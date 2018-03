Bom tấn miền Tây của Leonardo DiCaprio gây sốt Bắc Mỹ

Leo DiCaprio và Johnny Depp đua giải 'Hiệp hội diễn viên Mỹ' / Leo DiCaprio ăn thịt sống trong phim thử thách nhất sự nghiệp

Phòng vé Bắc Mỹ tuần qua có cuộc cạnh tranh giữa hai phim The Revenant và Star Wars: The Force Awakens. Doanh thu ngày đầu (8/1) của The Revenant là 14,3 triệu USD, cao hơn của The Force Awakens hôm đó - 10,8 triệu USD. Sau ba ngày cuối tuần, bom tấn ngân sách 135 triệu của đạo diễn Alejandro González Iñárritu thu về 38 triệu USD, gần lật đổ vị trí quán quân của Star Wars 7 - 41,6 triệu USD.

Gây sốt tại 3.371 rạp chiếu Mỹ, The Revenant là phim ra mắt ăn khách thứ tư trong sự nghiệp diễn xuất của Leonardo DiCaprio - sau Inception (62 triệu USD), The Great Gatsby (51 triệu USD) và Shutter Island (42 triệu USD). Doanh thu tuần ra mắt này gần bằng tổng doanh thu nội địa tác phẩm nhận Oscar năm ngoái của Alejandro González Iñárritu là Birdman (42 triệu USD).

"The Revenant" làm Leonardo DiCaprio khốn khổ ở trường quay và được đón nhận tích cực.

The Revenant chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 19 ở miền Tây nước Mỹ. Phim kể về hành trình trở về từ rừng sâu để trả thù của một thợ săn hồi đầu thế kỷ 19. Bộ phim được quay trong điều kiện khắc nghiệt, Leonardo DiCaprio ăn thịt sống và phải đóng phim ở điều kiện - 30 độ. Phim dự kiến ra rạp Việt từ ngày 29/1 với nhan đề Người về từ cõi chết.

Star Wars: Thần lực thức tỉnh vẫn ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần thứ tư ra rạp. Với 41,6 triệu USD tuần qua, doanh thu nội địa của phim giờ là 812 triệu USD. Trên thị trường thế giới, phim thu về 1,73 tỷ USD. Tác phẩm vừa ra mắt ở Trung Quốc - thị trường phim lớn thứ hai thế giới - tuần qua và đạt thêm 53 triệu USD.

Bộ phim kinh dị The Forest cũng công chiếu rộng rãi tuần qua tại hơn 2.450 rạp. Tác phẩm thu về 13,1 triệu USD và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng. Phim kể về một nhóm thanh niên gặp nạn trong khu rừng chết chóc ở Nhật Bản có sự tham gia của nữ diễn viên Game of Thrones - Natalie Dormer.

Trong top 5 phim ăn khách nhất phòng vé Mỹ tuần qua còn có phim Daddy's Home - vị trí thứ ba với 15 triệu USD và Sisters - vị trí thứ năm với 7,2 triệu USD. Doanh thu nội địa của Daddy's Home hiện là 116 triệu USD, của Sisters là 73,9 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Star Wars: The Force Awakens - Buena Vista - 41,6 triệu USD

2. The Revenant - Fox - 38 triệu USD

3. Daddy's Home - Paramount - 15 triệu USD

4. The Forest - Gramercy - 13,1 triệu USD

5. Sisters - Universal - 7,1 triệu USD

6. The Hateful Eight - Weinstein - 6,3 triệu USD

7. The Big Short - Paramount - 6,3 triệu USD

8. Alvin and the Chipmunks: The Road Chip - Fox - 5,5 triệu USD

9. Joy - Fox - 4,5 triệu USD

10. Concussion (2015) - Sony - 3,05 triệu USD

Vũ Văn Việt