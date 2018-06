Bom tấn và bom xịt nửa đầu năm 2018

'Avengers: Infinity War' là phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời / Các dự đoán cho phần bốn 'Avengers'

Các phim ăn khách nhất của Hollywood

Avengers: Infinity War (1,91 tỷ USD)

Công chiếu từ cuối tháng 4, tác phẩm thứ 19 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel càn quét phòng vé thế giới suốt một tháng qua. Phim do anh em nhà Russo đạo diễn, kinh phí lên đến 300 triệu USD, quy tụ hàng chục người hùng trong đại chiến với siêu ác nhân Thanos (Josh Brolin đóng). Avengers: Infinity War được khen ngợi bởi độ hoành tráng, tràn ngập các cảnh chiến đấu bằng kỹ xảo đẹp mắt, đồng thời có cái kết gây sốc.

Tác phẩm mở màn ăn khách nhất mọi thời, gây sốt toàn cầu, hiện đạt 1,9 tỷ USD và vẫn còn công chiếu. Trong những tuần tới, Avengers: Infinity War được dự đoán đạt doanh thu hai tỷ USD, trở thành phim thứ tư cán mốc này sau Avatar, Titanic và Star Wars: The Force Awakens.

Black Panther (1,34 tỷ USD)

Đứng thứ hai về doanh thu nửa đầu năm 2018 là Black Panther - một bom tấn khác của Marvel (thuộc Disney). Câu chuyện xoay quanh người hùng cùng tên (Chadwick Boseman đóng) - vua xứ Wakanda, có siêu sức mạnh, tốc độ và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa khi khơi gợi lòng tự tôn của cộng đồng người da màu. Trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ gốc Phi bày tỏ sự xúc động lớn khi xem và nói đã đến rạp nhiều lần.

Ra mắt từ ngày 16/2, tác phẩm đứng đầu phòng vé Mỹ trong năm tuần và nằm trong top 10 đến tận tuần 13. Dù doanh thu toàn cầu kém Avengers: Infinity War, thành tích ở Mỹ của Black Panther (698 triệu USD) vẫn đang cao hơn bom tấn cùng vũ trụ điện ảnh (627 triệu USD).

Deadpool 2 (497 triệu USD)

Dù Deadpool là nhân vật của truyện tranh Marvel, phim về anh do hãng Fox sản xuất và không thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sau thành công của phần một (2016), Deadpool 2 tiếp tục phát huy thế mạnh là chất hài tưng tửng, bỗ bã của nhân vật, đan xen các màn bạo lực của thương hiệu phim siêu anh hùng 18+. Trong phần mới, một dị nhân đến từ tương lai tên Cable (Josh Brolin đóng) muốn giết một đứa trẻ, khiến Deadpool (Ryan Reynolds đóng) phải thành lập biệt đội X-Force để ngăn chặn. Doanh thu toàn cầu của Deadpool 2 hiện là 497 triệu USD và sẽ còn tăng đáng kể bởi phim mới chiếu được hai tuần.

Ready Player One (579 triệu USD)

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Steven Spielberg với dòng phim bom tấn sau nhiều năm làm phim chính luận. Đạo diễn huyền thoại chinh phục khán giả với câu chuyện viễn tưởng pha hành động, lấy bối cảnh một tương lai điêu tàn, nơi con người chìm đắm vào thế giới ảo OASIS. Sau khi người sáng lập hệ thống này qua đời, một cuộc thi được tổ chức với phần thưởng là quyền kiểm soát OASIS. Ngoài các cảnh kỹ xảo đẹp mắt, Ready Player One còn gây hứng khởi bởi lồng ghép nhiều chi tiết gợi nhớ đến các sản phẩm văn hóa đại chúng khác như King Kong, Godzilla, phim The Shining...

Rampage (413,6 triệu USD)

Rampage một lần nữa khẳng định vị thế ngôi sao của Dwayne Johnson (tức The Rock) trong dòng phim giải trí Hollywood. Trong tác phẩm hành động dựa trên trò chơi cùng tên, anh thủ vai một nhà khoa học đánh bạn với chú khỉ đột tên George. Do một thí nghiệm, George cùng một con sói và cá sấu hóa khổng lồ, tàn phá nước Mỹ, buộc nhân vật của Johnson phải ngăn chặn. Dù chỉ được giới phê bình chấm mức trung bình (52% trên Rotten Tomatoes), phim thu hút nhiều khán giả bởi các cảnh chiến đấu, tàn phá.

Các phim thất bại về doanh thu

The Hurricane Heist (12 triệu USD)

Được thực hiện với 35 triệu USD, phim do Rob Cohen đạo diễn gây thất vọng lớn khi chỉ thu về 12 triệu USD. Câu chuyện xoay quanh một băng cướp tấn công kho bạc của chính phủ Mỹ vào ngày xảy ra cơn bão cấp năm, mưu đồ dùng thảm họa thiên nhiên che giấu vết tích. Phim chỉ được 46% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Các tờ The Wrap, Variety gọi The Hurricane Heist là ứng viên cho danh hiệu phim tệ nhất năm 2018. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B-.

Death Wish (48 triệu USD)

Tài tử Bruce Willis tái xuất nhạt nhòa với dòng phim hành động từng làm nên tên tuổi ông. Phim do Eli Roth đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết Death Wish (1972) của Brian Garfield. Paul Kersey (Bruce Willis đóng) là một bác sĩ phẫu thuật sống yên ấm với vợ con ở Chicago (Mỹ). Một ngày nọ, ba kẻ bịt mặt xuất hiện trong bữa ăn tối của gia đình và bắn vợ con ông. Khi cảnh sát bất lực trong việc tìm thủ phạm, Paul tự mình đi tìm kiếm công lý.

Chỉ 17% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Nội dung của phim bị chê là quá đơn giản, giống các phim hành động hạng B. Death Wish thu 48 triệu USD trong khi kinh phí là 30 triệu USD, khiến hãng phim bị lỗ (bởi theo thông lệ rạp chiếu giữ lại nửa số doanh thu).

Early Man (49 triệu USD)

Tác phẩm được thực hiện theo lối stop-motion (hoạt hình tĩnh vật, gồm nhiều hình ảnh chụp tĩnh được ghép lại). Bộ phim đưa khán giả về thời kỳ sơ khai của nhân loại, khi thế giới là một nơi đáng sợ ngoại trừ thung lũng Thời Tiền Sử - nơi bộ tộc của anh chàng Dug trú ngụ. Chàng trai phải đoàn kết mọi người để cùng chống lại ác nhân Lord Nooth chuẩn bị xâm lăng với những hệ thống hiện đại. Early Man chỉ thu về 53,4 triệu USD, còn kinh phí là 50 triệu USD. Ở Mỹ, tác phẩm gặp khó khi ra mắt cùng ngày với hiện tượng phòng vé Black Panther.

A Wrinkle in Time (129 triệu USD)

Dù thắng lớn nửa đầu năm với hai bom tấn Marvel, hãng Disney lại thất bại với A Wrinkle in Time. Trước ngày công chiếu, dự án gây kỳ vọng lớn bởi được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng cùng tên của nhà văn Madeleine L’Engle, từng giành nhiều giải văn học ở thể loại khoa học viễn tưởng và truyện thiếu nhi. Đạo diễn là Ava Duvernay - nhà làm phim từng gây tiếng vang với phim Selma (2014), còn dàn diễn viên có nhiều sao tên tuổi như Reese Witherspoon, Chris Pine, Michael Pena, Zach Galifianakis và "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey. Câu chuyện theo chân một cô bé đi tìm người cha mất tích ở một chiều không gian khác.

Tuy nhiên, khi ra mắt, phim chỉ nhận 39% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm 4,1/10 trên IMDb. Nhiều nhà phê bình chỉ trích phim lạm dụng kỹ xảo và câu chuyện có quá nhiều điểm bất hợp lý. A Wrinkle in Time chỉ thu 129 triệu USD, trong khi tổng kinh phí sản xuất và quảng bá lên đến 259 triệu USD.

Solo: A Star Wars Story (172,6 triệu USD, mới ra mắt)

Dù chỉ mới chiếu đến tuần hai, tác phẩm thuộc series Star Wars bị các chuyên gia phòng vé xem là "bom xịt" của hè 2018. Phim mở màn với 84 triệu USD ở Mỹ, thấp hơn kỳ vọng của hãng Disney và kém nhất từ khi hãng mua lại thương hiệu Star Wars. Ở thị trường ngoài Mỹ, cuối tuần qua Solo: A Star Wars Story thu 65 triệu USD, cũng bị xem là thất bại. Tại Trung Quốc, phim chỉ thu 10,3 triệu USD khi ra mắt.

Box Office Mojo dự đoán tác phẩm chỉ có thể đạt 525-575 triệu USD sau khi kết thúc quá trình chiếu. Như thế, phim sẽ khiến hãng Disney bị lỗ bởi kinh phí được cho là lên đến 300 triệu USD (thông thường rạp phim giữ lại 50% tiền bán vé). Solo: A Star Wars Story kể về thời gian đầu hoạt động của Han Solo (Alden Ehrenreich đóng) - nhân vật nổi tiếng trong series Star Wars. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận 70% đánh giá tích cực của giới phê bình, thấp hơn các phim gần đây về Star Wars (đều trên 80% đánh giá tích cực).

