Bom tấn ‘Man of Steel’ tung trailer bi tráng

Man of Steel, bom tấn 175 triệu USD do Christopher Nolan sản xuất và Zack Snyder đạo diễn, vừa tung trailer dài hơn 3 phút hé lộ nhiều tình tiết trong câu chuyện cuộc đời của Clark Kent và những cảnh cháy nổ kinh hoàng, khiến khắp nơi tan hoang như những thử thách cho sứ mệnh của Siêu Nhân tại Trái Đất.

Trailer phim "Man of Steel"

Với sự xuất hiện của tài tử mới nổi Henry Cavill (Immortals, The Tudors) trong vai Clark Kent (Superman), Man of Steel kể về một cậu bé nhận ra mình có một sức mạnh siêu nhiên đến từ ngoài Trái Đất.

Henry Cavill trong vai Clark Kent. Ảnh: Warner Bros.

Khi trở thành một thanh niên, cậu quyết định khám phá về nơi mình đến và mục đích mình được đưa tới hành tinh này. Nhưng siêu anh hùng trong cậu lại buộc phải xuất hiện nếu muốn cứu thế giới này khỏi sự hủy diệt. Siêu Nhân Clark Kent trở thành biểu tượng của hy vọng cho nhân loại.

Bộ phim còn có sự xuất hiện của diễn viên từng 4 lần được đề cử giải Oscar, Amy Adams (The Master) trong vai phóng viên tạp chí Daily Planet Lois Lane – người yêu của Clark Kent, và diễn viên từng được đề cử giải Oscar Laurence Fishburne (What’s Love Got to Do with It) trong vai tổng biên tập Perry White. Hai diễn viên từng được đề cử Oscar nữa là Diane Lane (Unfaithful) và Kevin Costner (Dances with Wolves) vào vai cha mẹ nuôi của Clark Kent là Martha và Jonathan Kent.

Poster chính thức của "Man of Steel". Ảnh: Warner Bros.

Russell Crowe (Gladiator) – diễn viên từng đoạt giải Oscar - thủ vai cha ruột của Clark Kent đến từ hành tinh khác. Với kinh phí 175 triệu USD, lại có sự “nhúng tay” của nhà làm phim tài ba Christopher Nolan, cùng sự chỉ đạo của Zack Snyder, Man of Steel hứa hẹn sẽ bùng nổ tại các rạp chiếu và đem tới cho khán giả những trải nghiệm đầy mới mẻ về một nhân vật siêu anh hùng đã quá quen thuộc đến từ truyện tranh DC Comics.

Man of Steel (Người đàn ông thép) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 14/6 với cả hai định dạng 3D và 2D.

Nguyên Minh