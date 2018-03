Bom tấn của Leo DiCaprio vẫn ăn khách dù phòng vé Mỹ tê liệt vì bão tuyết

Câu chuyện có thật phía sau bom tấn gây sốt của Leo DiCaprio / Leo DiCaprio ăn thịt sống trong phim thử thách nhất sự nghiệp

The Hollywood Reporter đưa tin ít nhất 400 rạp chiếu phim ở Bờ Đông nước Mỹ đóng cửa cuối tuần qua vì cơn bão tuyết Jonas. Những rạp chiếu này thuộc các thành phố như Washington D.C., Baltimore, New York và Philadelphia. Giới phân tích ước tính thời tiết xấu làm giảm 20% lượng khán giả tới rạp.

Tuy nhiên, bộ phim The Revenant vẫn ăn khách nhất tuần khi thu về 16 triệu USD. Sau gần một tháng công chiếu, doanh thu nội địa của phim hiện là 119,2 triệu USD. Tác phẩm đã đạt hơn 220 triệu USD trên toàn cầu. Siêu phẩm miền Tây hứa hẹn trở thành phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Alejandro G. Inarritu. Phim sẽ đến rạp chiếu Việt Nam tuần này.

"The Revenant" đứng quán quân doanh thu trong tuần bão tuyết ở Mỹ.

Star Wars: The Force Awakens leo lên vị trí thứ hai trong tuần u ám với 14,3 triệu USD. Sau sáu tuần ra rạp, phim thu về 1,94 tỷ USD toàn cầu và được dự đoán cán mốc hai tỷ trong tuần này. Tác phẩm hài Ride Along 2 (Cớm tập sự 2) của Kevin Hart rớt xuống vị trí thứ ba trong tuần thứ hai ra mắt. Phim thu về 13 triệu USD tuần qua.

Ba phim cùng ra mắt tuần qua ở Bắc Mỹ đều bị ảnh hưởng nặng vì thời tiết xấu là Dirty Grandpa (11,5 triệu USD), The Boy (11,3 triệu USD) và The 5th Wave (10,7 triệu USD). Dirty Grandpa là phim hài của cặp tài tử Robert De Niro và diễn viên trẻ Zac Efron. The Boy là phim kinh dị siêu nhiên cấm khán giả dưới 13 tuổi. The 5th Wave chuyển thể từ tiểu thuyết viễn tưởng ăn khách dành cho tuổi vị thành niên. Trong phim, nữ diễn viên kiêm người mẫu 18 tuổi - Chloë Grace Moretz - đóng vai nữ chiến binh.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Revenant - Fox - 16 triệu USD

2. Star Wars: The Force Awakens - Buena Vista - 14,3 triệu USD

3. Ride Along 2 - Universal - 12,9 triệu USD

4. Dirty Grandpa - LionsGate - 11,5 triệu USD

5. The Boy (2016) - STX - 11,2 triệu USD

6. The 5th Wave - Sony - 10,7 triệu USD

7. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi - Paramount - 9,7 triệu USD

8. Daddy's Home - Paramount - 5,2 triệu USD

9. Norm of the North - Lionsgate - 4,1 triệu USD

10. The Big Short - Paramount - 3,5 triệu USD

Vũ Văn Việt