biên kịch, kể về hành trình của một người mẹ (Frances McDormand đóng) đòi lại công lý sau khi cảnh sát không tìm được nghi phạm trong vụ sát hại con cô. Cô thuê ba tấm bảng quảng cáo trên đường để ghi nội dung bày tỏ sự phẫn uất với chính quyền. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được đánh giá là một trong các ứng viên lớn ở giải Oscar sắp tới. Detective K: Secret of the Living Dead (Thám tử K: Ma cà rồng báo thù) Ngày khởi chiếu: 8/3 Thể loại: Trinh thám - Hài Trailer Detective K: Secret of the Living Dead (Thám tử K: Ma cà rồng báo thù) Nhân vật thám tử K (Kim Myung Min đóng) được xây dựng như phiên bản Sherlock Holmes của Hàn Quốc, nhưng hoạt động vào thế kỷ 18. Sau hai tập Bí mật góa phụ và Bí mật đảo hoang, trong phim mới thám tử K sẽ điều tra một loạt vụ giết người khó hiểu. Những vết cắn trên cổ của nạn nhân gợi ý hung thủ là ma cà rồng. Giúp sức cho anh là một phụ nữ xinh đẹp nhưng bí ẩn (Kim Ji Won đóng). Tháng năm rực rỡ Ngày khởi chiếu: 9/3 Thể loại: Tình cảm - Hài Dàn người đẹp hỗn chiến trong trailer 'Tháng năm rực rỡ' Tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn là bản Việt hóa của Sunny - phim Hàn Quốc ăn khách năm 2011. Hiểu Phương (Hồng Ánh) tình cờ gặp Mỹ Dung (Thanh Hằng) - người bạn năm xưa giờ đang bị bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện tâm nguyện của bạn, Hiểu Phương quyết tâm tìm lại các thành viên của nhóm bạn nữ Ngựa Hoang năm xưa. Phim có hai tuyến truyện ở quá khứ và hiện tại, quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ. Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ, Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh... đóng vai các thành viên Ngựa Hoang khi còn trẻ, còn Hồng Ánh, Thanh Hằng, Mỹ Duyên, Mỹ Uyên, Minh Tuyền hóa thân nhân vật ở tuổi trung niên.