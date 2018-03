Bom tấn của Hoa hậu Israel ra mắt vượt kỳ vọng

'Wonder Woman' - đỉnh cao mới của vũ trụ điện ảnh DC / 15 phim ra rạp tháng 6

Theo chuyên trang phòng vé Box Office Mojo, Wonder Woman của đạo diễn Patty Jenkins thu 100,5 triệu USD ở Bắc Mỹ ba ngày cuối tuần. Đây là doanh thu mở màn cao nhất trong các phim do nữ giới đạo diễn. Trang CinemaScore ghi nhận 52% khán giả đến rạp là nữ.

Trước đó, chuyên trang dự đoán bom tấn siêu anh hùng thu 89 triệu USD trong dịp ra mắt. Thành công của phim được cho là do hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả. Trên trang IMDb, 50.000 khán giả chấm phim với điểm số 8,3/10.

* Hoa hậu Israel trổ tài đánh đấm trong phim mới

Hoa hậu Israel trổ tài đánh đấm trong phim mới Bên ngoài Bắc Mỹ, Wonder Woman thu 122,5 triệu USD từ 55 thị trường, bao gồm 38 triệu USD khi ra mắt ở Trung Quốc. Tác phẩm sẽ ra mắt ở Pháp tuần sau, ở Đức ngày 15/6 và ở Nhật vào tháng Tám.

Wonder Woman là dự án thứ tư trong vũ trụ điện ảnh của hãng DC, sau Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) và Suicide Squad (2016). Phim xoay quanh nhân vật cùng tên - nữ siêu anh hùng ra mắt từ năm 1941 trong truyện tranh. Hoa hậu Israel Gal Gadot đóng vai chính bên cạnh dàn diễn viên Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston và David Thewlis. Giới chuyên môn đánh giá cao tác phẩm với 94% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Phần năm "Cướp biển Caribbean" nhanh chóng "giảm nhiệt" ở phòng vé.

Pirates of the Caribbean 5 sụt giảm đến 65,7% doanh thu ở Bắc Mỹ trong tuần hai. Tác phẩm có Johnny Depp đóng chính chỉ thu 21,6 triệu USD, tụt xuống thứ ba, xếp sau phim hoạt hình Captain Underpants: The First Epic Movie của hãng Fox.

Ở thị trường quốc tế, tình hình tác phẩm sáng sủa hơn với doanh thu 73,8 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn cướp biển lên 501 triệu USD. Mặc dù vậy, các trang Variety, Box Office Mojo nhận định phim khó cán mốc một tỷ USD như phần bốn.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Wonder Woman - Warner Bros. - 100,5 triệu USD

2. Captain Underpants: The First Epic Movie - Fox - 23,5 triệu USD

3. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 21,6 triệu USD

4. Guardians of the Galaxy vol.2 - Disney - 9,7 triệu USD

5. Baywatch - Paramount - 8,5 triệu USD

6. Alien: Covenant - Fox - 4 triệu USD

7. Everything, Everything - Warner Bros. - 3,3 triệu USD

8. Snatched - Fox - 1,3 triệu USD

9. Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul - Fox - 1,2 triệu USD

10. King Arthur: Legend of the Sword - Warner Bros. - 1,1 triệu USD

Ân Nguyễn