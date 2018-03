Bom tấn 'Đại chiến hành tinh khỉ' được khen ngợi

‘Hành tinh khỉ’ tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu Bắc Mỹ / ‘Hành tinh khỉ’ tập kích các phòng vé Bắc Mỹ

Theo trang Stuff, phần ba của loạt phim ăn khách Planet of the Apes được dự đoán tạo tiếng vang hè này. War for the Planet of the Apes tiếp nối nội dung của phần đầu (2011) và phần hai (2014), với đỉnh điểm là xung đột giữa loài khỉ (Caesar dẫn đầu) và lực lượng quân đội (do Colonel lãnh đạo).

* Trailer mới nhất của "War for the Planet of the Apes"

Các nhà phê bình ca ngợi bom tấn 'Đại chiến hành tinh khỉ'

Trên Metacritic, phim giành được 79% nhận xét tích cực trong số 18 bài đánh giá. Với Rotten Tomatoes, phim nhận 96% phản hồi tích cực.

Cây bút Bilge Ebiri của tờ Village Voice cho rằng đây là bom tấn quan trọng nhất năm. "Hiệu ứng đáng kinh ngạc, hành động thú vị, âm nhạc tuyệt vời và Andy Serkis một lần nữa thể hiện nhân vật khỉ thông qua công nghệ nắm bắt chuyển động rất chân thật", Bilge Ebiri viết.

Chris Nashawaty, nhà phê bình của Entertainment Weekly, so sánh: "Giống như Caesar và đồng loại trong phim, tác phẩm dường như ngày càng thông minh và đầy tính con người khi tiến hóa". Trong khi đó, Peter Bradshaw của The Guardian mô tả phần ba của loạt phim là "một cuộc phiêu lưu sâu sắc".

Vai khỉ Ceasar do tài tử Andy Serkis đảm nhận.

Trên IndieWire, War for the Planet of the Apes được đánh giá cao nhờ kết hợp giữa công nghệ và cách kể chuyện cuốn hút. "Bộ ba tác phẩm khoa học viễn tưởng hay nhất kể từ thời Star Wars", trang IndieWire nhấn mạnh.

Cây viết Kristopher Tapley của Variety kêu gọi Viện Hàn Lâm khôi phục giải thưởng "Thành tựu đặc biệt" để dành cho War for the Planet of the Apes. Lần cuối cùng giải Oscar này được trao là vào năm 1996, cho những nhà sản xuất của Pixar với tác phẩm Toy Story.

Nữ diễn viên 12 tuổi - Amiah Miller - trên poster phim.

War For The Planet of The Apes là phim thứ ba trong series Planet of the Apes được làm lại, sau khi loạt phim gốc ra mắt ở Hollywood giữa các năm 1968 đến 1973. Loạt thứ hai được Tim Burton làm lại vào năm 2001.

Ngoài Andy Serkis trở lại vai khỉ đầu đàn Caesar và Woody Harrelson trong vai thủ lĩnh phe con người, nữ diễn viên 12 tuổi Amiah Miller xuất hiện trong vai cô bé ngây thơ - sứ giả hòa bình giữa hai giống loài thù địch. Tác phẩm tiếp tục do đạo diễn Matt Reeves thực hiện.

Phim dự kiến ra mắt ở Bắc Mỹ và Việt Nam từ ngày 14/7.

Thùy Liên