Bốn phim Việt cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp tháng 2

Phim hài Việt đấu '50 sắc thái 3', bom tấn Trung Quốc mùa Tết / Trailer phim có cảnh Thanh Thúy quyến rũ Trường Giang hot trong tuần

Den of the Thieves (Những kẻ bất bại)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Hành động - Hình sự

Tác phẩm do Christian Gudegast đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber và Evan Jones. Câu chuyện xoay quanh một nhóm cảnh sát ngăn chặn băng cướp liều lĩnh tấn công Cục Dự trữ Liên bang ở Los Angeles (Mỹ). Viên cảnh sát Nick O'Brien (Butler đóng) muốn lợi dụng điểm yếu của băng cướp để biến chúng thành nguồn tin cho cảnh sát.

The Shape of Water (Người đẹp và thủy quái)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

Câu chuyện xoay quanh Elisa (Sally Hawkins đóng) - cô gái lao công câm làm việc ở phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ. Khi chăm sóc một thủy quái hung tợn trong bể nước, cô dần nảy sinh tình cảm với nó. Sinh vật này không để ý đến những khiếm khuyết của Elisa mà nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong cô. Tác phẩm nhận nhiều lời khen ở Liên hoan phim Venice (Italy) rồi giành giải Sư Tử Vàng, đồng thời nhận nhiều đề cử nhất ở Oscar 2018.

Bilal: A New Breed of Hero (Bilal: Chiến binh sa mạc)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Phiêu lưu - Hành động

"Bilal: Chiến binh sa mạc" xoay quanh người hùng Ả Rập

Bilal: A New Breed of Hero là phim hoạt hình do Khurram H. Alavi và Ayman Jamal đạo diễn. Câu chuyện dựa trên cuộc đời của Bilal - một người anh hùng Ả Rập sống vào năm 632. Từ chỗ là một nô lệ, anh được giải phóng và vươn đến địa vị cao trong xã hội Ả Rập. Bilal vinh dự được tiên tri Mohammed chọn là thầy tu báo giờ (một địa vị cao trong Hồi giáo) đầu tiên. Tác phẩm do Arab Saudi sản xuất, là phim Trung Đông hiếm hoi chiếu ở Việt Nam gần đây.

Sensei... I Love You (Thầy ơi! Em yêu anh)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Tình cảm

My Teacher (Thầy ơi... Em yêu anh!)

Hibiki Shimada là một nữ sinh trung học 17 tuổi và chưa từng yêu ai. Như mối duyên tiền định, Hibiki gặp và phải lòng Kôsaku Itô - giáo viên điển trai và mang trái tim ấm áp. Họ cùng trải qua nhiều niềm vui và thử thách trước khi thổ lộ tình cảm dành cho nhau.

Lala: Hãy để em yêu anh

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Tình cảm

Trailer Lala: Hãy để em yêu anh (Chi Pu)

Tác phẩm là dự án hợp tác sản xuất giữa hai đơn vị Việt Nam và Hàn Quốc, lấy bối cảnh TP HCM và Seoul. G-Feel (San E) là nhạc sĩ tài năng, có cô bạn gái xinh đẹp Yoon Hee (Chae Yeon). Tuy nhiên, anh gặp nhiều áp lực trong công việc, bỏ bê Yoon Hee để rồi hối tiếc khi cô qua đời. Buồn chán, G-Feel sang Việt Nam - đất nước mà bạn gái anh từng muốn cùng anh ghé thăm. Tại đây, chàng nhạc sĩ gặp Hà Mi (Chi Pu) và tìm thấy sự kết nối với cô.

Keys to the Heart (Xin chào, cậu em khác người)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Tâm lý - Hài

Lee Byung Hun tái xuất trong Xin chào, cậu em khác người!

Phim Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống éo le của hai anh em có tính cách khác biệt. Người anh (Lee Byung Hun) từng là võ sĩ quyền anh tên tuổi, nhưng giờ đã hết thời. Người em (Park Jung Min) mắc hội chứng bác học (Savant Syndrome), là thiên tài piano nhưng bị rối loạn thần kinh. Khi sống chung, hai anh em có nhiều mâu thuẫn nhưng dần học được cách hòa hợp với nhau.

Guardians of the Tomb (Vệ binh lăng mộ cổ)

Ngày khởi chiếu: 2/2

Thể loại: Phiêu lưu - Ly kỳ

Guardians of the Tomb (Vệ binh lăng mộ cổ) Tác phẩm Hoa ngữ theo chân nhà khảo cổ Jia (Lý Băng Băng) đến sa mạc để tìm kiếm Luke (Ngô Tôn) - người em trai mất tích khi khám phá hang động. Đội của Jia tìm thấy một hang mộ được xây từ 2.000 năm trước, có một xác người đàn ông hơn 300 tuổi. Họ liên tiếp gặp các cạm bẫy nguy hiểm và phát hiện ra một bí mật lớn.

Bleeding Steel (Quả tim thép)

Ngày khởi chiếu: 9/2

Thể loại: Hành động - Khoa học viễn tưởng

Bleeding Steel (Quả tim thép) Sao gạo cội Thành Long quay lại màn bạc với vai diễn hành động mới. Ông hóa thân một đặc công tên Lâm Đông, phải lên đường bảo vệ nhân chứng và bỏ mặc người con gái chết ở bệnh viện với chứng bệnh hiểm nghèo. Nhiều năm sau, khi bắt đầu cuộc sống mới ở Sydney (Australia), Lâm Đông bị những kẻ thù cũ truy đuổi. Trong lúc chạy trốn, ông phát hiện những bí mật lớn của các tổ chức ngầm. Trong phim, Thành Long có cảnh đọ sức võ thuật trên nóc nhà hát Opera Sydney.

Fifty Shades Freed (50 sắc thái tự do)

Ngày khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm

Trailer nóng bỏng của '50 sắc thái 3' gây sốt tuần qua

Tác phẩm là phần cuối cùng trong series 50 sắc thái, chuyển thể từ bộ truyện gây sốt cùng tên. Lúc này, tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) và Anastasia Steele (Dakota Johnson) đã thành hôn, nhưng rồi nhanh chóng gặp những rắc rối mới. Một nữ kiến trúc sư gợi cảm (Arielle Kebbel) ve vãn Christian ngay khi anh cùng vợ đang bàn kế hoạch cho ngôi nhà mới. Còn gã sếp cũ Jack Hyde (Eric Johnson) bám đuôi và đe dọa Anastasia.

Early Man (Ngôi làng tiền sử)

Ngày khởi chiếu: 16/2

Thể loại: Gia đình - Phiêu lưu

Early Man

Đây là tác phẩm mới nhất của Aardman - xưởng phim nổi tiếng qua các tác phẩm hoạt hình stop-motion (chụp ảnh cử động của nhân vật rồi ghép lại tạo thành chuỗi chuyển động). Bộ phim đưa khán giả về thời kỳ sơ khai của nhân loại, khi thế giới là một nơi đáng sợ ngoại trừ thung lũng Thời Tiền Sử - nơi bộ tộc của anh chàng Dug trú ngụ. Chàng trai phải đoàn kết mọi người để cùng chống lại ác nhân Lord Nooth chuẩn bị xâm lăng với những hệ thống hiện đại.

* Các phim còn lại ra mắt trong tháng 2

Ân Nguyễn