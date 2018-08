Bom tấn mùa hè của Tom Cruise thắng lớn ở nhiều thị trường

'Mission: Impossible 6' - bom tấn hành động đỉnh cao của hè 2018 / Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 56 của Tom Cruise

Theo Box Office Mojo, tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong series, vượt qua thành tích cũ của Mission: Impossible 2 (57,8 triệu USD). Phim cũng đánh dấu cuộc trở lại của Tom Cruise ở phòng vé sau các tác phẩm bị chê như The Mummy và Jack Reacher 2. Đây là doanh thu ra mắt cao thứ hai trong số các phim có anh đóng chính, sau War of the Worlds (64,8 triệu USD, 2005).

* Trailer phim

Mission: Impossible - Fallout trailer

Mission: Impossible 6 có kinh phí 178 triệu USD, do Christopher McQuarrie đạo diễn. Ngoài Tom Cruise, phim quy tụ các diễn viên Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris và Michelle Monaghan. Câu chuyện xoay quanh hành trình mới của điệp viên Ethan Hunt (Cruise đóng). Sau một sai lầm trong nhiệm vụ, anh cùng đội của mình phải chạy đua với thời gian để ngăn một vụ tấn công khủng bố có thể thay đổi trật tự thế giới.

Giới phê bình khen các cảnh hành động trong phim với 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm 86/100 trên Metacritic. Theo khảo sát của CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A. Giới chuyên môn nhận định tác phẩm sẽ trụ rạp tốt trong những tuần tới do chất lượng và ít đối thủ cạnh tranh.

Tom Cruise tự đóng nhiều cảnh hành động trong phim.

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ là Mamma Mia! 2 (15 triệu USD) và The Equalizer 2 (14 triệu USD). Phim âm nhạc quy tụ dàn sao nữ Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep và Cher giảm 57,1% doanh thu so với tuần trước. Còn phim hành động The Equalizer 2 có Denzel Washington đóng chính giảm 61,1%. Cả hai tác phẩm đều được nhận định có doanh thu tuần thứ hai kém hơn kỳ vọng.

Ngoài nước Mỹ, Mission: Impossible 6 thu 92 triệu USD từ 36 thị trường, trong đó đóng góp lớn nhất đến từ Hàn Quốc với 24,6 triệu USD. Theo Box Office Mojo, phim thu 1,2 triệu USD (27 tỷ đồng) ở Việt Nam cuối tuần qua. Trong tuần này, tác phẩm ra mắt ở Pháp, Australia, Đức và Nhật.

Đến ngày 31/8, phim sẽ công chiếu ở thị trường quan trọng Trung Quốc. Alibaba Pictures - công ty thuộc tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma - là một trong ba đơn vị sản xuất Mission: Impossible 6.

Ân Nguyễn