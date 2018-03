Bốn phần tiếp theo của 'Avatar' có tổng kinh phí một tỷ USD

Theo Deadline, ngày 25/9, đạo diễn James Cameron bắt đầu thực hiện Avatar 2 ở thành phố Manhattan Beach, California (Mỹ). Ông dự định quay bốn phần kế của Avatar liên tiếp, không nghỉ giữa chừng, giống cách Peter Jackson thực hiện ba phần Lord of the Rings.

* Một cảnh hậu trường công nghệ motion-capture trong "Avatar"

Tổng kinh phí dự kiến cho bốn tập là một tỷ USD (chưa tính tiền quảng bá). Như vậy, mỗi tập phim sẽ ngốn của hãng Fox 250 triệu USD. Trên thực tế, các phần tiếp theo của Avatar chưa phải tác phẩm có kinh phí lớn nhất lịch sử điện ảnh. Pirates of the Caribbean 4, Pirates of the Caribbean 5 và Avengers: Age of Ultron lần lượt tốn đến 378 triệu USD, 300 triệu USD và 279 triệu USD. Tuy nhiên, việc bỏ ra một tỷ USD để làm liên tiếp bốn phim được nhiều báo Âu Mỹ xem là canh bạc lớn của hãng phim và James Cameron.