Bốn phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 8

Kim Ok Bin - từ 'Cô dâu Hà Nội' đến đả nữ phim 18+ / 'Trúng số' đoạt hai giải ở Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương

Sắc đẹp ngàn cân

Ngày khởi chiếu: 4/8

Sắc đẹp ngàn cân Hà My (Minh Hằng) có chất giọng tốt nhưng vì thừa cân nên không thể xuất hiện trước khán giả. Thay vào đó, cô phải hát hỗ trợ cho ca sĩ nổi tiếng Jolie (Phương Trinh Jolie) ở cánh gà. Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, Hà My trở nên xinh đẹp và chinh phục các sân khấu. Tác phẩm là bản Việt hóa của phim Hàn Quốc 200 Pounds Beauty (2006). Kinh thành nhà số 81 - phần 2 Ngày khởi chiếu: 4/8 Kinh thành nhà số 81 - phần 2 Tác phẩm là phần hai của phim kinh dị Hoa ngữ ăn khách năm 2014. Phim xoay quanh một ngôi nhà bị ma ám ở Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ các diễn viên Trương Trí Lâm, Chung Hân Đồng, Mai Đình...

Security (Người gác đêm)

Ngày khởi chiếu: 4/8

Security Người gác đêm Tài tử Tây Ban Nha Antonio Banderas thủ vai Eddie - một sĩ quan Mỹ trở về từ chiến tranh. Gặp khó khăn trong cuộc sống, anh nhận công việc gác đêm cho một trung tâm mua sắm. Ngay trong ca trực đầu tiên của Eddie, một cô gái chạy vào cầu xin được bảo vệ bởi cô là nhân chứng của vụ án quan trọng và đang bị một nhóm xã hội đen truy đuổi. The Dark Tower (Tòa tháp bóng đêm) Ngày khởi chiếu: 4/8 The Dark Tower tòa tháp bóng đêm Trong tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King, gã phù thủy Walter Padick (Matthew McConaughey) âm mưu hủy diệt Tòa tháp Bóng đêm ở Trung Giới để đưa chúa quỷ cai trị thực tại, còn tay súng cô độc Roland Deschain (Idris Elba) tìm kiếm và bảo vệ tòa tháp. Ở thế giới thực, Jake Chambers (Tom Taylor) - cậu bé 11 tuổi có khả năng tâm linh - lần theo những manh mối để hỗ trợ Roland. The Emoji Movie (Đội quân cảm xúc) Ngày khởi chiếu: 4/8 The Emojo Movie Đội quân cảm xúc Có kinh phí 50 triệu USD, The Emoji Movie xoay quanh các biểu tượng cảm xúc sống ở thành phố Textopolis nằm sâu trong điện thoại. Trong đó, Gene là một biểu tượng đặc biệt vì có thể diễn đạt nhiều cảm xúc khác nhau. Được sự giúp đỡ của biểu tượng Hi-5, anh lên đường tìm một tin tặc để biến mình trở lại giống những biểu tượng khác.

Gintama (Gintama: Linh hồn bạc)

Ngày khởi chiếu: 4/8

Gintama

Tác phẩm xoay quanh một samurai lừng danh được tôn xưng là sát thủ tóc trắng, đang ở ẩn. Tuy nhiên, bóng ma từ quá khứ khiến anh phải bước vào cuộc chiến mới. Phim được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Hideaki Sorachi.

Ghost House (Ngôi nhà ma ám)

Ngày khởi chiếu: 4/8

Ghost House Một cặp vợ chồng người Mỹ đến Thái Lan du lịch. Sau khi bất kính với một ngôi nhà ma, họ bị một linh hồn quỷ dữ ám ảnh. Annabelle: Creation (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ) Ngày khởi chiếu: 11/8 Annabelle: Tạo vật quỷ dữ Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một tu sĩ (Stephanie Sigman) cùng vài bé gái mồ côi đến tạm trú trong nhà đôi vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto). Những vị khách bị Annabelle - con búp bê ma ám do chủ nhà tạo nên - tấn công. Phim thuộc "vũ trụ điện ảnh The Conjuring" do James Wan tạo ra.

Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa

Ngày khởi chiếu: 11/8

Tam sinh tam thế Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình giữa Thượng thần Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Dương Dương) - vị hôn phu kém nàng chín vạn tuổi.

Cars 3 (Vương quốc xe hơi 3)

Ngày khởi chiếu: 11/8

Cars 3 Trong phần ba loạt phim hoạt hình, tay đua huyền thoại Lightning McQueen (Owen Wilson) dần trở nên lỗi thời. Anh liên tục bị tay đua trẻ Jackson Storm (Armie Hammer) khiêu chiến và vượt mặt. Sau một tai nạn, McQueen phải đi tu bổ lại các thiết bị trên cơ thể. Để lấy lại phong độ, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của kỹ thuật viên Cruz Ramirez (Cristela Alonzo).

The Adventures (Phi vụ cuối cùng)

Ngày khởi chiếu: 11/8

Phi vụ cuối cùng

The Adventurers kể về phi vụ cuối cùng của Dan (Lưu Đức Hoa đóng) trước khi "rửa tay gác kiếm". Anh lên kế hoạch ăn trộm sợi dây chuyền Sinh mệnh của một tỷ phú ở Prague (Cộng hòa Séc). Tuy nhiên, gã trộm buộc phải thay đổi kế hoạch để giải cứu Amy (Thư Kỳ) - bạn gái cũ vừa bị bắt cóc.

In this Corner of the World

Ngày khởi chiếu: 18/8

In this Corner of the World

Phim hoạt hình được dựa trên bộ truyện tranh cùng tên, xoay quanh Suzu Urano - một cô dâu sống cùng gia đình chồng tại vùng ngoại ô Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Cô trải qua nhiều thảm cảnh trong thời chiến khi đất nước dần bại trận.

Kidnap (Bắt cóc)

Ngày khởi chiếu: 11/8

Kidnap (Bắt cóc)

Halle Berry thủ vai một người mẹ đơn thân phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giải thoát con trai khỏi bọn bắt cóc.

Shot Caller (Ông trùm)

Ngày khởi chiếu: 11/8

Shot Caller

Doanh nhân Pasadena (Nikolaj Coster-Waldau thủ vai) bị bắt giam sau một tai nạn vì lái xe khi say xỉn. Sau đó, anh trở thành một tay anh chị để sống sót. Khi ra tù, Pasadena bị các tên cầm đầu buộc phải điều khiển một băng đảng tàn bạo trên đường phố California (Mỹ).

* Các phim còn lại ra rạp trong tháng 8