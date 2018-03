Bom tấn Marvel tiếp tục thắng lớn toàn cầu

Cuối tuần qua, Guardians of the Galaxy vol. 2 thu về 63 triệu USD ở Bắc Mỹ, tiếp tục đứng đầu phòng vé. So với tuần trước, phim sụt giảm 57% doanh thu. Theo Box Office Mojo, bom tấn không gian trụ rạp tốt hơn một số phim khác của Marvel như Avengers: Age of Ultron (sụt 59,4% trong tuần hai), Iron Man 2 (59,4%) và Thor: The Dark World (57,3%).

Tuần qua, Guardians of the Galaxy vol. 2 ra mắt ở thị trường cuối cùng là Nhật Bản, đạt ba triệu USD. Ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, phim thu về 52,2 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu lên 630 triệu USD. Như vậy, tác phẩm là phim ăn khách thứ ba trong năm, chỉ sau Beauty and the Beast (1,2 tỷ USD) và The Fate of the Furious (1,19 tỷ USD). Tuy nhiên, theo các trang Variety và Deadline, bom tấn Marvel khó cán mốc một tỷ USD toàn cầu như dự đoán.

Guardians of the Galaxy vol.2 là phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, do James Gunn đạo diễn. Dàn diễn viên gồm có Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (lồng tiếng), Bradley Cooper (lồng tiếng), Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff và Kurt Russell. Phim được đánh giá cao với 81% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes.