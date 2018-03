Bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' được dựng 100% bằng kỹ xảo thế nào

Bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' mở màn vượt mốc 100 triệu USD / 'Cậu bé rừng xanh' - phim hè mãn nhãn và khốc liệt của Disney

The Jungle Book là phim người đóng làm lại từ phiên bản hoạt hình năm 1967 của Walt Disney. Ra mắt hôm 15/4, phim thu về 103 triệu USD ở Bắc Mỹ và 291 triệu USD toàn cầu sau ba ngày chiếu. Bộ phim được giới phê bình ca ngợi nồng nhiệt về độ chân thực và mãn nhãn.

Theo The Hollywood Reporter, toàn bộ phim được quay 100% bên trong trường quay ở Los Angeles rồi xử lý bằng công nghệ vi tính. Neel Sethi là diễn viên người thật duy nhất đóng trong phim. Phim áp dụng lối quay ảo giống như Avatar và Gravity nhưng có nhiều đột phá.

Diễn viên nhí Neel Sethi và đạo diễn Jon Favreau đóng gấu nô đùa trong thùng nước.

Trong quá trình tiền kỳ, các nhà làm phim đi chụp gần 10.000 tấm hình các khu rừng Ấn Độ mang về để làm mẫu cho các bối cảnh trong phim. Trong trường quay, mỗi cảnh phim đều dựng bối cảnh giả mô phỏng cảnh rừng thật ngoài đời. Cảnh dựng luôn có phông nền là các tấm bạt màu xanh. Trong mỗi bối cảnh giả đó, các diễn viên đóng thế mặc các bộ đồ bảo hộ có nhiều điểm sáng xanh để hóa làm hơn 70 loài động vật khác nhau. Họ diễn xuất theo công nghệ mô phỏng động tác loài vật (motion capture). Đạo diễn chỉ đạo diễn viên như ngoài trường quay thật. Tổ thu thanh và lồng tiếng được làm riêng rẽ. Êkíp dựng phim xử lý từng cảnh song song với quá trình ghi hình.

Những nhân vật động vật chính làm bằng mô hình con rối. Lúc đóng, diễn viên nhí Neel Sethi phải trò chuyện với những con rối. Hầu hết góc máy trong phim đều được quay cao hoặc giấu máy để khán giả thấy chuyển động ở miệng con vật có vẻ thực hơn.

Neel Sethi cho biết trên The Verge: “Đóng phim với các con rối cũng giúp em có cảm xúc. Khi nhân vật động vật buồn, con rối sẽ gục đầu xuống. Khi nó vui, con rối sẽ giơ tay và nở nụ cười to. Nhằm giúp diễn viên nhí tương tác tốt trên hình, đạo diễn Jon Favraeu không ít lần trực tiếp đóng giả làm các nhân vật động vật để diễn cùng em. Ông tham gia vào cảnh nhân vật Mowgli và gấu Baloo nô đùa hát ca trên suối. Cảnh này được dựng trong một thùng nước. Sethi ngồi trên một khúc gỗ có phủ một tấm thảm để giả làm bụng gấu. Trong khi đó, đạo diễn Favreau chìm người xuống nước để đóng làm đầu và tay của chú gấu. Hai người đùa giỡn nhau.

Khi xem phim, khán giả thấy Mowgli ngồi trên ngực của chú gấu và bơi xuôi dòng suối rộng. Cả hai té nước vào nhau và hát ca khúc Bare Necessities. Người xem còn thấy cả bộ da và lông của nhân vật gấu nổi lên, chìm xuống đều đặn trên mặt nước. Cậu bé khẳng định khi diễn cùng đạo diễn, em thấy việc nhập vai dễ dàng hơn rất nhiều.

Cảnh nhân vật Mowgli chạy xuyên rừng được thực hiện trong trường quay.

Trong khi việc đóng phim với con rối không gây khó khăn cho Neel Sethi, diễn viên 12 tuổi cho biết em thường khó chịu ở các cảnh hóa trang với bùn đất. “Để đóng cảnh này, em phải mất một tiếng hóa trang bùn lên người. Khi đóng, em thấy rất khó chịu vì người dính bùn mà phải diễn tỏ ra lo lắng bị đàn trâu rừng húc vào", Neel Sethi chia sẻ.

Cảnh khó nhất của phim là khi Mowgli từ biệt Sói mẹ. Phân đoạn lấy bối cảnh dưới trời mưa, nhân vật cậu bé người thật luồn tay vào lông và da con sói rồi họ chạm đầu nhau, mắt nhìn mắt đầy biểu cảm. Đạo diễn Jon Favreau bày tỏ với Variety: "Hình ảnh một cậu bé thực luồn tay vào các sợi lông thú dựng bằng kỹ xảo vô cùng khó với các chuyên gia hàng đầu Hollywood. Ngay cả những nhà làm phim Avatar cũng nói họ chưa từng làm cảnh này bao giờ. Nếu làm cẩu thả, hình ảnh sẽ giả tạo và không lấy được cảm xúc người xem". Để thực hiện cảnh này, êkíp nghiên cứu kỹ xem lông thú sẽ chuyển động như thế nào trên da con vật. Các nhà làm phim cũng phải xây dựng phần mềm mới để xử lý cảnh này.

Ngoài ra, êkíp gặp khó khăn trong quá trình xử lý ánh sáng cho từng cảnh để khi lên phim người xem thấy một cậu bé 8 tuổi đứng giữa rừng già. Tổ làm phim áp dụng công nghệ mà các nhà làm phim Gravity từng thực hiện. Họ dùng các con robot điều khiển các tấm ánh sáng màn hình LED giúp phối hợp nhịp nhàng khi quay. Trên phim, kích thước các khu rừng và động vật cũng được phóng to gấp rưỡi so với tỷ lệ ngoài đời thật. Rob Legato - giám đốc hình ảnh của phim - lý giải trên The Hollywood Reporter: "Nhân vật chính trong phim là cậu bé 8 tuổi nên rừng hoang trong mắt cậu bé sẽ rộng lớn và choáng ngợp".

Khi cần những yếu tố thiên nhiên như mưa rừng, lùm cây hoặc bùn đất, các nhà làm phim làm giả mưa hoặc mang một chùm cây vào trường quay. Ở cảnh cậu bé trú mưa trong rừng, các nhà làm phim dựng lều giả bên trong sân khấu và làm mưa nhân tạo. Trong cảnh Sethi nhảy xuống vực theo đàn trâu rừng, chỉ có vũng bùn là được dựng trong trường quay.

Cảnh được cho là khó thực hiện nhất trong "The Jungle Book".

Ở giai đoạn hậu kỳ, nhiều chương trình xử lý kỹ xảo hình ảnh hiện đại như Maya hay RenderMan cũng được áp dụng. Đây đều là những chương trình được phát triển bởi hãng Pixar để xử lý hình ảnh mượt mà cho các phim hoạt hình. Quá trình xử lý hình ảnh cuối cùng của phim mất 30 đến 40 tiếng cho từng đúp hình.

Vũ Văn Việt